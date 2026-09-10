腹痛以為腎結石！美33歲女送院途中羊水破裂誕女嬰震驚：一直避孕

美國北卡羅萊納州發生了1宗「隱匿懷孕」事件。當地1名女子早前因腹部劇痛，一度認為自己患上腎結石，豈料女子在送院途中羊水突然破裂，這才驚覺自己早已懷孕且即將分娩。女子在完全沒有心理準備下，在醫院順利誕下1名健康女嬰。事後女子表示一直都有避孕，其丈夫更笑着引用避孕產品的宣傳標語表示：「大家都說避孕效果高達99.99%，而我們正好碰上了那0.01%的例外」。



美國1名女子早前因腹部劇痛，一度認為自己患上腎結石，豈料女子在送院途中羊水突然破裂，這才驚覺自己早已懷孕且即將分娩。（AI生成圖片）

美國女腹痛 以為患腎結石結果突發臨盆

據美國媒體《People》報道，33歲女子貝拉米（Cierra Bellamy）早前突然感到腹部劇痛，她一度認為自己患上腎結石，於是緊急聯繫朋友駕駛車輛，將她送往附近醫院就診。然而，在趕往醫院的途中，貝拉米突然感覺到下體有大量液體流出，出現了典型的羊水破裂徵狀，這時她才驚覺自己早已懷孕且進入臨盆分娩階段。由於貝拉米事前完全沒有進行任何產前檢查，抵院後不久，她在極度驚慌且毫無準備的情況下順利誕下1名健康女嬰。

33歲女子貝拉米（Cierra Bellamy）早前突然感到腹部劇痛，她一度認為自己患上腎結石，於是緊急聯繫朋友駕駛車輛，將她送往附近醫院就診。（AI生成圖片）

女子透露懷孕9個月毫無察覺

貝拉米表示，自己先前完全不知道已經懷孕，在過去的9個月裏，她的身體並沒有出現嘔吐、惡心等常見懷孕反應，甚至完全沒有感受到胎動。那段時間她剛好在搬家，甚至還在搬沙發等重物，偶爾感到肚子微脹，一直以為只是腸胃脹氣。

貝拉米表示，2人平時一直都有採取避孕措施。面對這個不在計劃內的生命，伴侶羅斯同樣感到萬分震驚。（AI生成圖片）

避孕產品標榜避孕率高達99.99% 伴侶笑稱：我們碰上了0.01%

貝拉米指出，2人平時一直都有採取避孕措施。面對這個不在計劃內的生命，伴侶羅斯同樣感到萬分震驚，他看着剛出生的女兒，笑着引用避孕產品常見的宣傳標語表示：「大家都說避孕效果高達99.99%，而我們正好碰上了那0.01%的例外。」

目前兩人已迅速為女兒購置了嬰兒床、衣物與尿布等基本物資，準備攜手展開新手父母的全新人生旅程。

（《People》）

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