殲-35機身銀光閃閃似F-22　中國第五代艦載機換新隱身塗層引猜想

中國海軍第五代艦載戰鬥機殲-35近日再度引發軍迷關注。網絡流傳照片顯示，一架飛行中的殲-35機體表面呈現明顯銀色反光，與過往較常見的啞光灰色外觀有所不同，引發外界猜測，殲-35是否已開始測試新一代低可探測性塗層。



內地知名軍事博主「大伊萬頻道」8月18日發文分析認為，從目前資訊判斷，照片中的銀色效果更可能與拍攝角度及光線有關，未必代表殲-35已更換新型隱身塗層。

文章指出，近日有軍迷拍攝到一架空中飛行的殲-35，機體表面看起來極為光滑，在照片中甚至「銀光閃閃」，與此前殲-20、殲-35使用的偏啞光灰低可探測性塗層存在明顯視覺差異，因此有軍迷猜測，殲-35是否已開始更換性能更好的新型隱身塗層。

中國海軍第五代艦載戰鬥機、已經多次亮相公開的殲-35型艦載機，現在又有了新的動向，有軍迷在某地拍攝到了空中飛行的殲-35戰鬥機，看到銀光閃閃，像是一艘「銀河戰艦」，與先前使用的偏啞光灰存在明顯差異。（網絡照片）

「大伊萬頻道」文章提到，這種銀色外觀令人聯想到美國一架曾經曝光的F-22A戰鬥機。2021年11月，美國內華達州一架F-22A被拍攝到使用銀色、高反光的新型機體表面處理，原有灰色低可探測性塗層被替換，部分射頻元件陣面及輔助動力系統排氣口則沒有覆蓋相關材料。

這架F-22A曝光後一度引發外界討論，包括新塗層是否用於改善雷達隱身性能，或具有降低激光、紅外搜索與跟蹤系統探測能力等用途。

文章認為，既然美國曾在F-22A上測試新型機體塗層，殲-35作為中國新一代第五代戰鬥機，進行類似技術探索並非完全沒有可能。

文章同時以美國海軍F-35C為例，指出艦載隱身戰鬥機長期處於高溫、高濕及高鹽的海洋環境，機體低可探測性材料的耐久性尤其重要。文章稱，美國海軍「林肯」號航母打擊群此前在阿拉伯海部署期間，艦上的F-35C曾出現機體表面明顯老化及變色現象，認為長期海上部署可能增加隱身塗層維護壓力。

文章據此認為，殲-35未來作為中國海軍艦載第五代戰鬥機，同樣需要面對海洋環境對低可探測性材料造成的影響，因此中國航空工業持續改進相關塗層技術具有現實需求。

不過，對於此次流傳的殲-35照片，「大伊萬頻道」仍傾向認為「這照片其實是拍攝角度問題」，而非殲-35已經換裝新型隱身塗層。

文章指出，中國第五代戰鬥機至今已出現數種不同的塗裝外觀。早期殲-20工程驗證機曾使用偏黑色的隱身塗裝，因此一度被軍迷稱為「黑色神秘戰機」。

根據過往曝光，殲-20進入量產後，已改用較接近啞光質感的暗灰色塗裝，文章分析認為，這種塗層近距離觀看時類似啞光漆，但戰機升空後，在特定光線及拍攝角度下可以呈現近似鏡面反射的效果，因此殲-20早期亦曾被部分軍迷稱為「銀河戰艦」。

至於後續改進的殲-20A及雙座殲-20S，文章稱，從去年九三閱兵公開畫面觀察，其機體外觀似乎重新轉向較深的灰黑色，遠距離觀看時原先較明顯的鏡面反射特徵亦有所減弱。

「大伊萬頻道」認為，從2024年珠海航展公開畫面觀察，殲-35A使用的隱身塗裝與殲-20較為接近，因此近日照片中殲-35呈現「銀河戰艦」般的銀色外觀，可能只是現有塗層在特定飛行姿態、陽光及拍攝角度下產生的正常反射效果。

2025年，殲-35在福建艦首次成功阻攔着艦和彈射起飛。（人民空軍）

文章表示，「其實就是殲-20的塗裝正常效果，近看是啞光漆，但是飛起來之後反射卻很明顯，遠看就能呈現出這種銀光閃閃的效果了」，因此認為照片中的殲-35「其實只是拍攝角度的問題，並不是真換了塗裝」。

文章亦從中國軍機改進周期判斷，現階段殲-35測試全新一代隱身塗層的可能性不高。文章以殲-10及殲-20為例指出，殲-10A在2004年正式公開，2010年後才陸續出現殲-10B、殲-10C等改進型；殲-20約於2016年開始裝備部隊，到2024年前後才開始出現殲-20A、殲-20S等改進型號。

中泰「鷹擊-2019」聯合演習，中國殲-10A、殲-10C戰機與泰國「鷹獅」戰機編隊飛行。（微博@軍網英文）

據此，「大伊萬頻道」推測，殲-35至少可能要到2030年後才進入較明顯的中期技術改進階段，屆時包括新型相控陣雷達、航電系統及新一代低可探測性塗層等技術，才可能陸續應用，因此「現在殲-35型戰鬥機就開始測試新塗裝，為時尚早了」。

至於現有殲-35塗層能否適應航母環境，文章認為問題應不大，並指出中國與美國海軍的航母運用模式存在差異。美國海軍長期將航母作為海外部署平台，一次部署可能持續數月，艦載機長時間暴露於海洋環境，對機體塗層維護構成較大壓力。

文章認為，中國海軍航母目前的出動及部署周期相對較短，且主要活動海域與岸基航空力量距離較近，具備較大的艦載機輪換及維護空間，因此殲-35現有低可探測性塗層面對長期海上部署老化的壓力，可能低於美國海軍艦載機。

分析最終認為，殲-35未來升級低可探測性塗層具有技術及使用上的需求，但目前僅憑一張呈現銀色反光的飛行照片，尚不足以判斷中國已開始在殲-35上測試新一代隱身塗層。