大雨濕鞋　女子商場廁所「乾手機吹鞋」引眾怒：隔著螢幕都聞到味

台灣台北近期受到低壓帶及午後對流影響降下大雨，不少民眾外出紛紛成了「落湯雞」。對此，一名女網友分享，一名女子疑似因鞋子被雨淋濕，竟在商場公共廁所內脫下鞋子，直接利用乾手機出風口吹乾。畫面曝光後掀起討論，不少網友直批「超級沒公德心」。



這名女網友在社群平台「Threads」貼出一張照片，可以發現一名女子因鞋子濕透，在商場洗手間內，直接將鞋子脫下，放到乾手機出風口處吹乾。讓她當場看傻，抱怨「後面的人全部被她腳臭風吹到」。

一名女網友分享，一名女子疑似因鞋子被雨淋濕，竟在商城公共廁所內脫下鞋子，直接利用乾手機出風口吹乾。（Threads@123jenniferlin）

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示：

「超級沒公德心！」

「現在的人水準真的很差」

「是多垃圾，才會把臭鞋子放在那裡！」

「我現在都不敢用烘手的了，因為很多人都會烘各式謎樣物品……有看過烘腳烘內褲的」

「腳臭雖然不是她的錯，但她讓所有人聞到是怎樣啊」

「好噁」

「然後這種人被糾正，就會說它沒規定不能這樣用」



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此外，也有網友回應：

「可以請樓管出來嗎？小朋友都會用烘手機欸」

「那東西吹出來的風其實超髒，裡面基本不會拆開來清潔」

「烘手機本來就已經很沒衛生了，還有人讓它更噁心！」

「隔著螢幕都聞得到味道」

「我以後不要用烘手機了，妳讓我有陰影了」

「不是，到底為什麼可以烘鞋子啦」



事實上，上班、上學遇到大雨，最痛苦的莫過於鞋子進水，連襪子都濕到黏答答！如果在辦公室或學校沒有烘鞋機，到底怎樣才可以迅速將襪子弄乾？本站曾報導，根據日本氣象網站「tenki.jp」特別進行了實驗，比較了3種在外出時最常見的乾襪方法，結果顯示，日常隨手可得的毛巾和膠樽，竟然可以大幅縮短襪子乾燥時間。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】