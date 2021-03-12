34歲港女交友APP列8大要求　年過40歲、窮人免問：唔識同文盲溝通

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-12 11:00

交友APP近年大行其道，不過人揀你你揀人，要找到互有好感的對象都不容易。有自稱在大型企業工作的34歲單身女子，在1個交友APP的自我介紹中列出多項要求，明言自己絕對以貌取人，年過40歲、M字額等的男士都不必認識，沒有大學學歷的人更加連朋友都不能做，「唔識同文盲溝通」，其擇友條件令一眾網民嘩然。

有34歲單身女子，在1個交友APP的自我介紹中列出多項要求，明言自己絕對以貌取人，年過40歲、M字額等的男士都不必認識。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有網民在連登討論區貼出該港女在交友APP的自我介紹，她自稱是34歲單身女子，在大型企業上班，中等身材，獅子座，興趣包括跳舞、美食、旅行、志願服務、烹飪及閱讀。不過最引人熱議的是，她列出的擇友條件相當「絕」兼毒辣▼▼▼

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帖文隨即引起熱議，不少網民都表示明白她34歲仍單身的原因，但亦有人認為這些都是基本要求，她坦白列出要求，目標明確，免得大家浪費時間都是好事；有網民懷疑事主是否「借刀」被玩弄，「會唔會講成咁？」

【按圖睇更多網民抵死留言▼▼▼】

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