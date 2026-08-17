美國維珍尼亞大學槍擊案｜留學生遇學校發生緊急情況時應怎自保？

當地時間8月15日凌晨1點28分左右，維珍尼亞州立大學（Virginia State University）校園內突然發生槍擊。事發地點位於校園宿舍樓附近，警方接到報警後趕到現場，很快發現5人身中槍傷。



5名傷者隨後全部被送往當地醫院接受治療。隨着調查和救治進展，校方進一步確認，其中一名受傷學生已經出院，傷勢屬於非致命傷，但仍有一名傷者處於重症狀態。

維珍尼亞州立大學在X平台發佈申明。（網絡圖片）

警方和校方都沒有公布5名傷者的姓名。切斯特菲爾德縣（Chesterfield County）警察局刑事調查重案組的詹姆斯R蘭姆（James R. Lamb）中尉告訴媒體，現在能夠確認的是，其中一名受害者是維珍尼亞州立大學學生，另一名受害者未滿18歲。調查人員認為，其他傷者可能來自大學周邊社區。

美國維珍尼亞大學校園槍擊案相關報道

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截至目前，案件仍然存在不少未知訊息。警方只能初步判定，這起槍擊並非駕車槍擊事件，且現場涉及不止一名槍手。蘭姆表示，警方目前還沒有抓到任何人，調查人員正在查看附近監控錄像，希望確認嫌疑人的身份以及他們離開現場的路線。

警方尚未公布作案動機，也沒有確認這起槍擊究竟是私人糾紛、幫派衝突，還是針對特定人員的襲擊。網絡上已經出現各種猜測，但在警方公布調查結果之前，這些都不能被當成事實。

槍擊發生後，維珍尼亞州立大學迅速進入臨時封鎖狀態。警方和學校工作人員要求校園內人員留在安全區域，現場很快出現大量執法人員。

直到當天上午8點20分左右，學校才宣佈解除封鎖。不過，校園並沒有馬上恢復到正常狀態。校方表示，現場仍然會部署大量執法人員，警方也會繼續進行調查，學生和教職員工需要避開相關區域。

此次調查由切斯特菲爾德縣警察局牽頭，校園警察、聯邦煙酒槍械和爆炸物管理局以及漢諾威縣警長辦公室也參與協助。

目前沒有消息顯示校園仍然存在持續性的威脅，但對於凌晨經歷校園封鎖的學生來說，這顯然不是一個普通的夜晚。更特殊的是，這起槍擊發生時，距離維珍尼亞州立大學新學期正式開課已經非常近。

偏偏發生在開學前兩天

按照維珍尼亞州立大學官網公布的校歷，新學期課程原定於8月17日，也就是下周一正式開始。而學生宿舍其實早在一周前就已經開放，很多學生已經陸續回到校園。不少學生剛剛搬進宿舍，開始整理房間、購買教材和生活用品，也有人剛剛結束學校為新生組織的New Trojans Experience迎新活動。

美國維珍尼亞大學的新生已陸續返校並進宿舍。（IG@officialvsutrojans）

據報道，維珍尼亞州立大學前遠程教育主任亞瑟弗里德里希（Arthur Friedrich）長期住在校園附近，也經常來到學校。他表示，在學生正式返校上課之前發生這樣的事情，讓整個社區都感到非常難過。

這也是很多美國大學每年開學時都會面對的一個現實問題。學生剛剛回到校園，大家關注的通常是課程安排、宿舍、社團、實習和新朋友。但與此同時，校園安全也會重新成為學校必須面對的重要議題。

尤其是對於留學生來說

很多人第一次來到美國讀大學時，對美國校園安全體系並不熟悉。國內大學生活中，很多學生對於校園安全的理解更多集中在宿舍管理、陌生人進出、消防和夜間門禁等問題上。而在美國，校園安全除了這些常規問題，還涉及槍支、校園暴力、校外人員進入校園以及突發槍擊等風險。

美國大學通常會有自己的校園警察部門，也會與所在城市或者縣的警察部門保持聯繫。發生緊急情況時，學校可能會通過短信、郵件、校園App或者緊急警報系統向學生發送通知。這次維珍尼亞州立大學發生槍擊之後，校園警察和切斯特菲爾德縣警方迅速到場，並對校園實施臨時封鎖，就是典型的應急處理流程。

對於學生來說，真正重要的不是每天都生活在緊張情緒中，而是知道學校發生緊急情況時，自己應該怎麼做。

尤其是剛來美國的留學生，最好在開學之後花一點時間熟悉學校的緊急通知系統。學校發來的Emergency Alert不要隨便關閉。很多大學都會要求學生綁定手機號碼，以便在發生槍擊、火災、極端天氣或者其他緊急事件時發送提醒。

同時，也要知道學校的Campus Police在哪裏，學校有沒有Emergency Call Box，宿舍樓和教學樓的緊急出口在哪裏。

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關於維珍尼亞州立大學

此次發生槍擊事件的維珍尼亞州立大學本身也是一所具有特殊歷史意義的大學。學校位於維珍尼亞州埃特里克，距離州府里士滿大約24英里，屬於歷史悠久的黑人學院和大學，也就是Historically Black Colleges and Universities，通常簡稱HBCU。

這類大學在美國高等教育歷史上有非常特殊的位置。美國過去長期存在嚴重的種族隔離，非裔美國人在很長一段時間內無法平等進入很多高等教育機構。HBCU正是在這樣的歷史背景下發展起來，為當時被排除在主流高等教育體系之外的黑人學生提供接受大學教育的機會。

美國維珍尼亞州立大學。（學校官網）

維珍尼亞州立大學成立於1882年，學校官方資料顯示，它是美國第一所完全由州政府資助的四年制黑人大學。如今的維珍尼亞州立大學已經是一所完整的公立大學，擁有大約5700名學生，其中大多數是本科生。

所以，對於這所學校來說，校園並不僅僅是一個上課和住宿的地方，它本身還承載着美國高等教育歷史的一部分。

也正因為如此，這起槍擊發生之後，不只是學校內部受到影響，整個當地社區也非常關注。維珍尼亞州州長阿比蓋爾·斯潘伯格當天也公開回應，對受傷人員表示關心，並向趕赴現場的急救人員和執法人員表達感謝。

目前來看，沒有證據顯示這起槍擊與維珍尼亞州立大學的歷史背景存在直接關係，也沒有證據顯示學校本身是被特意針對的目標。

新生需要注意什麼

美國大學校園並不是一個絕對安全的封閉空間。很多大學校園面積很大，校園與城市社區之間也沒有非常明顯的物理邊界。尤其是公立大學，教學樓、宿舍、停車場、餐廳以及周邊居民區可能彼此連接。因此，校園裏出現的不一定只有本校學生和教職員工。

這次維珍尼亞州立大學槍擊案就是一個很明顯的例子。警方目前只確認一名受害者是該校學生，同時認為其他傷者可能來自周邊社區。

對於第一次來美國生活的留學生來說，提前了解校園安全，並不是讓自己每天生活在恐慌裏。絕大多數學生的大學生活依然是正常的。大家上課、考試、參加社團、找實習、和朋友吃飯，很多人整個留學期間都不會遇到嚴重的校園安全事件。

特別是剛來或即將到美國留學的新生同學，Pano再次給大家一些提示：

1. 開通學校的緊急通知（Emergency Alert）

很多大學在學生入學時都會要求綁定手機號碼，學校可以通過短信、郵件、校園App等方式發送緊急通知。一旦發生校園槍擊、Lockdown、火災、極端天氣等情況，這些通知可能是學生獲取訊息最快的渠道。

有些學生剛入學時會覺得學校每天發郵件很煩，甚至直接把學校通知靜音。但真正發生緊急情況時，能不能第一時間收到消息，可能非常重要。

2. 知道自己學校的Campus Police在哪裏

很多美國大學都有獨立的校園警察部門，部分學校還會設置Emergency Call Box。平時可能從來不會用到，但至少應該知道校園警察的聯繫方式，以及學校發生緊急情況時應該聯繫誰。

3. 平時要知道自己常去的地方怎麼離開

不需要把整個校園地圖背下來，但宿舍、教室、圖書館、健身房這些經常去的地方，最好知道緊急出口在哪裏。如果發生突發事件，人處於緊張狀態時很容易失去判斷能力，提前熟悉環境會比臨時打開手機查地圖更加有用。

4. 如果學校發出Lockdown通知，也不要因為好奇而跑出去查看情況

很多人第一次看到校園封鎖消息時，第一反應可能是想知道到底發生了什麼，甚至想去現場看看。但在警方確認安全之前，最重要的是留在安全區域，按照學校和警方發布的指示行動。

如果人在宿舍，可以先留在室內並鎖好門窗，保持手機能夠正常接收通知。如果人在教學樓或者其他校園建築內，則應該按照學校的緊急指引行動，不要自行前往警方正在調查的區域。

5. 不要完全依賴社交媒體獲取突發事件訊息

美國校園發生槍擊之後，社交媒體上的消息通常傳播得非常快，但越是事件剛剛發生的時候，訊息越容易混亂。現場情況可能每隔幾十分鐘就發生變化，不同人的描述也可能完全不同。所以遇到類似情況時，最好優先關注學校官方通知、校園警察、當地警方以及可靠媒體的報道。

尤其不要因為看到社交媒體上一條未經證實的訊息，就自行判斷校園已經安全，或者認為嫌疑人已經被抓。

目前案件仍在調查之中，警方尚未公布嫌疑人的身份和作案動機，也沒有宣佈逮捕。

希望警方能夠儘快查清案件經過，也希望所有傷者能夠平安恢復。對於即將開始新學期的留學生來說，也希望大家在準備課表、教材和宿舍用品的同時，花一點時間了解自己的校園安全系統。

希望大家都安全，平安！

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