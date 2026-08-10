美國百年大屋賣1美元　附帶條件苛刻：限期「整棟搬走」否則拆毀

美國緬因州巴斯（Bath）一棟擁有逾百年歷史的老宅，近日竟以1美元（約7.8港元）超低價出售，但買家別高興太早，因為賣方條件是必須於明年底前「把整棟房子搬走」，否則將面臨拆除。



只需付象徵性一美元

美國《紐約郵報》報導，造船商通用動力旗下「巴斯鋼鐵廠」（General Dynamics Bath Iron Works）日前宣布，以每棟1美元出售兩座住宅建築，其中包括約建於1900年的歷史建築「迪林屋」（Deering House），地址位於緬因州巴斯華盛頓街606號。

不過，買家必須自行負責搬遷，並在2027年11月20日前將建築物遷移至合法獲准的地點。買家除支付象徵性的1美元購屋費，還必須自行負擔整套搬遷工程，包括搬遷許可及相關核准、專業持牌結構搬運公司、運輸費等。換句話說，真正昂貴的不是買房，而是把房子「完整搬走」。

報導指出，如果在期限前找不到合適買家，迪林屋將被拆除，騰出的土地則會用於巴斯鋼鐵廠的新設施建設，巴斯鋼鐵廠設施主管尼克森（Jolene Nickerson）表示，公司必須繼續擴大營運規模，以維持對當地就業的重要性，「持續成長並僱用數千名緬因州居民非常重要。我們正在尋找改善設施的方法。」

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