餐廳「切餅費」多少才算合理？有香港女子於社交平台發相發文，指到尖沙咀川菜餐廳食晚飯時要切蛋糕，沒想到被收取按人頭計算、共675元「切餅費」，連同加一服務費更超過742元，直呼「黐線啦，切幾刀貴過叫樣餸……和成班朋友做咗豬仔俾人劏」。



天價「切餅費」震驚網民，「邊間咁癲」、「太過分」、「HK$675切餅費可以夠買多一個蛋糕」、「切餅費逐位計，你估茶錢咩，咁都得」。不過亦有網民認為餐廳「明碼實價」合理，「官網都寫明」、「通常會問清楚間餐廳先切」。事主回覆留言表示「怪自己冇問清楚」，下次會「醒覺」。



有香港女子到尖沙咀川菜餐廳食晚飯時要切蛋糕，被收取按人頭計算、共675元「切餅費」，連同加一服務費更超過740元。（AI生成圖片）

要在餐廳切蛋糕，宜先問清楚「切餅費」收費。該香港女子於Threads發布賬單相片，指5月16日與一班朋友到尖沙咀川菜餐廳食晚飯切蛋糕，沒想到被收取高昂「切餅費」，大感震撼，「和成班朋友做咗豬仔俾人劏，切餅費……」。

尖沙咀川菜餐廳「切餅費」675元 女事主：做咗豬仔俾人劏

從賬單見到，餐廳的「切餅費」按人頭計算，樓主一行9人，共收取675元，即每人75元；連同加一服務費計算，「切餅費」更高達約742元。

餐廳的「切餅費」按人頭計算。（Threads@we_vyvanessa）

餐廳官網列明切餅費：每人75元、加一服務費

而《香港01》記者翻查相關餐廳網頁，餐廳確實列明「切餅費（cake-cutting fee）」收費是按人頭計算，每人75元，另收加一服務費。

餐廳確實列明「切餅費（cake-cutting fee）」收費方式。（餐廳網頁）

女事主：切幾刀貴過叫樣餸

樓主補充，當日侍應未有提及「切餅費」收費，她與朋友也沒有詢問，「我哋冇問佢又冇講，諗住正常2、300都接受，冇諗過咁誇張。梗係黐線啦，切幾刀貴過叫樣餸」。

樓主強調，該餐廳「其他冇咩問題」，只是「切餅費」與「開瓶費」有爭議，感嘆「怪自己冇問清楚」。

網民爭議「切餅費」是否合理。（Threads@we_vyvanessa）

網民爭議：切餅費太貴 vs 明碼實價合理

網民看過天價「切餅費」議論紛紛，有人批評離譜，「邊間咁癲」、「太過分」、「HK$675切餅費可以夠買多一個蛋糕」、「佢呢個唔係切餅費，係整餅費」、「切餅費逐位計，你估茶錢咩，咁都得」、「已blacklist」。

不過也有網民認為餐廳「明碼實價」合理，「要睇門口有冇寫，大部份餐廳入座時都會提呢樣嘢」、「官網都寫明75 per person，咪啱囉，仲想點」、「唔可以話餐廳無問題，但真係自己都有責任問清楚，有餐廳係以每個蛋糕計，有餐廳係按人頭計」、「通常會問清楚間餐廳先切」。樓主回覆留言表示，「我當然知道，所以咪錢照畀，氣照呻，下次醒覺」。

（Threads@we_vyvanessa）