港女交友App識銀行男僅網上交流　避周末見面　網民：做咗小三？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-27 18:00

現時愈來愈多人透過交友App擴大生活圈子，甚至從中找到另一半情定終生。有女網民早前發帖分享其交友經過，指與男方早在2019年於應用程式上認識，對方自稱在銀行任職，惟聊天2至3周後消失，事隔1年又在主動聯絡樓主，其間多次表明想為她慶祝生日，但每當討論約會時間男方均以不同藉口推搪，不久更透露自己長期受抑鬱症困擾，斷絕來往。樓主遂網上求教，大部份網民看後則勸她小心網上情緣騙案。

有港女發文，表示2年前透過交友App結識1名男網友，但至今仍未見面。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

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樓主在親子王國（Baby Kingdom）發帖，表示在2019年結識1名自稱在銀行工作的男網民，他們交談了2至3次，曾提出見面，對方卻指要到日本出差，及後數個月不知所終，樓主便在交友App上刪除男方。不過，至去年8月初，男方突然在微信加樓主好友，又每天主動傳訊息，不但下班回家後會回覆得較慢，間中周末也不會回覆。

由於樓主10月生日，男方早在8月便約定要一同慶祝，「又說以後會教我打羽毛球，以後有機會會帶我去歐洲旅行，去北海道賞花，去上海逛逛」。男方在1個月後主動相約數天後吃飯，樓主想確認具體日子，獲回覆指要查看行程表，「我話唔係約weekend 嘅咩？他默不作聲」，約會就此不了了之。

樓主不時相約男網友見面，但對方一直以出差等理由回避。（john_tuesday／unsplash）

其後男方重申會為樓主慶祝生日，甚至請年假陪她，可惜約會之行一波三折，男方其後告知樓主自己患有抑鬱症數年，藥物已令病情改善，只是間中情緒仍有起伏。此後2人一直有聊天，但樓主感到對方工作壓力大，便主動約他在公眾假日見面，放鬆一下心情，「但他即時默不作聲，整晚沒有回覆」。

直到翌日，男方卻突然答應約會，並指要看行程表以確實時間，樓主不禁起疑，「放4天（假日）你都要工作，還是有約會？」，對方堅稱沒有其他約會，並指會盡快回覆。然而，自此男方就沒有再主動傳短訊，但聲稱仍與樓主慶生，「說自己depression（抑鬱）的情況不是可以控制，如果情況持續會提早覆診！」。

男網友稱自己受抑鬱症困擾，最後不再與樓主來往。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

樓主最終忍不住向男方坦白，直言「覺得你（病發後）唔同咗」，而對方翌日便刪除了其微信好友，之後也拒絕接電話等。樓主不理解這段關係，並向網民問道「究竟他為什麼要這樣做？他給我希望又令我失望！」。

帖文引來網民討論，不少人提醒樓主提防網上情緣騙案，「一係已結婚，一係就吊妳癮」、「你試下問佢：幾時開始呃我錢？」、「佢似有家室喎，返咗屋企同假日會覆得慢，但平時就無問題，你小心做咗小三都唔知」，紛紛呼籲樓主不要再理會對方，「似有家室或同居女友，彈出彈入通常是找人解悶」。

（親子王國）

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