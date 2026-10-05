70歲夫婦擁百萬金融資產退休卻賣樓改租屋　本人親吐真相：想輕鬆

日本一對70歲夫妻原本住在已繳清房貸的4LDK獨立屋/一戶建（4房＋客廳＋飯廳＋廚房），卻因房屋老化、修繕費不斷增加，最後決定賣房搬進月租7萬日圓（約3519港元）的團地（屋邨）。住了半年後，妻子甚至直言：「付房租反而比較輕鬆。」



日媒《THE GOLD ONLINE》報導，70歲達夫（化名）與69歲妻子美智子（化名），每月年金合計約21萬日圓（約1萬港元）。兩人60多歲時繳清房貸，原以為退休後終於能安心住下去，沒想到屋齡超過30年後，熱水器、冷氣、外牆與屋頂陸續需要維修。

示意圖（Unsplash@Shojol Islam）

夫妻雖仍有約3000萬日圓（約150萬港元）金融資產，但每次突然出現數十萬日圓（10萬日圓約5000港元）修繕費，都讓達夫擔心：「下一個壞掉的會是哪裡？」美智子某次從2樓拿著吸塵器下樓，也忍不住說：

這間房子對我們兩個人來說，是不是太大了？

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最後兩人賣掉4LDK獨立屋，搬進車站步行可達、附近就有超市的2DK（2房＋飯廳＋廚房）出租住宅。女兒得知後還問：

房貸都沒了，為什麼還要特地去付房租？

搬家後某天浴室設備故障，達夫只要聯絡管理單位處理，才突然發現自己不用再找廠商、估價，也不必擔心庭院、屋頂和外牆，美智子因此笑說：「付房租反而比較輕鬆。」

日本國土交通省調查顯示，高齡夫妻若考慮換屋，除了無障礙設計與格局，維護管理是否方便、日常採買是否便利，也都是重要考量。對這對夫妻而言，賣房不是為了更省，而是想少一點對「下一筆修繕費」的擔心。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】