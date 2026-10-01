百歲老農駕駛拖拉機翻覆亡　揭日本農村「至死無法退休」殘酷真相

日本北海道厚真町日前發生一起令人惋惜的事故。根據日媒「UHB北海道文化放送」報導，一名高齡100歲的老農，在駕駛農用拖拉機時不小心翻覆，遭到車身重壓，不幸當場身亡。



9月9日下午2時30分左右，平時負責探視照應的當地自治會因聯絡不上老翁而報警協尋，警方隨後在農道旁的邊坡尋獲翻覆的農機。老翁當時被壓在車體下方，頭部緊卡在右後輪與地面之間，已無生命跡象。警方初步研判，機具應是在行駛農道時，不小心失控摔落邊坡翻車，確切死因與事故細節仍待釐清。

示意圖（Unsplash@Chris Ensminger）

這起百歲老農在田間喪命的意外，引起日本網友熱烈的討論。不少網友對老翁堅韌的生命力深感敬佩，紛紛驚嘆「100歲高齡，還能駕駛大型拖拉機下田作業，這般體力與幹勁實在太令人敬佩」。但也有人憂心指出，高齡長輩操作重型農機具十分危險，真的不該過度勉強。

不過，更多輿論則感嘆這場悲劇中的殘酷真相。有網友直言，農村極度缺乏勞動力、找不到年輕的接班人，想要賣掉北海道的耕地也找不到要買的人。再加上肥料與各項資材費用節節高漲，許多高齡務農者不忍放棄長年耕作的土地，即使知道會虧錢，還是繼續耕作，到了百歲仍無法安心退休。不少民眾因此呼籲政府應正視農村高齡化與缺工的危機，盡速拿出政策解方。

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