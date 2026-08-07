美食網紅肥大叔離世！最強3道神級菜式　全民跟煮養出百萬人的胃

「嗶！嗶！」兩聲哨子，油鍋冒煙，頂着平頭裝的「肥大叔」抄起鏟子，一句「來，這個給它下去」，幾百萬人跟著他學會了煮紅燒牛腩、胡椒蝦。不是正統受訓廚師，也不靠精緻打燈，肥大叔一支手機、一把哨子、煮出一道又一道神級料理，讓全民跟着煮，養出百萬人的胃。



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可惜今日卻傳來噩耗，本名何裕輝的「肥大叔」驚傳離世，享年46歲。他於8月3日才做完直播，死訊來得太突然，讓大批粉絲集體驚愕心痛。不少人都感謝「肥大叔」一直以來拍片教煮餸，且來回顧一下這位年收入逾億港元的美食網紅最強的3道料理。



肥大叔教煮餸獲得大量觀眾支持，其頻道訂閱人數約32萬。（肥大叔YouTube截圖）

肥大叔懂煮也愛吃，經常介紹不同美食。（肥大叔Facebook圖片）

【紅燒牛腩】突破174萬觀看的「白飯殺手」

肥大叔教煮紅燒牛腩，影片點擊數目達176萬次。（肥大叔YouTube截圖）

肥大叔教煮紅燒牛腩，影片點擊數目達176萬次。（肥大叔YouTube截圖）

肥大叔教煮紅燒牛腩，影片點擊數目達176萬次。（肥大叔YouTube截圖）

高居頻道收視榜首的是「家常紅燒牛腩」，點擊率達174萬次。燉牛肉最忌諱又柴又韌，許多主婦都不敢挑戰，但肥大叔就如手把手教學，片中他將白蘿蔔、紅蘿蔔先下鍋油炸鎖住甜味，再將牛肋條與豆瓣醬、萬用滷包激烈碰撞，幾下手勢，濃郁的醬香彷彿能穿透螢幕。

肥大叔精準地解決了家庭料理的難處，用最簡單的步驟燉出大師級的軟嫩口感。不需要繁複的法式燉煮，只要跟著大叔的火候，這道菜成為了無數雙薪家庭的晚餐救星，被譽為是「白飯殺手」，難怪眾多網民留言表示「照着煮，全家搶着吃」。

【胡椒蝦】82萬人朝聖的熱炒家常菜

肥大叔教煮「胡椒蝦」，點擊率突破82萬次。（肥大叔YouTube截圖）

肥大叔教煮「胡椒蝦」，點擊率突破82萬次。（肥大叔YouTube截圖）

肥大叔教煮「胡椒蝦」，點擊率突破82萬次。（肥大叔YouTube截圖）

排名第二的是點擊率突破82萬的「胡椒蝦」，做這道菜需要一點狠勁。大把撒下的白胡椒粉，隨着高溫在鍋中嗆出刺鼻卻極度誘人的香氣。當蝦殼被煸至微焦，蝦肉緊實彈牙。肥大叔在鏡頭前的翻炒動作一氣呵成，這道菜在粉絲圈裏被奉為「周末下酒神菜」，極度下飯、非常惹味。許多粉絲表示，看肥大叔煮菜本身就是一種視覺享受，那種一鍋到底的俐落感，是其他烹飪教學難以複製的獨特魅力。

【古早味炒麵】73萬點擊重現阿嬤的味道

有媽媽網民留言透露家中困境，肥大叔決定教她製作古早味炒麵，可以擺檔謀生。（肥大叔YouTube截圖）

有媽媽網民留言透露家中困境，肥大叔決定教她製作古早味炒麵，可以擺檔謀生。（肥大叔YouTube截圖）

有媽媽網民留言透露家中困境，肥大叔決定教她製作古早味炒麵，可以擺檔謀生。（肥大叔YouTube截圖）

位居第三的是獲得73萬次觀看的「古早味炒麵」，一道傳統市場常見的平民小吃，憑什麼獲得如此巨大的迴響？秘訣在於「鑊氣」與油蔥酥的完美結合。

肥大叔用豬肉絲、香菇、椰菜打底，嗆入醬油與烏醋，最後將油麵徹底拌炒入味。影片標題寫着「能做早餐也能當點心，學起來自己做生意」，他不只是傳授了一道菜，他更留下了一種能養家活口的生存技能。滿滿的回憶殺，一口吃下，就是正宗台灣阿嬤的味道。

肥大叔早前直播時己明顯暴瘦。（肥大叔Facebook圖片）

爐火熄滅 灶台餘香

螢幕前的肥大叔總是中氣十足，但他近日在直播中身形消瘦得不尋常，只是誰也沒想到，他竟然會突然不辭而別，一代網紅廚神就此隕落，觀眾只能在影片中追憶肥大叔的身影，以及品嚐他傳授的小菜與炒麵的美味。

其他報道：這款水果竟是腎臟殺手！健康人士連吃4顆或致腎衰竭 最嚴重喪命

不少水果雖然營養豐富，但對病人卻是「毒藥」。台灣1名醫生表示，楊桃營養價值極高，但含有毒素，正常人可以經腎臟代謝排出體外，一旦腎功能不佳，腎臟過濾功能下降，令到毒素無法排出累積體內，破壞中樞神經系統，就會出現精神錯亂、癲癇發作和癲癇，最嚴重是死亡



醫生警告即使腎功能正常人士，一次過吃超過4顆楊桃，亦可能引發急性腎衰竭，至於慢性腎臟病第3期的患者進食四分之一顆楊桃，都可能引發中毒反應。



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楊桃營養價值極高，但含有毒素，正常人可以經腎臟代謝排出體外。（示意圖/gettyimages）

楊桃營養價值高

腎臟專科醫師林軒任在其facebook專頁分享自己文章，指出楊桃是熱帶水果，口感清脆多汁，在台灣近乎全年都有生產，富含維生素A、C、B群，以及礦物質鉀、鎂，每100克果肉中，就含有34卡熱量和2.8克膳食纖維，雖然營養價值高，但潛藏中毒危機。

潛藏中毒危機 1998年首度有癲癇病例

腎臟專科醫師林軒任在文中表示，1998年，巴西首度通報有慢性腎臟病患者進食楊桃後出現癲癇症狀，醫學界因而展開研究，巴西聖保羅大學團隊2013年從楊桃中分離出楊桃毒素，證實會抑制神經傳導物質，同時刺激神經，令人過度興奮，打破中樞神經原有的平衡，導致失控。

另外，楊桃含有大量草酸，急性草酸鈣在腎小管沉積，誘發發炎反應，草酸受到楊桃毒素影響，減少神經抑制作用，誘發打嗝或癲癇。

一旦腎功能不佳，腎臟過濾功能下降，令到毒素無法排出累積體內，破壞中樞神經系統，就會出現精神錯亂、癲癇發作和癲癇，最嚴重死亡。（示意圖/gettyimages）

腎功能不佳 累積毒素

在健康的情況下，一般人可以經腎臟代謝，將楊桃毒素排出體外，如果病人腎功能不佳，腎臟過濾功能下降，無法有效排出毒素，一直累積體內，破壞中樞神經系統，造成精神錯亂、癲癇發作和癲癇持續的狀態。

最嚴重致命

初期常見的症狀是難以控制的打嗝，如果情況嚴重，就有可能出現神經運動性躁動、四肢麻木、感覺異常、肌力下降，抑或輕度精神錯亂，一旦出現中度至重度神經錯亂，甚至昏迷、癲癇發作、低血壓和休克，最嚴重的是致命。

腎臟專科醫師林軒任指出，即使腎功能正常，1次攝取超過4顆楊桃，都有可能誘發急性腎衰竭。（facebook專頁「引人入腎・林軒任醫師」）

腎功能正常人士 一次吃4顆楊桃或致急性腎衰竭

林醫生表示，根據統計，即使腎功能正常，一次過吃超過4顆楊桃，都有可能誘發急性腎衰竭，至於慢性腎臟病第3期患者，其身體對楊桃毒素的耐受度急劇下降，只是食四分之一顆楊桃，都已經可以引發中毒反應。

4種人嚴禁食楊桃

台灣腎臟科醫學會提醒，正在接受透析治療的患者、慢性腎臟病已進展到第3期以上病人、正處於急性腎衰竭恢復期人士，以及單側腎臟切除手術後未滿6個月的患者，必須嚴格禁止食用楊桃。

林醫生強調，高達23％的楊桃中毒案例，發生在自認腎功能「正常」的糖尿病或高血壓病人，理由是他們可能患上「未被診斷出的早期腎病變」，導致腎臟功能已經受損而不自知。換言之，即使自認為腎臟功能正常的民眾，都不宜多吃楊桃。

（腎臟專科醫師林軒任在其facebook專頁）