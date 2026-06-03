鍾景輝逝世│患大腸癌淡出！香港常見致命癌症　出現6症狀要求醫

【鍾景輝／逝世／大腸癌／症狀】有「King Sir」之稱的戲劇大師鍾景輝，今日早上（6月3日）於家中在睡夢中安詳離世，享年89歲，家屬正着手處理鍾景輝身後事，後續會公布喪禮及追思安排。鍾景輝近年深居簡出，2016年證實患上大腸癌做手術後，鍾景輝拍完《牛下女高音》便淡出幕前專心休息，有一段長時間未有公開露面。



有「King Sir」之稱的戲劇大師鍾景輝，今日早上（6月3日）於家中在睡夢中安詳離世，享年89歲。

有「King Sir」之稱的戲劇大師鍾景輝，今日早上（6月3日）於家中在睡夢中安詳離世，享年89歲。

要留意的是，大腸癌是港人常見致命癌症，如有大便帶血、腹部不適等常見6大症狀，就及早求醫檢查。

大腸癌是香港第二號癌症殺手！出現6症狀要求醫

大腸癌是香港第2位最常見癌症，亦是「第2號致命癌症」，2020年就有2287名港人因大腸癌死亡，佔癌症死亡總數15.4%。而按性別劃分，大腸癌每10萬人口計算粗死亡率分別為男性的38.5及女性的23.9。

根據本港醫管局智友站，大腸癌常見有6大症狀，包括：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈



如有以上症狀，緊記要及早求醫。

另要注意的是，大腸癌罹患原因並非只有生活習慣，根據醫管局智友站，「年過50」、「家族中有人患過大腸癌」、「本人或家族中有人患慢性結腸炎或結腸息肉」、「長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足」、「體重超標（BMI體重指標超過25）」、「飲酒過量」、「吸煙」、「極少運動」這8類群組，都是患大腸癌高風險一群。