深圳7旬翁擺攤賣2蚊花救癌妻　全城接力爆買盼老伯早日收工

在以「搞錢」和「效率」著稱的深圳華強北，街頭轉角正上演着反常的一幕。沒有大聲吆喝，甚至連個價格牌都沒擺出來，一個流動鮮花攤卻被圍得裏三層外三層。



人群裏有剛下班的寫字樓員工、穿着校服的學生，還有行色匆匆的外賣騎手。他們都是順着網絡上那條百萬點讚的短視頻，一路摸索過來的。

視頻裏，賣花爺爺坐在一叢叢精緻的花束旁閉眼打盹。這個畫面，在這個現金幾乎「消失」的數字化魔幻之都，激起了巨大的漣漪。

視頻裏，賣花爺爺坐在一叢叢精緻的花束旁閉眼打盹。（小紅書@叛逆霸王龍）

這群年輕人聚集而來，做着一件極為「復古」的事——他們手裏攥着揉得皺巴巴的紙幣，有序地塞進攤位前的一個不鏽鋼小盆裏。他們要買的，是一位年過七旬、身體瘦弱的老爺爺挑在扁擔裏的鮮花。

華強北花攤前 年輕人搶着塞錢

下午6點的下班高峰，我們走到了華強北的一個轉角處，這裏的人群簇擁着一個賣花的小攤，攤主是一位年過七旬的爺爺。

7旬老伯賣2蚊花救病妻感動網民▼▼▼

「爺爺，幫我拿30塊錢的花（人民幣，下同），什麼花都行！」他們手裏攥着現金，急不可耐地放進了不鏽鋼盆裏。一聽這話，就知道他們不是經常光顧的老顧客，而是看了那個爆火的視頻，專程趕來支持一趟的。

他們甚至不在意拿到手的是紅玫瑰還是康乃馨，也不在意花瓣是否有些壓傷。他們唯一的目的，是把錢遞到爺爺手裏。還有的人專程給爺爺帶來了水和飯。

來得稍晚一點的人，只能買到些殘缺的花束——花瓣零落，枝葉長短不一。可顧客們毫不介意，反而在殘花裏細心翻揀，把不同顏色的花湊成一束。兩塊錢的價格，實在無需再多挑剔。

從老翁攤位上買來的花束。（小紅書@兔小姐的碎碎念筆記本）

由於顧客一下子湧入太多，爺爺顯得有些手忙腳亂。他一會兒修剪枝葉，一會兒裝袋，一會兒給花上色。裝扮好的花剛放下去，馬上就被顧客接了過去，大家自己拿起紅繩子綁好，就算完成了交易。

有些顧客等不及，索性自己動手，學着爺爺的樣子修枝、打包，自己數好數量，2元/束，放下錢便默默離開。經過短視頻的爆火，這場線下的搶購，很快從深圳蔓延成了全網的「善意接力」。在各個社交平台上，無數外地網友自發發起了代買請求：

求現場的姐妹幫代買，我付錢，花送給你或路人。

江嶼洲就是這場接力中的一員。為了幫外地網友代買，她專門跑了好幾家便利店，才兑換到足夠的現金。

買到花後，她按照網友的囑託，把一束束鮮花送給了路過的環衛工阿姨和年輕女孩。從爺爺所在的轉角路過，每個人手裏都握着一束燦爛的鮮花。現場氣氛熱烈，周邊路過的人也深受觸動，跟着買了幾束，哪怕他們家裏可能連個花瓶都沒有。

有些網民買完後將花束送給路邊的汽車車主。（小紅書@一起比個葉）

幾個年輕小夥，甚至不清楚自己為什麼要買花，回過神來手裏已經拿了兩大束。最後他們決定把花枝剪短，用爺爺的紅繩系在電動車頭，把座駕裝扮成了一輛盛裝出行的「花車」。

外賣員秋聽雨從人群中探出頭：「爺爺，你今晚還在這裏嗎？有人託我給你送東西，我送完這單外賣再給你拿過來。」他一邊急着騎車接單，一邊趕忙用爺爺的那部老人機給自己撥了個電話，以此記下爺爺的號碼。

網上有顧客找我，讓我給爺爺買個水杯平時喝水，還讓我代買一大束鮮花。

其實，秋聽雨為了找爺爺已經跑了好幾天。年初時他在東門見過幾次爺爺，那時老人蜷縮在橋底下，身邊滿是賣不出去的花束。這是他第一次見到爺爺被這麼多人簇擁。得知花在一個小時內就全部賣光，他由衷地感到開心。

「好激動，爺爺今晚不用睡馬路了。大家都來支持一下，真好！」

扁擔的兩頭 一頭挑起生計、一頭裝扮生活

隨着老爺爺在網絡上的爆火，質疑聲也隨之而來。有人猜測他背後有乞討組織控制，有人懷疑他是「裝窮」搞飢餓營銷。

「據我這幾年的觀察，爺爺只是城中村底層勞作者的一個縮影而已。」

曾在附近管理城中村房子的網友@喜歡黃油小熊 站出來澄清。早在2022年，深圳本地網友就頻繁在紅嶺南地鐵站A口、大劇院和天橋下遇到這位老人。

早在2022年，深圳本地網友就頻繁在紅嶺南地鐵站A口、大劇院和天橋下遇到這位老人。（小紅書@一起比個葉）

佝僂着身子的爺爺，像個剛從地裏回來的老農。他拖着帶土的麻袋，身邊卻擺滿了精緻的花，「心有猛虎，細嗅薔薇」的反差，引得行人們陷入思考。

其實，真實的爺爺，過着一種近乎隱修式的辛勞生活。他住在狹窄的城中村裏，租着一間月租三百多塊、潮濕黑暗的房間。深圳的夏天酷熱難耐，屋裏沒有空調，全靠一台舊風扇執着地吹出略帶黏膩的風。

和他住同一個村的網友，表示經常看到爺爺在租房的走道上，靜靜地修剪着剛進貨來的花。據會說河南話的網友透露，爺爺有一兒一女，兒子在公明跑摩的，平時極少能見上一面。

之所以七十多歲還在深圳街頭流浪賣花，是因為之前家裏有人生了大病——他的老伴得了癌症。為了湊醫藥費，他只能獨自一人撐起這個小攤。有的時候，賣到了凌晨三四點，困到撐不住，便在路邊睡覺。

爺爺說，他來深圳已經十多年了，也一直都在擺攤賣花。這麼多年來，他的定價始終是2元一束，或者2元一朵，全看花的質量。

一枝花的進貨價就要一塊多，他只賣兩塊。（小紅書@FanFan）

一枝花的進貨價就要一塊多，他只賣兩塊。一天的營業額撐死三四百元，扣除成本，淨利潤大約只有四五十塊錢。其實，深圳人的善意早已默默流動了多年，一直都有人不聲不響地支持着這位賣花爺爺，偶爾路過便幫襯一下，一買就是好幾束，和他聊聊天，給他買買水。

有的時候，有人半夜看到他還在擺攤，還會把剩下的花全部包了，讓爺爺可以早點收攤回家。有人問他，既然現在這麼火，為什麼不多進點貨？答案，其實就藏在爺爺那條磨得發亮的扁擔上。他只有一個人，一條扁擔兩頭挑——一頭是他的外套、坐墊和袋子，另一頭才是能帶出來的花。那幾捆花，已經是這位七旬老人體力的極限。爺爺不是在「消費苦難」，相反，他有着極其固執的職業尊嚴。

【延伸閲讀】逃離深圳 建築師夫妻裸辭回鄉賣雞蛋仔 歎：勿忽略生活的本質

+ 9

他每天早上6點就要坐公交車去八卦嶺花卉市場挑花，挑回家後，再佝僂着背修剪、包裝，一直忙活到下午5點，才再次坐上公交車出攤。

他眼睛花了，動作也慢，但他追求完美。他的大麻袋裏，甚至裝着粉色和紅色的花朵上色噴霧。遇到顏色不夠鮮豔的花，他會像對待藝術品一樣，認真地把黃色的花噴成粉色，把白色的花噴成紅色。

有人笑他多此一舉，爺爺卻認真地解釋：「這是花的化妝品，我在給花化妝。」即使是最後沒人要的殘花，他也會一絲不苟地修剪、扎捆。在他眼裏，沒有好花爛花，只有沒被打扮的花。

即使是最後沒人要的殘花，他也會一絲不苟地修剪、扎捆。（小紅書@一起去看瀑布）

他不過是在用最原始的粗糲，呵護着最質樸的精緻，給生活這塊粗糙的畫布塗抹上一層亮色。在沒有退休金的年紀裏，靠最原始的體力「自食其力」，這不僅僅是一門生計，更是他對命運無聲的對抗。

當網絡暴雨退潮 生活依然向前

爺爺說，他知道自己在網上火了，因為最近生意變得異常紅火。往常他總要孤零零地賣到深夜，現在一齣攤便被年輕人簇擁，不到一個小時就能賣完。

周圍總有人拿着手機拍他。他也記得，最近有人過來買花時塞給了他500塊錢，卻一朵花也沒拿。這件事被他一直唸叨着，牢牢記在心裏。

但網路的關注往往像深圳夏天的暴雨，來得猛烈，去得也快。已經有清醒的年輕人開始在攤位前勸他：

爺爺，千萬不要因為現在人多就進太多貨，擔心熱度過去了，花會滯銷。

面對年輕人小心翼翼的建議，爺爺點頭答應着。其實他只有一個人，能挑得動的花終究有限。現代人太清楚網絡流量的殘酷。今天可以一小時搶空，明天可能就會有網紅來打卡、獵奇甚至直播圍剿，後天熱度散去，便只剩下一地雞毛。

此刻他們聚集在這裏幫助爺爺，或許是被單純地感動，也或許是想起了自己家裏的長輩，又或者是希望通過「拯救」一位老爺爺，來完成一次自我精神的救贖，寄託一份對「老有所養」的温情期盼。

此刻他們聚集在這裏幫助爺爺，或許是被單純地感動，也或許是想起了自己家裏的長輩，又或者是希望通過「拯救」一位老爺爺。（小紅書@chloe）

然而，這些從短視頻遠道而來的顧客，很難形成長久的復購。有些下班晚的白領，7點半匆匆趕到地鐵口時，花早已賣空。靠特意跑一個小時遠路來買花維持的繁榮，註定難以長久。

雖然流量終會散去，但這屆年輕人的愛心絕非沒有意義。它是一場「雙向的奔赴」，也是高壓生活裏「片刻的停頓」。

如同當下「網絡造星」的曇花一現，當爺爺賣完最後的一束花，喧囂的人群終究會散去。爺爺會蹲下身，默默地把地上的殘枝敗葉仔細地掃進袋子裏，扔進遠處的垃圾桶。他熟練地清理乾淨自己留下的所有痕跡。

那條扁擔沉重地壓在他佝僂的肩膀上，也壓着他的生計與養老的重量。（小紅書@chloe）

隨後，他把大麻袋重新繫好，一頭挑起扁擔。那條扁擔沉重地壓在他佝僂的肩膀上，也壓着他的生計與養老的重量。不管明天的網路還記不記得他，天亮後的六點半，這位七十歲的老人依然會準時坐上前往八卦嶺的公交車去進貨。

而在每一個喧囂過後的夜晚，他也同樣會穿過華強北尚未熄滅的霓虹，穿過櫥窗裏販賣着最新潮數碼的商場，走向屬於他自己的、真實而堅韌的生活。

身後的網絡世界瞬息萬變，眼前的現實生活步履維艱，但只要那條扁擔還在肩上，生活就依然在向前。下次路過，請別隻顧着拍照，去為爺爺買上一束花吧。那不僅是給他的支持，也是給我們自己，按下一秒温柔的暫停鍵。

【延伸閲讀】36歲媽媽深圳考公務員 日做數小時試題 腦力不如前卻有這些優勢

+ 5

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】