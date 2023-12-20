最慘六合彩！港男瞓身$188萬買28字複式只中這些　勁蝕咁多錢慘了

【六合彩／複式／頭獎／二獎／獎金／彩金】周二（12月19日）進行的六合彩攪珠，頭獎獎金高達8,300萬元，吸引不少人投注試試運氣。有港男就於開彩前在連登討論區發文，指自己以逾180萬元購買複式28個字彩票，並指若中頭獎，會向「留名」的網民派錢。

這期六合彩攪珠結果是頭獎有1.5注中，每注10元派彩6,175萬元，惟網民幫樓主計算後，發現樓主雖然中了多注二獎、三獎、四獎等，但仍慘蝕數十萬元。不過並有網民質疑樓主根本沒有投注，「我選晒49個複式都得啦 你都無買」。



周二（12月19日）進行的六合彩攪珠，頭獎獎金高達8,300萬元，吸引不少人投注試試運氣。（黃浩謙攝）

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該港男於昨日六合彩攪珠前，在連登討論區以「All in咗一百萬買六合彩，中咗頭獎抽10個LM派10萬」為題發文，指自己以約188萬元購買複式28個字彩票，並指若中頭獎，會向「留名」的網民派錢。

從樓主上載投注截圖見到，他以5元半注購買了4號、5號、6號、7號、11號、12號、13號、14號、18號、19號、20號、21號、25號、26號、27號、28號、32號、33號、34號、35號、39號、40號、41號、42號、46號、47號、48號、49號，總計1,883,700元。

樓主以約188萬元購買複式28個字彩票。（連登討論區）

最終昨日六合彩攪出號碼為4號、9號、13號、33號、35號、46號，特別號碼為6號。頭獎 1.5注中，每注10元派彩6,175萬元；二獎14.5注中，每注10元派彩53.5萬元：三獎264注中，每注10元派彩7.8萬元。而樓主最多只中了5個半字（5個攪出號碼及1個特別號碼），未有中頭獎。

周二（12月19日）六合彩攪出號碼為4號、9號、13號、33號、35號、46號，特別號碼為6號。（馬會）

帖文引來網民熱議，「咁都係得二獎笑死」、「都勁，差1隻字」、「二獎10蚊注先派得50幾萬」。也有不少網民幫樓主計數，發現樓主雖然中了多注2獎、3獎、4獎等，但仍要勁蝕數十萬元，「1注二獎，22注三獎，共2,258,940。佢買5蚊啫係半注，除返2 = 1,129,470，咁樣買要188萬，未計四獎打後要輸75萬」。

不過亦有網民指出，樓主上載的彩票截圖還在「預覽」階段，質疑是否有購買，「當人傻？」、「確認咗先」、「影張投注接納先講啦」、「我選晒49個複式都得啦，你都無買」、「預覽投注大法」、「唔好on X啦」。