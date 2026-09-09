董建華逝世｜心臟病年殺港人多達這個數！8大症狀要留神+5招預防

【董建華逝世／心臟病／心臟病症狀／徵狀／董建華】已卸任全國政協副主席的前特首董建華於9月8日晚上因病離世，享年89歲。董建華於2021年因心臟問題需做手術及留院休養，自此一直沒有公開露面。亦引起網民關注心臟病問題。



先看心臟病在10大「致命疾病」中排第幾▼▼▼

董建華於今年3月接種科興新冠疫苗。（資料圖片）

董建華於2021年3月兩會期間曾意外跌倒▼▼▼

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翻查衛生防護中心資料，心臟病是本港第3號「致命疾病」，每年奪去5000至6000多名港人性命，當中男性死亡數字較女性多，45歲以上更是高危。如出現以下心臟病8大症狀，更要留神，及早求醫。



心臟病8大症狀

患上心臟病可大可小，如有以下症狀，就要及早求醫！

1）劇烈運動後產生壓迫性心絞痛，痛楚可擴散至手臂、肩膀、頸部和下顎，但休息後便會有所好轉；病人在心臟病發時，心絞痛的程度會加劇，時間也會延長



2）心律紊亂



3）暈眩



4）出汗



5）惡心



6）四肢無力



7）氣促



8）雙腳水腫



心臟病5招預防方法

1）不要吸煙



2）保持均衡飲食



3）減少進食高膽固醇和高脂肪食物



4）經常做體能活動、保持適當體重和腰圍



5）管理壓力



飲酒可以強化心臟？

衛生防護中心指出，酒精可以強心的說法仍有爭議，提醒沒有飲酒習慣的人士，不要以為飲酒可改善心臟健康而開始飲酒，飲酒人士則應避免飲酒；若患有高血壓或糖尿病等潛在病症，應接受適當治療。