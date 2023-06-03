婆媳｜奶奶願出首期資助換樓　夫妻拒絕後3年　方知好彩沒中計

一位人妻分享，早在疫情前奶奶就一直鼓吹她跟先生換房，還提出說要幫忙付頭期款，但夫妻倆認為房貸負擔太重而沒同意，等到疫情解封後，房價微漲，奶奶卻對他們說了一句話，還抱怨他們不聽話，讓她相當慶幸還好當初沒答應。



奶奶的本意或許是一番好心，但聽在新抱的耳裏，感覺就未必一樣了！（按圖了解）

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女事主在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，在疫情還沒很嚴重時，奶奶看上一間離她的家大約五分鐘的新房子，並鼓勵女事主和先生換屋，提出說要幫忙付頭期款，卻也沒明示金額，夫妻倆討論後，認為要扛一千萬房貸（編按：台幣，下同）壓力過大，便拒絕了奶奶的好意。

事後沒想到奶奶看到疫情解封後，房價上漲，感嘆「來不及了，當初你們如果聽我的話換房，我就可以三不五時去你們家住了」，此話一出女事主瞬間驚呼「好險沒中計！」

帖文也引發網民紛紛留言回應：

「奶奶的最後一句才是重點吧」、

「幸好沒買」、

「買了才會後悔」、

「離奶奶家越近有事，傻子才買」、

「還好沒有換，不然後患無窮」、

「為何一堆老爺奶奶自己有房子住還一天到晚想去兒子家住打擾別人生活」、

「要買買遠一點，然後小一點，只夠你們跟小孩住就好」、

「她有付頭期款的話，的確是要給她住」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】