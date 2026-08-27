台灣壽司郎員工「趴輸送帶嬉鬧」還比Yeah！影片曝光官方急致歉

太誇張！台灣近日有影片於網路流傳，一名壽司郎員工身著制服，趴送在廚餘餐具回收軌道上嬉鬧，甚至還開心比出「YA」手勢。隨著影片曝光，網友們也表示「到底想怎麼樣啊這些猴子」、「超扯」。



根據threads上流傳的影片，有網友指出「壽司郎員工在內用輸送帶上爬行？這食安衛生到底誰敢吃？」，而在影片中，可以見到一名男性工作人員鑽入回收鏈軌道上跟著軌道運轉，旁邊多名員工不僅沒有制止，還跟該名員工打招呼，而當事人甚至開心比出「YA」的手勢。最後爬出軌道口時，還一度卡在洞口。而影片最後，也曝光該名男子的員工牌與員工編號。

近日，台灣一名壽司郎員工身著制服，趴送在廚餘餐具回收軌道上嬉鬧。（Threads@publictrial123）

該名男性工作人員鑽入運輸帶，還開心比出「YA」的手勢：

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隨著影片曝光，網友們紛紛留言，表示「這行為真的不可取」、「這何止是踩食安，這還才了工安了呢，不知道在裡面出事會多麻煩嗎」。另外也有網友表示「那是送要清洗餐具的廚餘餐具回收鏈，不是食物轉盤。但是這行為一樣不可取」。除此之外，現場員工的服裝、私自攜帶手機拍攝等情況，同樣也成為討論話題之一。

對於員工的誇張行徑，壽司郎也緊急留言，表示「關於此事件，我們已掌握相關情形，目前正緊急進行內部調查，以釐清相關事實。真的很抱歉造成大家的疑慮與不安」。

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