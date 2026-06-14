日本脱衣舞女親吐童年經歷！靠麻將識字、被當200萬日圓擔保

一個孩子識字，不是在教室裏，而是在麻將牌上；學算數，也不是攤開練習冊，而是看大人玩花札（花牌）、擲骰子。聽起來像昭和怪談，可這是日本現役脱衣舞者有賀美雪回憶自己童年時，最平靜的一部分。



她的母親浜みゆき，是昭和時代被稱為傳說級的脱衣舞者。有賀美雪從小跟着母親，在日本各地脱衣舞劇場輾轉生活。她記憶裏，那時日本還有大約400家這類劇場，一場興行（即巡迴演出）約10天，母女倆就跟着演出一路移動。學校這件事，反倒像臨時插進生活裏的東西。

有賀美雪（IG@ariga_miyuki）

更多有賀美雪照片：

+ 14

她說，小學一年級應該還去過，二年級以後就斷斷續續。8歲左右，母親開始經營自己的劇場，她更幾乎不去學校。中學雖然畢業了，但一年只出席大約15天，班主任還提醒過她，出勤天數少到連內申書（即升學評估表）都不好寫。日本中學雖屬義務教育，但孩子能不能穩定到校，仍要靠監護人、學校和地方現場一點點兜住。她這種被帶着四處跑的孩子，制度只能在後面追。

荒誕的是，她的學習並沒有完全斷掉。她說自己國文、音樂、家庭科成績竟然是5分。這裏的5分不是百分制，也不是中國讀者習慣裏的小測驗分數，日本學校常見的是5段評價，5通常是最高檔，差不多可以理解成「優秀」。漢字，有時由同行隊伍裏非日本國籍的人教；再大一點，就看大人打麻將，從牌面上認字。算數，她覺得自己是從花札裏學來的，因為周圍的大人也玩チンチロ一類的擲骰子游戲。チンチロ大意是用骰子比點數的賭博遊戲，中文裏可以粗略理解成一種擲骰賭局。

Yahoo評論裏，用戶「ふぇにっくす」專門解釋：「花札で算數？と思う人がいると思うけど 豬とか桜とか鹿の絵がある札じゃなくて おいちょかぶをする為のやつがあるんだよね。」大意是，很多人聽到「用花札學算數」會奇怪，其實有一種花札玩法叫おいちょかぶ，靠牌面數字組合來比輸贏。換個說法，她不是在兒童遊戲裏啟蒙，而是在大人的賭博和後台生活裏湊出了一套教育。

更讓人停住的，是她生活的後台。有賀美雪回憶，脱衣舞劇場裏除了表演者和家屬，還有藥物成癮者、有前科的人、舞者的「吃軟飯男人」等等。她用了很重的話形容那裏，說像普通社會沒有容身之人的「垃圾場」。小時候，她曾被這類男人虐待，因為吵鬧被對方從樓梯上推下去，大約3天沒有恢復意識。後來母親把她寄放在警察署，她說也正因為這樣，自己才活了下來。

這事放在今天看，很多人第一反應會問：兒童保護在哪裏？可把時間拉回昭和末期到平成初期，灰色行業、地方興行、家庭監護和警察介入之間，邊界本來就亂。Yahoo用戶「gee****」說：「このお母さんもグレーゾーンというか、今なら診斷名つくのでは。しかし、當時の警察もこの人を保護したり、お母さんを送検したり、きちんと機能してたんですね。」大意是，這位母親或許也處在某種灰色狀態，放到今天可能會有診斷名；但當時警察至少有介入保護孩子，也有把母親送檢，某種程度上還在運轉。

浜みゆき本身，也不是一句「問題家長」能概括的。報道說，她曾做過把動物帶入成人表演的特殊節目，並獲得商業成功。有賀美雪三四歲時，負責把演出用的狗帶進帶出。迷路時，她還會對交番警察說「媽媽在表演，你也來看吧」。交番就是日本街頭小型派出所，孩子迷路、問路、遺失物這些事，很多時候都會先找那裏。到7歲左右，她開始意識到不對勁：去澡堂時，大家會看母親的刺青；母親的小指前端也缺了一截。

後來母親在群馬縣開了自己的劇場。有賀美雪8歲那年，劇場僱用的舞者裏有3人未滿18歲，母親因此被認定觸犯勞動基準法、職業安定法和兒童福祉法，被逮捕後判了5年實刑，實際服刑約3年5個月。成人場所不是普通打工場景，哪怕當事人願意，僱傭、介紹、讓未成年人進入這套勞動關係，本身就會觸碰紅線。

母親出獄後，故事並沒有像電視劇那樣修復。有賀美雪到了中學生年紀，不上學，騎摩托。母親對她的狀態發怒後離家出走。家裏沒有父親，她等了兩三周，發現母親沒有回來，覺得自己被拋下了。14到15歲，她開始獨自生活，翻通賬本只剩25萬日元。通賬本就是銀行存摺。按今天匯率粗略看，25萬日元大約一萬多港幣，對一個沒有穩定監護、沒有學歷、還沒成年的女孩來說，這點錢幾乎撐不起任何退路。她曾在附近的小酒館謊報年齡工作，但只要遇到本地前輩就會穿幫，被店裏辭掉。

最後，她通過叔父，也就是母親的弟弟，進入脱衣舞行業。最初在千葉的劇場練習，方式很粗暴，沒有人慢慢教她怎麼脱衣、怎麼上台，而是直接被要求出場。後來她在名門淺草ロック座出道，又因為不了解那裏「若隱若現」的表演規則，一開始捱了罵。淺草ロック座是東京淺草一帶老牌劇場名，中文可以理解成這行裏很有名的舞台。

真正扣回原標題的，是她17歲9個月時發生的事。她說，當時正準備在淺草的フランス座演出，警視廳派來近150名搜查員，她被保護。此前她曾使用比自己大5歲的表姐的住民票，在伊香保做過藝伎。住民票是日本記錄居民住址、家庭關係等訊息的證明文件，有點像住址登記證明，不等同於中國身份證。警方似乎認為，這是：

母親把女兒送去做藝伎，從中抽錢。

她後來通過警察聽說，接收藝伎的人那裏，母親把她當擔保拿了約200萬日元。她這才明白，為什麼自己明明一直工作，真正到手的錢卻那麼少。

「擔保」兩個字，在這裏特別冷。一個未成年女兒，在大人的借錢、介紹、演出和後台關係裏，被換算成200萬日元。按今天匯率粗略看，約合九萬多港幣。數字不算天文，可放在一個15歲女孩身上，就很難再把它當成普通家務事。

評論區用戶「mas*」寫道：「400ヶ所あって、均したら1ヶ所あたり20人くらいはこんなレベルの生活の人たちがいたんだろうかね。それでも屬するところがあったのが減ってしまってトー橫とかにあふれてこぼれて來るワケだ。」大意是，如果過去有400家劇場，平均每家也許都有二十來個這種生活層級的人；那些人過去至少還有一個「所屬之處」，如今場所減少，就可能溢出到東橫一類的街頭空間。這裏的「トー橫」指東京新宿歌舞伎町附近的東寶大樓周邊，近年常被日本媒體拿來指代離家、失學、無處可去的年輕人聚集地。

這句話未必嚴謹，卻點到日本社會里常被繞開的角落。許多灰色空間被掃掉以後，並不代表裏面的人自動回到正常軌道。劇場消失，後台消失，地方興行消失，那些沒學歷、沒家庭支撐、從小就被大人世界吞進去的人，還是會去找新的棲身處。

有賀美雪最後談到今天的脱衣舞行業，說劇場持續衰退。過去能吸引觀眾的旋轉牀，有的劇場沒有設備，有的壞了也找不到維修業者。她還說，現在能真正成立一場「讓人看進去」的表演者越來越少。她厭惡那個後台，卻又確實從那裏長大，並最終成了其中的一員。

所以這篇人物稿讀完，最難受的地方並不是獵奇。麻雀、花札、刺青、小指、警察署、25萬日元存款、200萬日元擔保，每個細節都很昭和，也都很具體。可串起來看，它講的其實是一個日本孩子如何在大人的漏洞里長大。她沒有被完全摧毀，已經算命大；至於這算不算「活下來了就好」，恐怕只有她自己最清楚。

同場加映：日本30歲寫真女偶像自揭悲慘童年：從小胸就很大卻只能穿破舊內衣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】