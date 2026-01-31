乾手機下二手廁紙亂舞！港女生怨令雙手更髒　震撼片瘋傳：好噁心

廁所配備乾手機，可以用環保方式令使用者雙手被風乾。可是，有港女生在康文署場地的廁所，發現有乾手機的下方放有一個大垃圾桶，當便用乾手機便出現奇特「狀況」，當場有曾使用過的廁紙亂舞，不但未能讓使用者吹乾手，反而會弄髒已洗乾淨的手，情況荒謬又搞笑，「沒有比這個更onX 的設計，好噁心」。女生拍下的影片在網上瘋傳，有網民覺得「好恐怖」、有人則表示怕用乾手機「啲空氣全部都係屎同埋尿，用呢個就吹落隻手度」。



樓主拍下被乾手機「整蠱」使用者的一幕。

樓主如常伸手到乾手機下欲吹乾手。

乾手機下放垃圾桶 效果適得其反

有港女生在Threads上發片，直指「嚇X死人乜X設計」。從影片可見她伸手到乾手機下吹風時，乾手機一啟動，竟將下面垃圾桶內用過的廁紙吹起四處飛舞，甚至直吹至衝上機頂位置，讓樓主覺得十分荒謬，認為原本洗乾淨的手可能再被弄污。

乾手機一啟動，將下面垃圾桶內用過的廁紙吹起四處飛舞。

乾手機一啟動，將下面垃圾桶內用過的廁紙吹起四處飛舞。（Threads@hkchurmeme）

樓主擔心會令洗乾淨的手再被弄污。

樓主擔心會令洗乾淨的手再被弄污。（Threads@hkchurmeme）

影片引來不少網民熱議，「邊有人風機吹住垃圾桶架」、「最唔鍾意用呢個，啲空氣全部都係屎同埋尿，用呢個就吹落隻手度」、「點解咁怕出街用廁所就係呢啲原因，啲菌飛到好X得人驚」、「其實個垃圾桶如果唔放嗰個位可能會好啲係咪？又或者係有蓋垃圾桶」。

有網民同樣被乾手機「整蠱」

有網民被乾手機「整蠱」的經歷，「我上次向皇室堡，係個吹手機向洗手隔離，一出咗洗手泡就唔小心high到個吹風機，搞到我成塊面係泡，好X」、「有啲男廁廁所都奇怪啦，開住部吹風機對住個尿兜，咁痾個陣咪吹起哂，成日都覺得啲人係唔係用屎X諗嘢」。