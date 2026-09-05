六合彩金多寶頭獎2.28億攻略！網民教$880「49個號碼全餐投注法」

【六合彩2026攻略／金多寶】六合彩將於今日（9月5日）晚上9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可獲2.28億元彩金。是次六合彩攪珠會在今日晚上9時15分截止投注，在破紀錄的彩金吸引力下，網民熱議如何提高中獎機率，有社交平台六合彩專頁的版主就分享「3膽拖20腳聰明組合」，以340元的方式投注23個號碼，進而推演出以880元「49個號碼全餐投注法」並進行投注實測。



也有網民認為研究不同的投注法太傷腦筋，大可使用AI提供6個號碼。《香港01》記者使用Google Gemini結合過去的攪珠結果，獲推薦6個號碼的幸運六合彩號碼組合。



六合彩金多寶頭獎彩金達2.28億元，士丹利街投注站人頭湧湧。（陳浩然攝）

網民曬880元「49個號碼全餐投注法」

六合彩巨額彩金吸引力下，無數網民想方設法提高中獎機會，facebook專頁「齊齊研究六合彩！」的版主日前發帖，實測以880元「49個號碼全餐投注法」，「希望中到頭二三獎」。

六合彩將於9月5日晚上9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可獲2.28億元彩金。（馬會圖片）

3膽拖20腳聰明組合 340元可搞掂！？

版主先分享「3膽拖20腳聰明組合」投注法，表示正常的「3膽拖20腳」 以$10一注計成本要 $11,400，其提出的不是單一彩券投注法，而是以最有信心的3個「膽」為核心，再選定20個號碼，依次序排列投注34條單式彩券，成本340元。版主也承認這方法必須選定最有信心的3個「膽」全中才可行，「但是3個膽如果完全不中，頭獎美夢就會落空，就算3膽中晒，如果20腳完全不中，亦只可以收到$1,360」。

香港賽馬會今日（9月5日）舉行第二期50周年金多寶攪珠，若以10港元一注獨中，頭獎估計可高達2.28億港元。（陳浩然攝）

版主笑言在2.28億元獎金的誘惑下，決定以「3膽拖20腳聰明組合」的基礎，以880元實測「49個號碼全餐投注法」，經研究後決定以2條「3膽拖20腳聰明組合」及1條正式膽拖來買齊49個號碼。

六合彩要用「複式」買齊49個號碼所有組合，以每注10元計涉款1.39億元。（資料圖片）

版主大方分享投注組合：

首先是以「2、15、37」為「膽」，配搭「1、3、5、10、13、17、19、21、22、24、26、31、34、36、39、41、43、44、47、48」，投注34條單式彩券，合計340元。 facebook專頁「齊齊研究六合彩！」

以「9、29、38」為「膽」，配搭「4、6、7、11、12、14、18、20、23、25、27、28、30、32、33、35、40、42、45、49」，投注34條單式彩券，合計340元。 facebook專頁「齊齊研究六合彩！」

最後是一條正式的膽拖，以「8、16、46」為「膽」，拖「2、9、15、29、37、38」，合計200元。 facebook專頁「齊齊研究六合彩！」

版主提醒大家先選出最有信心的9個號碼為「膽」，分成3組，號碼要有齊大中細平均分佈，剩下的號碼分組時也要注意大中細平均分，不要全部偏大或細。他表示如果網民們看完號碼排列方式後覺得合心水，「不妨也用$880跟我投注，齊齊中 2.28 億頭獎。祝大家好運」。

六合彩將於9月5日晚上9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可獲2.28億元彩金。（資料圖片）

網民看完分享後紛紛祝「加油」、「Good luck」，但也有人提到這投注法「膽唔中又係得個吉」。

Google Gemini推薦幸運六合彩號碼組合

也有網民認為直接使用AI來預測中獎號碼，純靠運氣不用「燒太多腦細胞」，記者使用Google Gemini整合過去的得獎號碼後隨機給出6個號碼，得出的推薦幸運號碼組合為7、10、22、30、35、49。

7、10、22、30、35、49 Google Gemini推薦幸運六合彩號碼組合

Google Gemini推薦幸運六合彩號碼組合。（Google Gemini）

溫馨提示：六合彩每次攪珠均為獨立隨機事件，每組號碼出現的數學機率均等。以上數據與組合僅供休閒與選號參考，請理性投注、量力而行。

真正六合彩「全餐」要＄1.39億

事實上，真正的六合彩「全餐」是指涵蓋所有49個號碼的投資方式，而49個號碼的組合可多達1,398萬個，以每注10元計算買1,398萬注，總花費要1.39億港元。



六合彩｜攪出最多次號碼

六合彩有49個數字，《香港01》從馬會數據歸納攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺呢？大家買六合彩之前可以留意。

根據以上圖表，攪出最多頭6個號碼，分別是30號、49號、24號、7號、22號、13號、28號。六合彩複式/八個字幾多錢？

較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

六合彩｜10大最幸運投注站

除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

10 大幸運投注站地圖位置。（馬會）

如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

六合彩領獎須知＋期限！遺失彩票點算好？