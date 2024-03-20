退休生活｜賣樓住郵輪諗得過？夫妻檔環遊世界　每年使費比供樓少

買房可能是人生清單重要的項目之一，但是買房就代表着要在房子裏度過餘生嗎？美國就有一對夫妻賣掉了自己的房子，直接住在郵輪，過着海景美食相伴，環遊世界的悠閒生活，最令人稱羨的是，他們待在郵輪上一年的總花費，竟比房貸還便宜約25萬港元。



夫妻檔愛搭郵輪旅遊 盼能玩遍各地享受退休日常

據《華盛頓郵報》等外媒報道，美國53歲的Angelyn Burk和丈夫Richard Burk非常喜歡搭郵輪旅遊，妻子Angelyn Burk在1992年第一次搭郵輪到加勒比海旅遊後，就對郵輪上的生活感到着迷，兩人熱愛旅行，希望能過上到處旅遊、吃遍各地美食，享受退休生活。 妻子第一次搭郵輪就愛上郵輪生活。

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兩人決議賣房「住在郵輪上」 不只更便宜還能到處旅行

剛退休的妻子Angelyn Burk有天發現，在郵輪上度過退休生活，相較居住在陸地上繳房貸的生活來得更划算。於是向幾個月前電腦程式設計師退休的Richard Burk提出了自己的構想就在2021年5月，兩人將西雅圖的房子賣掉，用過去累積的存款，「住在郵輪上」，Richard Burk也提到「用兩人過去所賺的錢，每天應該可以過上不錯的生活」。

郵輪上每天平均花費為89美元 含食宿與其他花費

從去年初起，兩人已經悠遊世界各地，包括加拿大、阿拉斯加、日本等國，夫妻檔在郵輪上每天平均花費為89美元（約港幣696元），包含住宿、娛樂、食物、其他支出，因此規劃要永久居住在郵輪上。

海上郵輪生活比陸上生活更划算 便宜約港幣95萬元

報導也提到，按照Angelyn Burk的計算，住在郵輪上每年總花費約為3.2萬美元（約港幤25萬元）。而兩人之前居住在西雅圖的房價，平均價格為95萬8027元（約港幣750萬元），且每年須還6.4萬美元（約港幣50萬元），差距約為3.2萬美元（約港幣25萬元），可推算移居郵輪的計劃是合理且划算的。

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