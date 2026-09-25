公司中秋節不送月餅券改派利是！網民讚實際：月餅唔係人人鍾意食

【中秋節2026／中秋節／利是】有公司趁中秋節向員工派錢！有打工仔在社交平台分享，透露公司一改往年習慣，在今年中秋節沒有送員工月餅券，改為派利是，引來網民紛紛表示羨慕，「有無空缺」，亦讚賞如此做法最實際，「月餅唔係人人鍾意食」、「攞返去又唔食，食又食唔晒，食完又肥到仆X」，認為市面上較為得體的月餅普遍都售200元以上，派利是其實是雙嬴局面。



有公司今年中秋節沒有送員工月餅券，改為派利是，獲網民大讚做法實際。（AI生成照片）

中秋節獲公司派利是！

該打工仔於周四（9月24日）在threads帳號上傳照片，表示「今年公司唔買月餅券，直接派現金」。相中顯示，樓主獲公司派發利是，裏頭共有2張100元鈔票，即合共港幣200元。她續稱，薪金雖然未算豐厚，但勝在「老細人好好」，三言兩語盡顯對公司的滿意程度。

樓主獲公司派發利是，裏頭有合共港幣200元。（「threads＠yan_o_____o」圖片）

網民勁羨慕：仲請唔請人？

不少網民表示羨慕，「老細請人嗎？」、「有無空缺」、「德政@全香港嘅腦細」、「呢個時勢派現金，真係好公司」、「冇得頂」，並讚賞公司作風夠實際：

「應該唔少員工想要現金多過月餅」



「咁樣仲好，月餅唔係人人鍾意食」



「見到月餅就頭痛」



「攞返去又唔食，食又食唔晒，食完又肥到仆X」



「似啲樣嘅月餅都二百幾蚊盒啦」



「公司慳到錢、員工又多咗錢、食少咗月餅又健康啲，除咗月餅公司賺唔到錢，其他人（都）係雙嬴」



反正月餅也是誰愛吃誰吃，給錢自己買更實際 網民意見

網民讚派錢做法實際，「月餅唔係人人鍾意食」。（AI生成照片）

同獲公司派錢打工仔：我愛公司！

有打工仔亦表示獲公司「派錢」，「我公司年年都係派現金，老闆叫我哋自己買嘢食」、「我公司頭一年俾我地填表選擇現金定月餅禮券，有8成人都選擇收現金，今年直頭唔問直接派現金」、「記得第一份工，同事話之前每年派3盒月餅，點知我嗰年改每人派$800現金，個個笑到見牙唔見眼」。

無對比無傷害！ 「庹縮」公司逐個睇！

不過「有人歡喜有人愁」，有留言則分享其他「庹縮」公司，「你就好啦！我連月餅都冇個」、「我以前公司幾十人，都係派1盒月餅自己同同事分」、「我以前公司淨係每人派個水晶梨咋」、「舊公司有年派某個電商的電子券，仲只限特定某幾類產品，家電、床單、煮熟用具，還是現金最實際」。但有留言覺得現金比起月餅，的確缺少節日的儀式感，「不過現金無儀式感，隨時cut咗都唔肉酸，反正唔係儀式」。

（threads＠yan_o_____o）