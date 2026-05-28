香港不時發生無良藥房以「斤變兩」招數騙財，內地亦發生類似事件！江蘇街頭驚現流動攤販利用諧音伎倆，企圖強迫長者購買天價鹿茸事件。南京1名伯伯因聽信攤主「50元（即人民幣，約57港元）1棵」鹿茸的低價承諾，跟隨攤販到偏僻地點將鹿茸切片，不料鹿茸尚未切完，攤主竟改口是「50元1克」的高價，而「棵」與「克」的國語讀音極為相似。老翁驚覺受騙拒絕付款，卻遭暴力毆打。



警方調查後發現攤主口中的高價梅花鹿鹿茸，其實是廉價馬鹿茸，該案更牽出橫跨14個省市共28人犯罪集團，他們專向老年人兜售假鹿茸，逾百名長者上當受騙，涉案金額逾90萬人民幣（約104萬港元），所有涉案人士已全被判刑。醫生提醒消費者需到正規藥房選購鹿茸，謹防街頭詐騙及藥材衛生隱患。



江蘇街頭驚現流動攤販利用諧音伎倆，企圖強迫老翁購買天價鹿茸事件。。（《央視新聞》影片截圖）

「50元1棵」變「50元1克」 老伯被強迫買鹿茸

據《央視新聞》報道，江蘇南京的周伯在街上偶遇出售鹿茸的攤販，對方喊出「50元1棵」的低價。周伯長者覺得十分划算，被男子誘騙到偏僻處將鹿茸切片。未料男子快切完才改口是「50元1克」，按該價格計算，1棵索價6,000多人民幣（約7,000港元）。周伯驚覺上當受騙，連忙擺手說不要了，但男子怒言「不要也不行」，隨即一腳將周伯踢倒在地。

長者覺得鹿茸十分划算，後被男子誘騙到偏僻處將鹿茸切片。（《央視新聞》影片截圖）

不料，攤主快切完鹿茸才改口「50元1克」，按該價格計算，1棵索價6,000多人民幣（約7,000港元）。（《央視新聞》影片截圖）

攤販用廉價馬鹿茸冒充高價梅花鹿茸

警方調查後將毆打周伯的欒某及其同夥姜某等5人拘捕，並在疑犯住處查獲了40多棵鹿茸。公安聯絡鹿茸供應商了解，才發現攤主宣稱的梅花鹿鹿茸，其實是每克1人民幣的馬鹿茸，但攤主轉賣給長者時卻要價每克30至150人民幣（約35至173港元）。

公安聯繫鹿茸供應商後發現，攤主宣稱的梅花鹿鹿茸其實是每克1人民幣的馬鹿茸冒充的。（《央視新聞》影片截圖）

警方查獲兜售鹿茸犯罪集團拘28人

警方以周伯案為線索，順藤摸瓜，查獲了1個跨全國14個省市的28人犯罪集團，該集團以銷售假鹿茸為誘餌，對長者實施欺詐、強買強賣等行為，共有100多人被騙，涉案金額逾90萬人民幣。據悉，欒某等人通過老鄉介紹、勞務市場招聘等途徑吸納人員，部分成員已有案底，很多人一開始並不知道具體要做什麼，只是聽說能賺錢便盲目加入。

犯罪集團以銷售假鹿茸為誘餌，對長者實施欺詐、強買強賣等行為。（《央視新聞》影片截圖）

犯罪分子團伙作案 用諧音伎倆強賣長者鹿茸

南京市浦口區人民檢察院檢察官分析疑犯作案過程，犯罪集團多為3至4人1組，攤主由骨幹人員扮演，負責現場叫賣、切貨，年紀較大的人充當「托兒」（即「戲子」）與攤主一唱一和，將價格談低，介紹鹿茸功效，引誘長者消費，而新加入的成員會幫忙望風，若有執法人員巡查就及時告知同伴。犯罪分子最慣用的一招是「諧音術」，先用「50元1棵」的低價叫賣，切到一半才說「50元1克」。為了更好地威懾長者，他們會將長者帶去偏僻處交易，哪怕察覺被騙也難以反抗，長者臉皮薄又擔心遭到報復，只能乖乖掏錢，那些拒不付錢的長者甚至會遭到毆打。

28名犯罪分子被捕判刑

目前28名犯罪分子均已被捕，欒某被控強迫交易罪，判處有期徒刑5年8個月並處罰金19萬人民幣（約22萬港元），其餘27人被判處有期徒刑4年至5個月不等的刑罰，並處罰金2,000至8.5萬人民幣（約2,300至9萬港元）不等。

醫生提醒消費者到正規藥房選購鹿茸，謹防街頭詐騙與藥材衛生隱患。（《央視新聞》影片截圖）

醫生：到正規藥房購買鹿茸 特殊人士慎食

醫生提醒消費者，選購鹿茸等滋補品應去正規藥房，切勿貪圖便宜向街邊不法人員購買，既有上當風險，亦可能購買到未經規範加工的、攜帶寄生蟲和病菌的藥材。此外，鹿茸雖有溫補養腎、強筋健骨的功效，但並非所有人都適合食用，患高血壓的長者尤其要慎用。