「00後」殲-16飛行員高強度訓練日常　要能目視認出外軍飛機型號

【軍事】緊鄰南海前沿，他們怎樣開展訓練？又是如何捍衛祖國領空？跟央視總台記者莊曉瑩一起走進南部戰區空軍航空兵某旅。



在南海遇到的情況 比訓練複雜得多

多架殲-16戰機呼嘯升空。一場長航時、高難度空中攻防訓練火熱進行。雖遇降水，能見度較低，但飛行員依然沉着冷靜、發揮出色，錘鍊勝戰本領。

中國空軍殲-16戰機。（央視網）

這裏緊鄰南海前沿，高強度戰備值班和複雜環境下的實戰化訓練是官兵的日常。

飛行員陳江南說：

我們在南海遇到的情況，比訓練複雜得多。每一次升空、每一次訓練，都向着從難從嚴，向着實戰化去靠攏。

硬核「開箱」 揭秘飛行員的遠海飛行裝備

執行海上飛行訓練任務都要準備什麼？

跟隨飛行員麻浩田「開箱」▼▼▼

中國空軍飛行員配備的海上救生裝備。（央視網）

他們每一次駕駛戰機升空都面臨着高風險、高挑戰。除了抗荷服，還有一套隨戰機攜帶的海上救生裝備。

每一件裝備都服務於高強度遠海實戰，為海上特情救援築牢安全底線。

此外，他們還要熟練掌握晝夜加受油技能。

每位飛行員都要具備中英文雙語喊話的能力，並且能夠識別外軍飛機，通過目視判斷出型號。

年輕飛行員接過接力棒 每一次升空都是為了打贏

飛行員陳江南，出生於1999年。記得第一次執行戰備任務時既緊張又自豪。

看到祖國的海岸線在機翼下掠過，作為守衛祖國空天的一員，自豪感油然而生。

麻浩田是「00後」，高中時期就在空軍青少年航空學校開始接觸飛行。如今作為飛行員，他對自己有新的期望：「希望自己在南海一線拿敵練兵、磨鍊本領，真正做到首戰用我、用我必勝。」

他們以戰鷹為筆、以長空為卷。日復一日嚴格訓練，守護祖國的和平與安寧。

藍天鑄忠誠，奮進向一流！

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