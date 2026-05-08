28歲美婦扮16歲學生「騙津貼」　校長搜Facebook驚見抱女照揭真身

美國一名28歲女子謊報年齡假扮成16歲少女，進入紐約一所高中就讀，疑似企圖藉由虛假身份詐領公共津貼，最終因社交平台洩露真實身份而遭警方逮捕。



疑為詐領津貼 假扮成高中生入學露餡

《紐約郵報》取得的刑事控訴書指出，女子名叫克拉森（Kacy Claassen），她上月聲稱自己是出生於2010年的「莎瑪拉拉沙德」（Shamara Rashad），剛與姊妹從俄亥俄州搬到紐約，於威斯特徹斯特廣場學院（Westchester Square Academy）註冊入學。

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校方為她核發了使用假名和假年齡的學生證，她順利在校上課2週。直到該校長起疑，在社交平台上搜尋到她的Facebook帳號，發現其生日為1997年7月29日，與聲稱的2010年出生年份相差13歲。更具決定性的證據是，其Facebook上赫然寫著她有一個「美麗的女兒」，並附上她抱著幼兒的照片。

克拉森的多個社交平台都充斥著同一名女童的照片，但調查人員對她是否真正有孩子存疑。

據警方說法，克拉森聲稱自己是在朋友的指使下偽造年齡入學，以讓她有資格獲得更多公共津貼。警方相信她可能試圖利用某種福利詐騙計畫獲利，但未披露具體細節。

美媒早前曾報導過「幽靈學生」（ghost student）詐騙案，不法分子通常透過資料外洩盜竊他人身份，申請線上社區大學課程，在獲得學費津貼後隨即消失。由於社區大學通常為開放式招生，因此成為不法份子的目標。但尚不清楚克拉森假裝成高中生，究竟如何能獲得更多津貼。

克拉森於4月27日在校內遭警方逮捕，面臨危害兒童福利罪、非法侵入罪和刑事冒充罪等控訴。她已否認所有指控，並定於6月15日再次出庭。

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