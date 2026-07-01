內地女博主遊菲律賓　遭2女搭訕迷暈意識全失　醒來已在酒店門口

內地一名旅遊女博主日前赴菲律賓馬尼拉（Manila），準備展開為期14天的「打工換宿」旅程，未料抵達首日便疑似遭兩名陌生女子設局下藥，不僅隨身現金及戒指遭竊，銀行卡更在短短數小時內被盜刷20多筆，損失近2萬元人民幣。



赴菲打工換宿遇2陌生女子熱情搭訕

據內媒《新京報》報導，女博主李大璐（化名）6月18日凌晨自日本飛抵馬尼拉，原訂與提供「打工換宿」機會的旅館人員碰面。當天上午，她在酒店附近購買椰子水時，遭兩名中年女子主動搭話。其中一人自稱「Abby」，表示曾赴日本工作半年，另一人則自稱是她的堂妹。

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由於對方態度熱情，不僅介紹當地景點、協助翻譯路牌，還提醒她注意財物安全，李女逐漸放下戒心。下午三人相約逛市場及商場，對方更詢問她使用哪家銀行卡，並建議重要證件不要放在酒店，以免遺失。李女因此返回酒店，將護照、身份證及銀行卡全數帶在身上，再與兩人會合。

當天下午4時許，三人搭乘的士前往教堂途中，兩名女子在便利商店購買飲料及點心分享。李女表示，自己喝下對方遞來的水蜜桃口味飲料後開始感到異常疲倦，之後又食用麵餅及湯品，不久便完全失去意識。

遭下藥失去意識 銀行卡盜刷20多筆

直到隔天凌晨近2時，她才在酒店門口被陌生的士司機叫醒。當時她僅簡單確認證件及銀行卡仍在身上，回房後再度昏睡，直到下午才恢復清醒。此時她發現身上的3,000披索（約382港元）、5,000日圓（約250港元）、20歐元（約180港元）現金及銀戒指全數遭竊，而銀行帳戶顯示，自6月18日晚間至19日凌晨期間，銀行卡遭人在兩處ATM連續盜刷20多筆，累計損失近2萬元人民幣。更令她不解的是，最後一筆交易發生時，銀行卡已回到自己手中，因此懷疑卡片資料可能遭到複製。

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李女隨後向菲律賓警方報案，並提供手機拍攝的影片協助追查。警方調閱監視器發現，兩名疑犯早在椰子水攤位前就一路尾隨她數百米，確認其中一處ATM提款地點，並依據影像鎖定其中一名女性疑犯。

辦案警官表示，該名女子曾因搶劫案遭逮捕，目前涉及本案的相關調查及司法程序仍持續進行，警方也透露，轄區過去曾接獲多宗手法相似的案件，提醒外國旅客提高警覺，切勿輕易接受陌生人提供的飲食或透露個人金融資訊。

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