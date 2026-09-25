老爺奶奶高額資助大伯買樓　人妻住舊屋呻不公　網友殘酷點出真相

家族資源分配常成為親子甚至是婆媳之間的矛盾焦點。



一名人妻在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，自己與丈夫目前住在老爺奶奶名下一棟屋齡20年且已無貸款的房子裡。然而，大伯一家則是購買全新的預售屋（樓花）並已完成交屋，老爺奶奶不僅幫忙支付了頭期款（首期），每月還資助3萬元（約7300港元）房貸，該新房房價更是她們住處的一倍以上。

示意圖（Unsplash@Treddy Chen）

面對老爺奶奶對大哥家的優渥資助，該名人妻坦言自己心理感到相當不平衡，覺得「早嫁感覺比較吃虧」，發文詢問是否有網友能夠開導她的心態。原PO認為兩家獲得的資源差距過大，看著大哥一家住新房且有長輩幫忙負擔高額房貸，讓住在舊房子的自己感到相當心酸與不滿。

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貼文曝光後引發熱烈討論，大部分網友皆勸調整心態：

「老爺奶奶要把自己的錢給誰，妳管不著」

「那是自己的兒子，婆婆幫忙繳很正常」

「看來妳老爺奶奶比妳會賺錢或者更懂理財，妳應該虛心跟妳老爺奶奶學習，而不是在這邊怨天尤人」

「做人不要貪心有比沒有好，妳拿別人的房子有沒有孝順人家父母」

「雖然心裡會不開心但老爺奶奶的錢要給誰就給誰」



也有不少網友直言：

「有給妳們房子就很好了，我老公靠自己才有房子住」

「妳在意的其實是他們住新房，你們住的是屋齡20年的老房」

「就知足常樂，用感恩的心調適自己的心態」

「又不是妳花錢幫他們買房子有什麼好不平衡的」

「你們也是住在老爺奶奶買的房子裡，人不要太貪心」



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