老婦「不想麻煩女兒」賣房住安老院　暴瘦一圈才知合約藏魔鬼條款

據日媒「The Gold Online」報導，一名5年前丈夫過世、獨自住在郊外獨棟住宅的74歲淑子女士（化名），因屋齡40年的老宅和家中電器常要修繕，漸感體力不勝負荷，且不願成為在東京工作的獨生女負擔，想在身體還能動之前規劃好80歲後的人生，便賣掉老宅、備妥4,500萬日圓（約394萬港元）的積蓄，在女兒陪同下親自參觀後，選擇入住一間看似環境明亮、員工態度親切的民營養老院（安老院）。



未料入住半年後，女兒前來探望，卻驚覺原本硬朗的母親暴瘦一大圈且神情畏縮。追問下才發現，表面上看似合理的20萬日圓月費（約9860港元），隱藏著許多外加費用。

示意圖（Unsplash@zhang kaiyv）

像在房內看電視、使用洗衣機、甚至連放衣物的矮櫃都要額外收費。最離譜的是，院內完全不提供免費飲用的茶或水，口渴只能自費到自動販賣機投幣購買。此外，院方還嚴格限制跟家人的通訊、洗澡時間，在院內用餐時必須坐在固定座位，長者無法與好不容易成為朋友的其他入住者同坐共餐。在經濟方面尚有餘裕的淑子，就這樣忍耐了半年。

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兩人事後才驚覺，這些需要額外付費的條款，被刻意隱藏在多達數十頁合約的最末頁附表，且前往參觀時院方隻字未提。而不人道的生活限制則是院方為節省人力，在入住後發下的「內部規定」，短時間的參觀根本無法發現。

對這類隱形地雷，專家建議家屬簽約前務必做到兩件事：

第一是仔細確認「月費包含範圍」，哪些是標準費用？哪些屬額外加價項目？

第二為主動索取、詳閱「生活管理規約」，確認會客、通訊時間，洗澡與用餐等規定是否過於嚴格？



若入住後在90天內發現嚴重落差，應儘早善用法律上「入住保證金」的短期退款保障機制，果斷解約，才是最安心、最能保障親屬權益的方式。

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