準奶奶稱新抱毋須承擔夫家所有責任　網民大讚：天使奶奶有智慧

有一名即將成為奶奶（台灣稱婆婆）的女性在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，分享她對婚姻與婆媳關係的看法，掀起網友熱烈討論。她以理性且充滿同理心的態度，表達自己不認同傳統「媳婦必須承擔夫家所有責任」的觀念，認為婚姻是兩人共同組成家庭，而非女性嫁入男性家庭。



該名準奶奶在貼文中提到，她曾對丈夫表示：「我是嫁給你，不是嫁給你家」，並向即將結婚的兒子和未來媳婦明確表態，拜祖先的供品準備應由兒子負責，孝順公婆則是兒子的責任，媳婦有權利回娘家孝敬自己的父母。她強調，自己希望能在這一代改變傳統觀念，讓夫妻間能夠平等相處，共同分擔家庭責任。

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貼文曝光後，吸引大量網友留言支持，多數人稱讚她是「天使奶奶」，並表示：

「有智慧的奶奶真的很棒」

「您的媳婦一定很幸福」

「我們這一代受的苦，就在我們手上結束，不要禍延子孫」



不少網友也分享自己的經驗，認為若婆媳之間能以同理心互相尊重，家庭關係會更加和諧。

然而，婆媳問題仍是許多家庭的痛點。一則相關報導提到，一名人妻因丈夫堅持每日祭拜祖先而感到壓力重重，甚至曾萌生摔掉祖先牌位的念頭。另一則報導則指出，有奶奶要求婚後同住的媳婦負責祭拜夫家祖先，並以「結了婚就是一家人」為理由，讓媳婦感到不公平並質疑傳統習俗。

婆媳問題雖然是長久以來存在的社會現象，但透過理性溝通與觀念的更新，或許能讓更多家庭找到和諧共處之道。隨著時代進步，越來越多人開始反思傳統婚姻中的性別角色分工，希望能以更平等、互相尊重的方式建立家庭關係。正如這位即將成為「天使奶奶」的媽媽所言：「只要夫妻倆好好生活，把自己該做的事做好就好。」

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