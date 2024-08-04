退休｜年屆50憂下半世「唔夠錢使」？把握最後賺錢時光思考10件事

當你邁入 50 大關，「退休」對你就不再是遙不可及的未來。但這也是你必須面對存款帳戶的時候。根據金融服務公司富達投資（Fidelity Investments）的建議，55 歲時，你的退休帳戶至少要有 7 倍年薪的存款。你達到了嗎？



只要你願意思考以下 10 個方法，或許你會發現，退休也許不那麼困難。（Canva）

但很多人到 50 歲才驚覺，年輕時並沒有為退休做好準備，財富管理公司 Lassus Wherley 共同創辦人迪亞漢．拉蘇斯（Diahann Lassus）建議那些已經邁入 50 歲的人們，「看看你目前所在的位置，重新擬定長期目標，並且專注這個計劃。」

改變並不容易，你所要做的是立刻開始。但也不用悲觀，如果從現在開始節衣縮食，每年多存個 4 萬，以投資年報酬率 6％ 計算，10 年可以成長成約 65 萬；15 年甚至可以達到 約 116 萬元。這還不是最驚人的，如果你有辦法延遲 5 年再動用這筆退休資金，即使你不再增加任何投資，則這筆金額將成長到接近 184 萬元。

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當然你可能會說，要憑空多存這筆錢談何容易，但只要你願意思考以下 10 個方法，或許你會發現，退休也許不那麼困難：

1. 精選「黃道吉日」

根據研究顯示，在你嘗試一個新計劃時，如果能夠選個具有意義的日子啟動，將有事半功倍的效果。因此不妨選個黃道吉日，展開退休金「存錢大作戰」。這個日子可以是你的結婚紀念日、任何節日或是另一半的生日，只要你認為可以激勵你開始存錢的，都是個好日子。

2. 善用理財軟件，檢視所有支出

很多人對於自己存不了錢的說法是「我也想多存一點錢，但我賺的實在太少了！」其實只要能夠深入檢視自己的收支狀況，你很快會發現，其實很多日常支出都可以節省下來，存入退休帳戶。養成記帳的習慣十分重要，可以善用手機記帳軟件，檢視自己的收支狀況。

3. 檢視大額花費

財經專家貝利．畢格羅（Barry Bigelow）表示，檢視支出的一個重點是看看那些比較巨額的花費。譬如買車的支出，是否需要每幾年就換一部車？即使確定要買車，要花多少預算也值得思量，「你是否在只買得起一輛雪佛蘭時，選擇了賓士？」如果你用車的頻率不是那麼高，你甚至可以考慮改用共享汽車，來節省這筆巨額支出。

另一個可能的大筆支出可能是子女的教育費用。50 歲左右年齡的父母，可能還有一兩個子女需要唸大學或研究所。但是在這個時間點來看，你的退休基金儲蓄還是比子女的教育支出優先，除非你能確保子女以後能夠支援你的退休生活。

4. 舉手之勞省小錢

舉手之勞省小錢，久而久之也是一筆收入的增加，譬如中午避免外食，改為自帶午餐，或是減少有線電視或手機話費的支出，積少成多，降低每個月的不必要花費，甚至如果狀況許可的話，降低車險或保費（前提是如果有意外時，能夠負擔因此提高的自付額），長期而言，這些日常生活的小節省，都會為你積攢退休基金。

另一方面，信用卡或行動支付十分方便，但也可能造成不必要的消費甚至負債。控制自己的信用支出，避免不必要的消費十分重要。

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5. 將房子擺上交易桌

最大的支出節省，可能也是最令人痛苦的：賣掉你的房子，換一個小一點的房子，或乾脆改買為租，並將售屋款項投入退休帳戶。不僅如此，一個比較小的房子不僅讓你換來一筆資金，省下來的水電費，長期下來也非常可觀，房屋稅賦也相對減少。加總起來，你的退休基金又增多了。

6. 從房子擠出更多基金

如果換房不是個可行方案，你還是可以嘗試利用它賺一點退休基金，一個很傳統的作法就是出租空餘的房間，或是透過 Airbnb 進行日租等，都是很棒的積累儲蓄的方法。

7. 參與「零工經濟」

另一個為退休準備的開源方法，就是除了正職之外，利用自己的才能尋找其他的副業或兼職。譬如有潛水專長的人可以嘗試考個執照，利用夏天或周末擔任教練賺外快；外語能力強的可以當家教或是兼翻譯；甚至利用空閒時間開 Uber 或做外送都是一個選擇。假設兼職一個月平均可以進帳2千元，10年下來也是一筆不小的存款！

8. 降低空巢期的娛樂消費

一旦你的子女能夠財務獨立，對於增加每月的現金流是一大利多。但不少中年族群不一定會把這筆錢投入退休帳戶，根據研究顯示，子女財務獨立後，多數父母的退休存款只增加不到 1％。

有部分人選擇把多餘現金拿來清償房貸，這是好事，但也有不少人選擇將之用於高端旅遊、外食等奢侈消費來犒賞自己。然而現階段先將不必要的娛樂開支省下來，才是明智的決定。

9. 考慮退而不休持續工作

如果可以的話，在過 60 歲後仍持續工作是個好點子。持續的工作，可以讓你更晚動用到你的退休基金，也可以不斷累積你的儲蓄。投資研究機構晨星公司（Morningstar）研究，「減少花費」和「延後退休年齡」是兩個有效改善退休儲蓄基金不足的良方。

只是要做到退而不休談何容易，要持續工作直到 60 歲以後，除了要保持健康，工作能力與時俱進也十分重要。

10. 不要孤注一擲

儘管股市近年大好，也要避免將所有資金一次投入，期待火熱的市場讓你大賺一筆。畢竟現在全球股市長紅的局面已經持續好多年，在你預定退休之前，難保熊市一來打亂你的退休計劃。

專家建議，在預計退休年齡的 10 至 15 年前，股票在投資組合中最好不要佔超過 70％，可以採用 60／40 投資組合，即股票 60％，固定收益基金佔 40％ 的比例配置退休基金，不過專家也指出，由於近年來債券市場風險也不見得筆股票市場低，即使到退休前 6 至 7 年，股票佔投資組合 60％ 以上，仍是可以考慮的方向。

在年屆 50 的這個階段，盡量減少不必要開銷，或是想辦法延長自己的職涯，只要再努力個十年或二十年，安穩的退休生活將不再是遙不可及的夢想。

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