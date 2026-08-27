38歲婦扮12歲病童　抱公仔吸奶嘴騙收留　橫跨7州行騙15年判監2年

巴西一名38歲女子多年來假扮成12歲自閉症女童，成功博取民眾同情，甚至讓一對教會夫婦收留、照顧長達14個月。法院近日認定她涉嫌詐欺及冒用身份罪成立，判處1年6個月又10天有期徒刑，另須接受約4個月的半開放式監禁，全案引發巴西社會譁然。



根據警方調查，女子德奧利維拉（Amanda Maria Souza de Oliveira）2025年初開始出現在南部聖卡塔里娜州（Santa Catarina）茹安維利市（Joinville）的一間福音派教會，起初自稱18歲、正在找工作，不久後又改口說自己其實只有12歲，還患有重度自閉症，並以「加布麗艾莉」（Gabriele）的假名生活。

巴西38歲女子德奧利維拉（Amanda Maria Souza de Oliveira）多年來假扮成12歲自閉症女童，成功博取民眾同情，甚至讓一對教會夫婦收留、照顧長達14個月。（X@Anxiousvids）

為了取信周遭人士，奧利維拉刻意以孩童口吻說話，經常抱著玩偶、使用奶嘴、奶瓶等嬰幼兒用品，並聲稱自己幼年遭父母虐待、被迫接受荷爾蒙治療，因此外表才會比同齡孩童成熟。教會牧師及一對夫婦深信她的說法，不僅提供住處，也協助她接受醫療照護、購買生活用品，甚至替她慶生。

直到一名親友在網絡上認出她曾涉及類似案件，向警方通報後，整起騙局才曝光。警方逮捕時，奧利維拉仍穿著印有卡通圖案的服飾，並試圖維持孩童形象，但在警方叫出她真實姓名後，她隨即恢復成人語氣應對。

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行騙至少15年

調查發現，奧利維拉至少15年來在巴西多個州以相同手法行騙，透過偽造身份、謊稱自己是遭虐待或身心障礙的未成年少女，藉此取得陌生人的信任與照顧。警方指出，她曾在至少7個州使用不同姓名犯案，受害者遍及各地。

面對指控，奧利維拉坦承曾使用假身份，但否認有詐欺意圖。她的律師表示，她長年流落街頭、生活困苦，假扮孩童只是求生方式，並未刻意造成他人財務損失，因此將提出上訴。

奧利維拉坦承曾使用假身分，但否認有詐欺意圖。她的律師表示，她長年流落街頭、生活困苦，假扮孩童只是求生方式，並未刻意造成他人財務損失，因此將提出上訴。（Polícia Militar）

不過，承審法官認為，奧利維拉具有完全行為能力，長期刻意捏造身份、欺騙善心人士，以獲取住宿、照護及其他資源，已符合詐欺犯罪構成要件，因此依法判刑。此案在巴西引發廣泛討論，也讓外界重新關注身份詐欺及慈善收容機制的漏洞。

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