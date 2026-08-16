無人機時代為何仍需重武直升機直-21？全域近戰與護航力難被取代

撰文：晨楓新苑
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【軍事】直-20是很優秀的設計。在概念上並未超越美國UH-60「黑鷹」，但在新概念直升機尚未成熟的現在，爐火純青未必不是好事。美國陸軍的V-280「勇敢」傾轉旋翼直升機並不取代UH-60「黑鷹」，後者在直升機特殊機動和狹小空間運作的能力是前者不可替代的，幾十年後，西科斯基飛機公司（Sirkosky Aircraft Corporation）的剛性旋翼複合直升機技術也再次證明仍未成熟。

直-20是運直，從運直研發武直是有先例的。米-24就從米-8研發而來，米-28又與米-24有直接淵源。AH-64「阿帕奇」與UH-60「黑鷹」倒是除了共享通用電氣T700發動機外，沒有太多的淵源，但南非「石茶隼」武直又是從法國SA330「美洲獅」運直研發而來的，後者在南非按許可證生產。

圖為美國軍備企業洛歇馬丁（Lockheed Martin）旗下西科斯基飛機公司（Sirkosky Aircraft Corporation）生產的UH-60M黑鷹直升機。（洛歇馬丁官網）

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從運直改為武直，發動機、傳動系統、尾槳可以保持大體不變，但機艙要大改。取消不必要的運兵倉（米-24是武直中的異類，但在實戰中，運兵倉一般空着，以降低重量、提高機動性，也增加載彈量），飛行員座艙串列雙座（卡-52也是異類，這是從單座的卡-50改過來的無奈之舉），增加裝甲，增加的短翼不僅在平飛時提供升力，容許發動機出力更多地用於推進和提高速度，也是天然的武器掛載點。

從流傳的圖片來看，直-21都做到了。

網上流傳的直-21圖片。（騰訊新聞）

但這還是不解決三個疑問：

1. 在無人機時代，為什麼還要研發重武直？
2. 中國已經有了直-10，為什麼還要研發直-21？
3. 為什麼還是拘泥於傳統佈局，不一步到位，研製新概念重武直？

伊戈爾西科斯基（Igor Sikorsky）在1939年發明現代意義上的直升機後，直升機的基本原理一直沒變。槳轂的鉸鏈-滑盤結構天才地解決了旋翼的升力和推力的分配問題，但也本質性地限制了直升機的速度，並帶來本質震動。

傾轉旋翼、剛性旋翼、複合直升機從不同角度解決直升機的本質速度限制和震動問題，但也帶來新的問題。除了特種應用，V-22最終沒有「走出海軍陸戰隊」；美國陸軍FARA計劃放棄剛性旋翼；FLRAA計劃放慢進度；這些都說明了同一個問題：新概念直升機依然不能代替傳統直升機。

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新概念直升機中最成熟的傾轉旋翼依然存在很多問題。半剛性旋翼依然走高轉速、小直徑，才能在旋翼升力狀態和固定翼推進狀態之間取得最好的平衡，但也帶來本質的渦流環問題，影響懸停和速降性能。

傾轉旋翼也天然具有單發失效立刻失衡的問題，因此左右發動機不能直接驅動左右旋翼，必須動力匯總然後通過複雜、沉重的同步軸系才分配到左右旋翼，以確保左右旋翼永遠同步。左右旋翼也天然導致特大的橫向佔地，影響在窄小地形（如建築群中或者林中空地）上的使用。美國陸軍新一代武裝偵察直升機計劃（FARA）早早排除傾轉旋翼方案，就是出於不宜在窄小地形運作的原因。

在某種意義上，垂直起落飛機可以看作新概念直升機的延伸，但這只是可以垂直起落的固定翼飛機，懸停、側飛、倒飛等直升機特殊機動只能小心翼翼地做一點，離激烈戰鬥中要求的潑辣性相差很遠。

中國人民解放軍陸軍裝備的 直-10（WZ-10） 專用武裝直升機。（新華社）

對於武直來說，只能掠襲的旋翼強擊機是不夠的，需要能利用地形地物的掩護，靈活地探頭和隱沒，打一槍換一個地方，才能保證足夠的生存力。裝甲只是用於在躲不掉突發打擊的時候硬接一招，生存力最終依賴不被發現、不被打擊。武直在本質上也是近戰平台，不時有硬接一招的必要，主要進行超視距作戰的話，直接用戰轟還方便一些。

由於這些原因，在可預見的將來，武直依然以傳統佈局為主。

在直-10和直-21之間，直-10也是優秀的設計。但由於時代的侷限，這是中武直，速度、裝甲、載彈量天然不如重武直。早期的發動機功率不足問題帶來一些設計侷限，現在也只是部分解決。

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中國是個幅員廣大、地理條件複雜的國家，武直使用環境從喜馬拉雅高原到東南沿海，從西北沙漠到南方叢林，高原、高温、高鹽、多沙環境都需要考慮，動力相對不足的中武直的適應裕度天然不如重武直。在高原、高温環境下，重武直可以減載出擊，依然具有足夠的戰鬥力，但中武直再減載出擊，就離赤手空拳不遠了。在阿富汗，美國陸軍的CH-47F經常減載起飛，作為中型運直使用；在低海拔地區很好用的UH-60L在高原、高温條件下就不夠給力了。高鹽、多沙需要加強空氣過濾，也是「吃」功率的，重武直再次有「虧得起」的優越性。

直-10依然是有大用的，但在有重武直的情況下，直-10可以用於自然條件更加友好的戰場環境，這依然是中國國土的主體。

更大的疑惑肯定還是來自無人機。

無人機的戰場作用越來越大。阿塞拜疆-亞美尼亞戰爭只是預演的話，烏克蘭戰爭就是全武行了。但必須說，這些戰爭離大國衝突還是相差很遠。在大國衝突中，無人機能發揮的作用現在很多還存在於想象中，但誰都不敢低估無人機的作用。

然而，無人機不是萬能的，在很多關鍵的地方，尤其在大國衝突的設定下，無人機的作用很可能受到嚴重限制。

無人機在很大程度上需要「人在迴路中」。這不僅是現有無人機自主程度不夠的原因，也有戰爭倫理的原因。但「人在迴路中」高度依賴順暢、及時的通信，這在存在高度電磁對抗的現代戰場上是可遇而不可靠的。甚至無人機高度依賴的衛星導航在戰時都未必可靠。

美國DARPA秘密研究的重點之一就是用超高空、超長航時無人機擔任導航和通信中繼，既可以在衛星容量不足的時候補缺，更是在衛星通信和導航受到干擾甚至被打掉的時候接替工作。當然，衛星能打掉，超高空、超長航時無人機也能被打掉。然後就回到原點了。

參與美軍新一代無人機競標的YFQ-42飛機停放在加州測試場的飛行線上。（美國空軍官網）

有人平台也受到這些問題的困擾。但軍人具有主觀能動性，在指揮不暢、通信受阻的困難戰場上臨場發揮本來就是軍人的英雄本色。在通信中斷時，軍人根據既定指揮意圖繼續獨立作戰；在命令與戰場實際脱節的時候，「將在外君命有所不受」；在發現新的機會的時候，或者果斷孤膽出擊，或者調動友鄰和上級向自己靠攏，抓住戰機，改變戰鬥方向。

說到底，戰鬥是為人打的，有人平台永遠是戰鬥的核心，重型平台天然具有更大的空間，可以搭載更多的設備，具有更強的核心作用，無人平台永遠只是輔佐。

具體到重武直，這是具有天然「樹梢之高」優勢的戰鬥平台，既能利用地形地物，與地面戰鬥緊密結合，又不受道路和山水障礙限制。

作為近戰平台，重武直還能利用視線內通信的獨特優勢。

即使在強電磁干擾環境下，視線內通信也可以利用定向天線，大大抑制干擾的作用。短距離的定向天線也有利於高速數據傳輸。相控陣天線不僅用於雷達，也用於通信。更重要的是，相控陣概念不僅可用於射頻（無線電），也可用於激光。說到底，光波也是電磁波，只是頻率更高。

激光本來就有定向性好、保密性好的特點，激光通信的難點是需要機械轉動、瞄準發射和接收天線，才能可靠收發。光學相控陣（OPA）改變了這一點。OPA和射頻相控陣一樣，有電控轉向的優點，所以不需要轉動透鏡就可以瞄準，便於使用固定陣面天線。

OPA也能多波束同時收發，用於和多個終端同時通信。這對同時控制多個無人機特別有用。

重武直和無人機是互補關係，不是替代關係。

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無人機是總稱。從高空長航時（HALE）、中空長航時（MALE）到多旋翼（如大疆）、手拋，只有想不到的，沒有不存在的。

HALE無人機戰略性較強，與重武直的交集較少。MALE無人機主要用於監視或者察打一體，但在中低烈度戰場作用更大，對方有正規野戰防空的話，MALE無人機的生存就受到極大挑戰。在烏克蘭戰場上，俄軍防空跟上後，烏軍的土耳其TB-2無人機就淡然失色了。MALE用於察打一體也適合打擊零星目標，用於高烈度持續對抗則載彈量不夠，大大加大載彈量則失去無人機低成本的優勢。

MALE無人機從設計到運作方式都以中空徘徊為主，容易受到防空威脅。長航時與高機動在氣動設計上本質不相容，強大的自衛反制能力則與低成本衝突，這決定了MALE無人機的察打一體和「冒頭即打」只適合中低烈度戰場。重武直的英雄本色則在於高烈度戰場。

與武直交集最大的或許是低成本、無處不在的多旋翼無人機，以及低成本的可消耗無人機/巡飛彈。這些低成本無人機以偵察和監視為主。由於續航時間和載彈量有限，沒有多少察打一體的能力，但特別小巧靈活，使用簡單，便於非專業部隊無憂慮使用，也較少引起敵人注意，便於前線分隊放飛和使用，或者由武直髮射，作為「忠誠僚機」。

眾多的多旋翼無人機和可消耗無人機/巡飛彈可以成為重武直的眼線，既可以通風報信，也可以幫着踩點，便於重武直在有的放矢中冒頭攻擊。

有人的武裝偵察直升機也有大用。武裝偵察直升機能攜帶重武直的大部分武器，只是數量較少。也有少量裝甲。但武裝偵察直升機像特種部隊一樣，主要任務不是衝鋒陷陣，而是為重武直做眼線。

與 無人機不同的是，有人的武裝偵察直升機能通過主觀能動性，在對敵情只有概略了解的情況下，有的放矢地隱蔽前出，在忽隱忽現中，保護自己，查明敵情。相比之下，無人機就更多依靠「不怕犧牲」了。

在強電磁干擾的環境下，有人的武裝偵察直升機也能根據實際敵情，在暫時忍受通信不暢而保持觀察和立刻脱離、報告上級之間作出合理判斷，而不是簡單化地自動歸航，或者死守陣位。即使存在強電磁干擾，也有機會主動轉移位置、恢復聯繫，這也是有人平台的獨特優勢。人們在手機信號不好的時候，換一個地方找信號，是一樣的道理。

圖為2024年5月10日，美國陸軍傘兵和英軍阿帕奇AH-64直升機在愛沙尼亞（Estonia）努爾姆西（Nurmsi）進行「快速反應」（Swift Response）軍事演習。（Reuters）

武裝偵察直升機與無人機也是互補關係。美國陸軍FARA計劃下馬，計劃未來以無人機和AH-64「阿帕奇」配合，不是因為無人機真能取代武裝偵察直升機。下一代設計要麼比需要替換的OH-58D「基俄瓦武士」性能提升不夠大，要麼技術太超前、成本太高，因此屢上屢下。在幾番折騰中，OH-58D「基俄瓦武士」已經老舊到飛不動了，現在也沒錢折騰了，更高優先級的項目已經排大隊了，輪不到武裝偵察直升機。說白了，FARA下馬不是因為無人機能有效替代，而是因為沒錢了。

全域戰更是把重武直有機地整合進入整個戰場體系中，戰場上所有單位、節點的訊息統統互通，一人見全局，全局見一人，使得訊息集中和火力集中達到前所未有的境界。集中兵力打殲滅戰是永遠不變的兵家第一原則。在火力殲敵的現在，訊息集中是火力集中的前提，集中火力就是集中兵力。

在無人機、武裝偵察直升機和全域戰的支持下，重武直的火力、機動、防護優勢可以得到最大發揮。

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但重武直說到底，最大的特點是「武」，攜帶的大量武器意味着有強大的打擊力，直升機特殊機動能力則意味着能在忽隱忽現中雷霆出手，在威力、及時性方面達到其他打擊平台難以提供的水平。

重武直是近戰平台。也就是說，以直射武器為主，威力大，反應時間短。山包、樹叢、建築後隨時可能躍出的重武直一頓劈頭蓋臉的近距離打擊，比看不見的遠方突如其來砸下的一頓炮彈具有更強的心理震懾作用。在戰場上，心理破防和物理消滅一樣重要。甚至可以說，物理消滅是點殺傷，心理破防是面殺傷，兵敗如山倒就是這個道理。在心理上破防的敵人向騎臉的強大對手投降，但很難向看不見的遠方炮兵投降。

重武直還是運直最有效的護航。運直和機降作戰能選擇戰場，但沿途遇到攔截和着陸場遇到阻擊還是難以避免。這時重武直是理想的貼身護衛，能用自身火力及時壓制各種威脅，保護運直和機載部隊的安全。

垂直起落戰鬥機在理論上速度更快，火力更強，但速度太快，與運直不匹配，使得護航作戰很彆扭。美國陸軍列裝V-280「勇敢」後，問題反過來：V-280「勇敢」的速度大大高於AH-64「阿帕奇」，健步如飛的挑夫靠龜速的保鏢護衛，這會是很好玩的景象。戰鬥機的速度還是太快，很難與V-280「勇敢」同步。

美國海軍陸戰隊的V-22「魚鷹」也有一樣的問題，但V-22「魚鷹」的作戰環境不同，海上較少遇到防空伏擊的問題，只是預定着陸場的防空火力威脅的話，F-35B和艦炮火力都能提供有用的火力壓制。

直-21補上了重要的短板。這也是中國直升機技術進入自由王國後才有可能的。直-10的研製充滿坎坷，這是技術生態還不完整時的成長中的苦惱。直-10的研製經驗和直-20的技術基礎為直-21的成功打下基礎。中國空中突擊作戰力量的大發展不遠了。

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