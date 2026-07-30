揭秘日本黑道「斷指」文化起源：江戶遊女自證忠貞的「定情行為」

我們很常在許多與黑道相關的影視作品中，見到斷指等等的相關情節，彷彿斷手指這件事，是黑道一直以來的習俗。但你知道，斷指的起源可以追溯到江戶時代，其原因也跟黑道完全無關嗎，今天，就讓我們來看看「斷指」這件事情究竟在日本文化中有怎樣的意義與故事吧！



「斷指」一開始是江戶時代的定情證明？

「斷指」（指詰め）是一種常見於日本黑道中的傳統儀式，斷指最早可以追溯到江戶時代甚至更久遠以前，是一種傷害自身身體來做為誓約證明的行為。相傳在江戶時代，就有吉原遊女斷指的行為。

相傳在江戶時代，就有吉原遊女斷指的行為。（Japaholic）

在江戶時代的吉原，當時的遊女為了向自己的常客證明自己專一忠貞，會選擇切下小指送給對方。儘管對於身處上位的花魁來說，這樣的行為顯然不夠風雅，但對離開吉原希望渺茫的遊女來說，這些是他們傳遞愛情的方式，再加上當時文學作品以及來世價值觀的影響，將斷指遞給客人甚至走向殉情，在當時也成為一種風氣。

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在黑道中具有獨特的意義

到了更現代一點，斷指則成為了黑道常見的習慣，是一種用來表達反省的手段，每當有成員違反組織規定時，便會以切手指作為懲罰。在昭和時代，當時的黑道依然使用日本刀作為武器，若是切斷手指，便無法好好握刀，也因為如此，切斷手指便表示那個人的深刻反省，甚至願意交出自己身為黑道最重要的一部分。

到了更現代一點，斷指則成為了黑道常見的習慣，是一種用來表達反省的手段，每當有成員違反組織規定時，便會以切手指作為懲罰。（維基百科）

除了懲罰之外，斷指在黑道中偶爾也會作為一種仲裁的手段，當有人需要為事情承擔責任，或者是對兩個對立的黑道進行調解時，偶爾也會透過斷指來表達誠意，進而促成兩方的和解。不過隨著《暴力團對策法》的禁止，加上時代的演進，這類斷指的行為也在逐漸地減少。

由斷指衍伸出的義指市場

不過，切斷手指這件事情，對某些更生人來說卻成了大問題。在日本，滿身刺青的人通常會受到旁人的側眼看待，觀感也不佳，切斷手指就更不用說了，不但會受到旁人的鄙視，也讓他們比其他更生人更難以找到一份重回社會的工作。

由斷指衍伸出的義指市場（MAINICHI）

也因為如此，作為回歸社會的對策，做工精巧的義指需求量也在逐漸增加。他們有的是為了找到工作，有的是擔心影響公司或是家人的形象，更有的是為了出席公眾場合，甚至到了近年，還有將腳趾移植至手指的手術出現，讓這些曾經犯過錯的黑道們，有機會重啟他們的第二人生。

大家覺得「斷指」的習俗如何呢？

「斷指」是一種日本特有的儀式，儘管有些可怕，我們仍然可以透過了解這份逐漸只存在影視形象中的習俗，來理解某些日本人的歷史、習慣甚至是思考，並將其作為一份有趣的知識留存於心中吧。

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