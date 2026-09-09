美華裔司機微信接單變運200磅大麻！喊冤枉仍判罪成　綠卡恐不保

美國1名華裔司機誤捲大麻走私案！身在異國他鄉，對法律認知不足，隨時摧毀整個家庭！身處美國、持有合法居留身份（俗稱「綠卡）的華裔司機卓文健（Wenjian Zhuo），為賺更多錢去迎接新生兒，轉行從事私人包車服務，依靠社交平台接單謀生。他早前透過微信接下1筆980美元（約7,650港元）的高額長途訂單，遠赴美加邊境特殊保留地代運貨物，到達時顧客未有登車，只是將10幾箱不知是甚麼的貨物塞滿車廂，再叫他獨自運回紐約，下單的委託人則從未露面。



這種只送貨、無人跟車的跨境交易模式極為反常，而在返程途中，華裔司機嗅到車廂有特殊異味，亦曾懷疑車上所載的是違禁毒品，但因不熟悉美國司法規則，又不敢私拆開客人的貨物，他只能心存僥倖繼續行程。隨後他被邊境執法人員攔截檢查，證實所運貨品為211包真空密封、總重逾200磅（約91公斤）的大麻。



美國華裔司機卓文健在微信接單後，誤捲大麻走私案。（網上影片截圖）

華裔司機身陷囹圄，遺憾錯過孩子出生一刻，而妻子背負經濟與精神雙重壓力，自學法律盡力辯護。面對檢方提出認罪即可獲釋、相信能保住綠卡的方案，但夫妻仍堅守清白、為公義拒絕妥協。遺憾的是，案件最終仍依據「故意視而不見」原則定罪，被告服刑後將被取消綠卡及驅逐出境，辛苦搭建的海外生活與人生希望徹底崩塌。



華裔司機身陷囹圄，遺憾錯過孩子出生一刻，而妻子背負經濟與精神雙重壓力，自學法律盡力辯護。（網上圖片）

微信接單想多賺「奶粉錢」 卻誤載200磅大麻

據《The New Yorker》報道，涉事司機31歲，名叫卓文健，幾年前從中國福建移民到美國，持有合法綠卡。卓文健做過藥房銷售助理，2024年春季轉行擔任私人包車司機，看到不少同行在社交平台「小紅書」和微信上招攬生意，他也跟着開通了帳號。憑着勤奮個性，他的生意越做越順，會接送康涅狄格州（Connecticut）私立頂尖寄宿學校塔夫脫中學（Taft School）的留學生、載遊客去尼加拉瀑布（Niagara Falls）、接送中國饒舌歌手萬妮達（Vinida Weng）。為了給即將出生的孩子多攢奶粉錢，他每月開車近7,000英里。2024年11月，他甚至註冊成立了旅遊公司，規劃開展遊客行程策劃等禮賓服務。

卓文健為了給即將出生的孩子多攢奶粉錢，他每月開車近7,000英里，但因在微信接單誤捲大麻走私案，恐綠卡不保。（網上影片截圖）

案發前1晚，有1名客戶透過微信發來訊息，指要預訂一趟長途車，1位乘客，有6至7件行李。（網上影片截圖）

案發前1晚，有1名客戶透過微信發來訊息，指要預訂一趟長途車，1位乘客，有6至7件行李。雙方議定940美元（約7,650港元）成交，對方繳付了100美元（約780港元）作訂金。

卓文健以為在微信下單的顧客是個搬家的中國留學生。（網上影片截圖）

卓文健沒有仔細核對上車地址，還以為對方是搬家的中國留學生。2025年1月22日凌晨2時30分，紐約法拉盛（又譯：皇后區Flushing）夜色深沉，卓文健開着七人車一路向北駛去。行車近7個小時後，卓文健抵達指定地點——紐約州37號公路18號的1處加油站。他等到了下午2時左右，1名戴着墨鏡、頭戴水牛城比爾隊（Buffalo Bills）雪帽的莫霍克原住民埃里克·蒙特爾（Eric Montour）駕駛白色農夫車出現。

蒙特爾將卓文健帶到附近1處民居車庫，搬出12箱物品裝進七人車，包括紙箱、行李箱、布袋及帶橙色頂蓋的塑膠收納箱，徹底填滿了後艙。（網上影片截圖）

蒙特爾將卓文健帶到附近1處民居車庫，搬出12箱物品裝進七人車，包括紙箱、行李箱、布袋及帶橙色頂蓋的塑膠收納箱，徹底填滿了後艙。當卓文健清理副駕駛座叫對方上車時，蒙特爾卻表明自己不會隨車同行，只有貨物要載去紐約。卓文健亦察覺情況異常，遂即時以微信聯絡客戶，確認僅會載貨後，他便開車回程。車裏鏡頭記錄了隨後的通話，卓文健曾致電落單的客戶，對方甚至警告他：「東西都在你車上了，別亂動！」

東西都在你車上了，別亂動！ 客戶向卓文健作出警告

掛斷電話僅30秒，卓文健致電給在紐約當司機的朋友，表示「問你個事，我遇到狀況了」，並講述經過，又問朋友這些箱子裏會不會有「不乾淨的東西」。朋友建議他打開檢查，卓文健卻不敢：「我哪敢開別人的東西。車裏會不會是大麻？大麻是什麼味道？」不過，他的確聞到奇怪香味。在中國長大的他從未接觸過毒品，對這種氣味毫無概念。他邊開車邊看着周圍建築上層出不窮的大麻葉標誌，他不知道自己當時正身處阿克瓦斯斯尼（Akwesasne）莫霍克族保留地，這裏因管轄特殊，早已是着名的跨境走私中轉站。

蒙特爾將卓文健帶到附近1處民居車庫，搬出12箱物品裝進七人車，包括紙箱、行李箱、布袋及帶橙色頂蓋的塑膠收納箱，徹底填滿了後艙。（網上影片截圖）

我覺得如果我不知道、我不打開，應該就沒事…… 卓文健心存猶豫與僥倖

卓文健苦笑：「如果這有這麼多貨，是不是值幾千萬？我要是賣了，是不是能回中國退休了？」朋友警告道：「你賣了，可能直接在監獄裏爛掉」卓文健越想越不安，甚至試圖自我安慰：「我覺得如果我不知道、我不打開，應該就沒事……」但一切都太遲了。

當卓文健清理副駕駛座叫對方上車時，蒙特爾卻表明自己不會隨車同行，只有貨物要載去紐約。（網上影片截圖）

邊巡隊已跟蹤數小時 車上查出211袋真空密封大麻

駛出加油站僅半小時，卓文健從後視鏡看到1輛美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）的警車尾隨其後並響起警笛。他不知道的是，探員早已盯上他。亞裔單身男子獨自駕駛七人車駛入邊境區域，符合當地走私車輛的特徵。探員靠攏後明顯聞到車廂內散發的濃重大麻味。不懂英文的卓文健拿出手機打開Google翻譯表示：「客人讓我過來取東西帶去紐約。」

卓文健亦察覺情況異常，遂即時以微信聯絡客戶，確認僅會載貨後，他便開車回程。（網上影片截圖）

探員隨後將他帶回邊巡站，告知他車上裝有211包真空密封袋、總重超過200磅的大麻。卓文健當場被捕，被控以涉嫌意圖分銷而持有管制物質罪，最高可判處20年監禁。卓文健試圖配合調查，主動交出手機通話紀錄、車載影片記憶卡，甚至提出自願充當臥底協助抓捕幕後委託人，但執法機關拒絕了這一提議。

車裏鏡頭記錄了隨後的通話，卓文健曾致電落單的客戶，對方甚至警告他：「東西都在你車上了，別亂動！」。（網上影片截圖）

拒絕輕罪認罪協議 堅持「我沒做過，我要正義」

卓文健被關押在克林頓縣監獄（Clinton County Jail）。他給遠在紐約市的妻子鄒敏興（Minxing Zou）打電話，當時鄒敏興距離預產期僅2周。2025年2月18日，鄒敏興在紐約法拉盛的醫院誕下女兒Selene。卓文健無法親眼見證女兒的出生，只能在獄中透過電話聽着嬰兒的哭聲。面對昂貴的律師費和艱澀的美國法律體系，鄒敏興開始借助AI工具ChatGPT自學法律知識，梳理庭審規則與控罪要件，持續為辯護律師提供建議。

駛出加油站僅半小時，卓文健從後視鏡看到1輛美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）的警車尾隨其後並響起警笛。（網上影片截圖）

2026年1月30日，在卓文健被關押1整年後，聯邦檢察官提出震撼的認罪協議：允許卓文健對「個人使用持有30克或以下大麻」這項輕罪認罪，判決為已服刑時間（Time served），可當庭釋放，且理論上可避免被驅逐出境。對於被查獲200磅大麻的被告來說，這幾乎是天大的優惠。律師強烈建議卓文健接受協議，但卓文健和鄒敏興拒絕了。

我什麼都沒做，卻被關了400天，我要的是正義。 卓文健控訴司法不公

卓文健透過翻譯對法官格倫·蘇達比（Glenn T. Suddaby）說「我什麼都沒做，卻被關了400天，我要的是正義」。他擔心即使是輕罪紀錄，未來也會成為移民局（ICE）逮捕並將他與家人分開的隱患。鄒敏興更堅信：「檢察官給出這樣的條件，說明他心裏清楚我丈夫是無辜的。」

不懂英文的卓文健拿出手機打開Google翻譯表示：「客人讓我過來取東西帶去紐約。」（網上影片截圖）

陪審團裁定有罪 550天監獄歲月與未竟的美國夢

2026年2月17日，案件正式開庭審理。檢方將裝滿大麻的箱子推入法庭，擺在陪審團面前。辯護律師主張卓文健根本不知道箱子裏裝的是大麻，其配合警方交出手機與錄影帶的行為證明了他心中無愧。然而，檢方祭出美國刑法中致命的「故意視而不見」（Willful Blindness / Conscious Avoidance，又譯：意識迴避）原則——如果被告強烈懷疑車上可能含有毒品，卻故意不採取進一步行動去核實，在法律上等同於「已知」。檢察官在結案陳詞中質疑「他反覆提到大麻這個詞、討論箱子的氣味，但他沒有去檢查箱子，因為檢查就意味着證實那是大麻。這就是教科書級別的意識迴避」。經過3個半小時的審議，陪審團宣布了最終裁決：「有罪。」

探員隨後將他帶回邊巡站，告知他車上裝有211包真空密封袋、總重超過200磅的大麻。（網上影片截圖）

這就是教科書級別的意識迴避。 法官認為卓文健有罪

案件於今年7月28日宣判，卓文健被判處 27個月監禁（包含已關押的時間），並處以5,000美元（約3.9萬港元）罰款，刑滿釋放後還需接受3年的監督釋放（supervised release）。由於此案屬於重大毒品聯邦重罪，美國司法部在公告中明確指出，在卓文健服刑完畢後，美國國土安全部（DHS）及美國移民及海關執法局（ICE）將啟動程序，撤銷他的合法永久居留權（綠卡）並將其驅逐出境。

經過3個半小時的審議，陪審團依然認定卓文健有罪。（AI生成圖片）

當晚，鄒敏興搭乘長途巴士返回紐約市，夫妻倆在電話裏泣不成聲，那天剛好是他們女兒 Selene的1歲生日，而身為爸爸的卓文健仍未親眼見過女兒。截至2026年7月中旬，卓文健已被關押近550天，轉移至麥迪遜縣監獄（Madison County Jail）。他穿着亮橘色的囚服，在沒有任何懂中文同伴的監獄裏日復一日地沉默、跑步，並在黑白筆記本上記下滿滿的中文控訴。

如果沒有法律，我為什麼要來這裏？ 卓文健質疑司法審批結果

卓文健的妻子為他發起了GoFundMe募資活動，目前他的家人已經聘請了新的律師團隊，準備對此判決提出上訴，並試圖推翻後續的遣返程序。

接手上訴的資深辯護律師指出，1名不懂英文、剛來異國打拼的華人司機，在美加邊境被突如其來地塞了1車箱子，在短短30分鐘的行車過程中根本無法做出理智反應。「我信任美國的法律，這是我來到這裏的原因，」卓文健在監獄探訪室裏垂下頭說。「如果沒有法律，我為什麼要來這裏會？這裏會和中國又有什麼區別？」