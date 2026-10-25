移民開小餐館創業夢不再！啟動資金中位數300萬港元　首年多蝕本

過往不少人帶着等同數十萬加元的積蓄，去到溫哥華開餐飲小店便可安穩地落地生根，但這套草根創業故事如今已難以複製。最新數據顯示，在加拿大卑詩省（British Columbia, B.C.）開餐廳起步中位成本高達53.75萬加元（約301萬港元/256萬人民幣），遠超全國水平，而裝修、牌照、硬件等各項開支更頻頻超支，令不少移民創業夢變噩夢。



超過三成半營運商開店預算超支一成以上，但僅32%新店首年可賺錢，近七成開業首年處於虧損或未達收支平衡。開業後商店要面對租金、人工、食材成本、設備維修等資金壓力，大半店家無力更新廚房設備。近年單靠勤勞吃苦已不足以支撐家庭小店，移民經典餐飲創業夢，正被資本與高昂營運成本築起的高牆阻擋。



過往不少移民憑幾十萬加元積蓄，開1間小店便可在溫哥華落地生根。（AI生成圖片）

卑詩餐飲業啟動資金中位數飆升至53萬加元

加拿大餐飲設備融資機構EconoLease（易諾融資租賃/EconoLease）最新發布的《2026年餐飲業營運報告》顯示，在加拿大卑詩省開1間餐廳，前期啟動資金中位數已瘋狂飆升至53.75萬加元，這比加拿大全國平均數32.5萬加元（約182萬港元/155萬人民幣）足足高出65%。餐飲業進場門檻極高，小本經營者的生存空間被一再壓縮。

過去，新移民只要能湊齊一筆起步資金，租下街邊小舖，靠着全家總動員就能開起手搖飲品店，全家生計就有了把握。（AI生成圖片）

為什麼在溫哥華開餐館啟動資金那麼高？

在那些年的日子，抵達加拿大的新移民只要能湊齊一筆起步資金，租下街邊小舖，靠着全家總動員就能開起茶餐廳、粉麵檔或手搖飲品店，全家生計就有了把握，但現在這條路幾乎被各項硬性開支封死。

加拿大統計局（Statistics Canada）的數據顯示，該國有近四分之一（23.7%）的私營企業由新移民持控股權，餐飲與零售更是移民創業首選，但昂貴的商業地產按金、居高不下的建築裝修費用，以及繁複的市政府牌照審核，正逐一加重創業者的預算。北美專業餐飲顧問機構The Fifteen Group的行業財務分析指出，加國全服務餐廳（Full-service restaurant）前期投資額普遍落在80萬（約448萬港元/381萬人民幣）至150萬加元（約840萬港元/715萬人民幣）之間，即動輒已超過百萬加元門檻。

光是配備合規的商業排油煙系統、消防抽風與高壓廚房設備，開支就動輒10萬加元起跳。（AI生成圖片）

光是配備合規的商業排油煙系統、消防抽風與高壓廚房設備，開支就動輒10萬加元（約56萬港元/47.7萬人民幣）起跳。預算失控更是常態，EconoLease報告指出，卑詩省有高達35%的餐飲營運商表示，實際開店成本比最初預估超支10%以上。許多缺乏深厚資金底子的新移民，店面還沒正式剪綵，預備金就已耗盡。

許多缺乏深厚資金底子的新移民，店面還沒正式剪綵，預備金就已耗盡。（AI生成圖片）

小本經營如何被淘汰？僅三成商家首年盈利的真相

開店成本暴漲導致回本期被無限期拉長。EconoLease報告顯示，卑詩省僅有32%的餐館能在開業第1年實現盈利，這比加拿大全國平均水平低了37%，這意味着近七成（68%）的新店家，在開業首1年內都在虧損苦撐。

市場走向兩極化：一端是擁有龐大資金支持、具備規模化採購優勢的跨國連鎖餐飲品牌；另一端則是孤軍奮戰的小型獨立店家。（AI生成圖片）

數據背後是餐飲業態的深層結構變革。華裔與少數族裔企業主高度集中在易受經濟波動影響的小型餐飲與服務業。面對53.7萬加元的起步門檻，市場走向兩極化：一端是擁有龐大資金支持、具備規模化採購優勢的跨國連鎖餐飲品牌；另一端則是孤軍奮戰的小型獨立店家。過去靠「薄利多銷」生存的家庭式小店，在連鎖資本與高昂固定成本的雙重夾擊下，連喘息的機會都沒有。

在大溫地區，洗碗工與廚房雜工的時薪已普遍推升至20加元以上。（AI生成圖片）

租金、工資與設備維修：吃掉利潤的3大營運負擔

成功開門營業，也只是拿到入場券。卑詩省餐飲業者過去1年的整體營運成本中位數上升了7.5%，壓力主要來源於租金、人工與設備保養。卑詩省有45%的業者被飆升的商業租金逼至牆角（全國平均為32%）；高達58%的老闆指人工與工資上漲是最大痛點。在大溫地區，洗碗工與廚房雜工的時薪已普遍推升至20加元（約120港元/95人民幣）以上，卻依然面臨招工難、留人更難的困境。

卑詩省餐館每年單是在設備維修與保養上的支出，中位數就高達2.25萬加元。（AI生成圖片）

廚房硬件維修更暗中榨乾店家最後的現金流。報告揭露，卑詩省餐館每年單是在設備維修與保養上的支出，中位數就高達22,500加元（約12.6萬港元/1.07萬人民幣）。炒鑊、點心蒸爐、高壓炸爐與商用大型冷櫃，是任何一家華人餐館的營運命脈，由於零件進口關稅與供應鏈波動，維修費用居高不下。想換新設備？根本買不起。過去一年，卑詩省有60%的業者因為資金匱乏，不得不推遲原定的設備升級計劃；另有10%的店家乾脆直接取消升級計劃，多數老闆只能對着老舊故障的廚具修修補補，苦苦支撐。

過往不少移民憑幾十萬加元積蓄，開1間小店便可在溫哥華落地生根，這套草根創業故事如今難以複製。（AI生成圖片）

當街邊小店的啟動門檻被推升至數十萬加元，移民加拿大的「餐飲創業夢」，性質已改變，依靠勤勞與節儉就能在異鄉淘金的時代已經終結。在通脹高企與資本集中的雙重重壓下，無數懷揣熱情的新移民老闆，不得不面對用真金白銀堆砌起來的商業高牆。