列治文夜市結束｜港出生創辦人張錦翠談初衷：將香港夜市搬到北美

【加拿大／列治文／Richmond】2026年8月，溫哥華列治文（Richmond）的夏天依然熱氣騰騰，但對於無數大溫哥華地區（Greater Vancouver）的華人來說，這個夏天帶着幾分特殊的傷感，因為被譽為北美規模最大的列治文夜市（Richmond Night Market），即將在9月20日正式劃上句號。這座橫跨26年歷史、每年吸引超百萬人次到訪的城市地標，終究敵不過城市地產開發與地皮重建的腳步。消失的不只是每逢周末擁滿消遣人群的市集，更是幾代華人移民最珍貴的夏日集體回憶。



列治文夜市由出生於香港的張錦翠（Raymond Cheung）於1999年創辦，他曾談及緣起初衷，就是「想將香港的夜市搬到北美」。



列治文夜市是由香港移民到加拿大的張錦翠（Raymond Cheung，圖右二）創辦，其初衷是想想香港式的夜市帶到當地。（IG@richmondnightmarket）

列治文夜市屹立溫哥華26載，被市民視為北美標誌性亞式夏日盛事，吸引大批遊客。（Richmond Night Market官網圖片）

1999年：港人移民懷念香港的喧鬧夜市

夜市的燈火亮起，故事的起點始於1999年。那時的列治文，入夜後街頭總是顯得寂靜，對於移民當地的香港人來說，總是懷念昔日吃完晚飯逛夜市，那是無數家庭、情侶和朋友的日常生活。港人總習慣在喧鬧的街頭攤檔間踱步，享受着深夜的熱鬧，但溫哥華地區卻難以找到這種亞洲式的夜間生活。

在香港，吃完晚飯逛夜市是無數家庭、情侶和朋友的日常生活，列治文夜市的出現，讓許多人可以享受亞洲式的夜間生活。（Richmond Night Market官網圖片）

列治文辦夜市既方便居民又藏着巨大商機

「為什麼這裏（加拿大）晚餐後就沒事可做？」正是這個念頭，讓由香港移民到加拿大的

張錦翠（Raymond Cheung）有了新念頭，萌生將香港夜市搬到北美的想法。當時的列治文除了香港仔購物中心（Aberdeen Centre）之外，幾乎沒有其他亞洲商場，華人想逛夜市，甚至要特意驅車前往溫哥華唐人街（Chinatown）。張錦翠敏銳地察覺到，在列治文開辦夜市不僅更方便當地居民，而且背後藏着巨大商機。

無數新移民在列治文夜市靠低成本攤位賺得了來到加拿大的第一桶金。（Richmond Night Market官網圖片）

無數新移民在列治文夜市靠低成本攤位賺得了來到加拿大的第一桶金。（Richmond Night Market官網圖片）

無數新移民在列治文夜市靠低成本攤位賺得了來到加拿大的第一桶金。（Richmond Night Market官網圖片）

然而，比商業算盤更深刻的，是扶持小商戶的初心。對於絕大多數新移民和年輕創業者來說，開1家實體店鋪是巨大的經濟負擔，除了高昂租金，籌集營銷預算更是難上加難。張錦翠構思的夜市，正好擊中這個要點──場內提供價格實惠的攤位，同時自帶每晚數以萬計的固定客流，讓沒有資金、沒有人脈的初創者，徹底省去宣傳成本，獲得一個零門檻起步的創業平台。

你害怕嗎？ 夜市員工問張錦翠

開張前2周只租出12個攤位，員工問：「你害怕嗎？」

願景雖美，現實卻充滿挑戰。在2000年籌備首屆夜市時，列治文的華人人口遠不如今天龐大，當距離開幕只剩2周時，整個市場規劃的攤位卻只租出去12個。場館內部士氣低迷，員工看着空蕩蕩的場地，忍不住問張錦翠：「你害怕嗎？」張錦翠毫不氣餒，直接丟下一句：「我信心十足。」

我信心十足。 張錦翠

在接下來的14天裏，張錦翠憑着極強的執行力，硬生生把剩餘的50個攤位全部租出。2000年6月30日，首屆列治文夜市在甘比路（Cambie Road）的康泰中心停車場正式揭幕。為了防風擋雨，張錦翠特地從澤勒斯百貨公司（Zellers）購置100個翠綠色的遮陽篷，全場設有65個攤位，其中包括20個美食攤位。首個夏季的10個周末裡，夜市一舉吸引了1.2萬名遊客，到了年底，夜市的名聲傳開，又有25個商戶報名進駐。

首個夏季的10個周末裡，列治文夜市一舉吸引了1.2萬名遊客。（Richmond Night Market官網圖片）

洋人官員問「夜間賣魚賣菜有咩用？」

爆紅帶來的不是一帆風順，而是與當地體制的劇烈碰撞。當時的列治文市政府工作人員完全無法理解亞洲夜市模式，質疑「為什麼要在夜間賣魚和蔬菜？」，早期甚至告知張錦翠根本不需要營業執照，但隨着人流暴增，衛生部門質疑現場缺少洗手池；交通部門聽聞周邊交通嚴重堵塞；消防部門則擔心缺少滅火器材，大量使用延長線存在嚴重安全隱患。康泰中心原有的商戶更是紛紛投訴車位被夜市遊客大量佔用。

為什麼要在夜間賣魚和蔬菜？ 當地政府工作人員感到不解

張錦翠高壓水槍洗停車場到凌晨4點

為了安撫市政人員和鄰近租戶，張錦翠在每晚收市後，都要親自拿起高壓水槍沖洗停車場，常常一直清洗到凌晨4點，就是為了確保翌日清晨停車場恢復得乾淨如初。

列治文夜市人流暴增，康泰中心原有的商戶更是紛紛投訴車位被夜市遊客大量佔用。 （Richmond Night Market官網圖片）

4年沉寂終於「龍之歸來」：數度搬遷後的黃金時代

在質疑與磨合中成長的列治文夜市，幾經搬遷。2007年曾因Vulcan Way地址的租金風波與談判破裂而暫停營運，經歷了長達4年的沉寂。停業期間，張錦翠沒有放棄，積極尋找新址，終於在2012年，夜市落戶3號街和橋港路（Bridgeport Road）拐角處佔地18英畝的現址，以「龍之歸來」（Return of the Dragon）為主題強勢回歸。

在2012年，列治文夜市落戶3號街和橋港路（Bridgeport Road）拐角處佔地18英畝的現址（Google地圖）

扎根現址後，夜市迎來了真正的黃金時代。它不再只是小吃集市，而是年年更新主題的跨文化嘉年華：2014年的奇幻糖果樂園、2015年的海盜主題，2016年引入18隻可動、可發聲的仿真恐龍造就史前恐龍公園；2017年為慶祝加拿大建國150周年，更是展出80英尺長的加拿大主題地圖與巨型充氣生日蛋糕。

列治文夜市集結逾500款跨國街頭美食與手作攤檔。（Richmond Night Market官網圖片）

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26年傳奇落幕：不只是一座夜市，是一代華人的移民史

從當年買下的100個綠色帳篷，到如今提供500多種國際風味美食、各式手工藝零售攤位、嘉年華遊戲與舞台表演；從最初被質疑的停車場小攤，到每年吸客超百萬人的北美地標，無數新移民在這裡依靠低成本攤位賺得了來到加拿大的第一桶金，無數家庭在這裡留下夏夜的歡聲笑語。

列治文夜市承載無數本地人、新移民和小商販回憶。（Richmond Night Market官網圖片）

如今，隨着地皮重建規劃取代市井煙火，這座陪伴大溫居民走過26個夏天的夜市正式進入告別倒數。9月20日之後，橋港站旁的喧囂與美食香氣終將散去，但張錦翠與這座夜市在異國土地上憑藉韌性與智慧打拼出的商業傳奇，以及它所承載的兩代華人移民奮鬥史，將永遠留在溫哥華的記憶深處。

其他報道：回流港人狠批加拿大！大讚香港生活精采安全 感嘆：終於似返個人

近年許多港人移民外國，但未必適應到當地生活，當中有人可能會選擇回流。有曾移居加拿大但已回流的港人，在Facebook群組「溫哥華生活+減價報料區（powered by 玩硬·加拿大）」用化名發帖，指自己回流香港已經8個星期，形容過去數年在加拿大「浪費好多人生，去應付啲又蠢又低效率又錯漏百出嘅人和事，就算有幾多不滿，都唔可以爆出嚟，仲要死忍扮無事，內耗極嚴重」、「受夠咗又窮又蠢又懶又自大嘅廢國」。



樓主同時大讚「香港，或者係亞洲，先至係有正常人嘅生活」，強調「我哋有正常人應有嘅處事方式、思維、態度同效率」。帖文惹來網民爭議，有人稱明白樓主感受，但亦有人認為他移民前「無做好功課」，又質疑是否已申請入籍後才回流，「取消埋你口中『廢國』國籍先講嘢啦」。



樓主指過去數年在加拿大「浪費好多人生，去應付啲又蠢又低效率又錯漏百出嘅人和事，就算有幾多不滿，都唔可以爆出嚟，仲要死忍扮無事，內耗極嚴重」。（AI生成圖片）

回流港人：14天內處理好搬屋事宜

樓主列出自己回港後14天內已租到心儀單位並入住：

到港第2日：租迷你倉

到港第3日：在預算內租到最心儀單位，「每日可以望到海，勁舒服」

到港第4日：用回以前手機號碼

到港第7日：正式簽好租約和取到鎖匙

到港第14日：組裝傢俬和處理好水電及Wi-fi，正式入住

