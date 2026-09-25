中秋節小知識｜嫦娥吳剛非夫妻　菱角豬籠餅是食物　煲蠟是什麼？

【中秋節2026】中秋節除了吃月餅、賞月和玩燈籠，還有哪些被淡忘的傳統習俗、傳說與文化？今時今日人妻嫦娥與吳剛被當成夫妻，但古時有指嫦娥奔月後竟變成了蟾蜍。昔日香港人過中秋，會吃菱角、剝芋仔、擺供品「拜月光」，買月餅也要供「月餅會」。不少年輕一輩聽過煲蠟，也可能不知道究竟是怎樣一回事，煲蠟過去一度是中秋小孩危險的「重要節目」，然而政府立法阻止及加強宣導後，這項違法行為已絕迹於中秋節的公園。



嫦娥相傳是后羿（后羿射日的那一位）的妻子。（AI生成圖片）

1. 嫦娥與吳剛是夫婦？

同住月亮，不代表是一對，嫦娥和吳剛沒有直接關係，最多算鄰居，只是同時出現在關於月亮的傳說故事。

嫦娥的故事在漢代已成型，她相傳是后羿（后羿射日的那一位）的妻子，《淮南子‧覽冥訓》記載：「羿請不死之藥於西王母，姮娥竊以奔月，悵然有喪，無以續之。」姮娥即嫦娥，因避漢文帝劉恆諱而改稱嫦娥。嫦娥在后羿不在時偷服了不死藥而飛往月宮（也有說法是后羿徒弟蓬蒙想搶藥，嫦娥才被迫吞服），成了「嫦娥奔月」。

吳剛因學仙犯錯被罰在月宮上砍桂樹。（AI生成圖片）

吳剛出現遠遠晚於嫦娥，在唐代段成式的《酉陽雜俎》才有明確記載，他相傳因學仙犯錯被罰在月宮上砍桂樹。但這桂樹的傷口會不停癒合，他用斧頭砍下去不久即復合起來，無法將樹徹底砍倒，故有了「吳剛伐桂」。嫦娥與吳剛並非夫妻情侶，這說法是近代才出現，算是對團圓、愛情圓滿的幻想。

嫦娥奔月後，有說法是變成了蟾蜍。（AI生成圖片）

2. 嫦娥奔月後變了蟾蜍

在漢代，有說法是嫦娥奔月後變成了蟾蜍，唐代徐堅編寫《初學記》卷一中，引述古本《淮南子》的佚文有姮娥竊以奔月還有後續，即「托身於月，是為蟾蜍，而為月精」。不過，美女變成蟾蜍故事可能被後人覺得不太好看，隨道教發展開來後，也將嫦娥視作月宮仙人。

美女變成蟾蜍故事可能被後人覺得不太好看，隨道教發展開來後，也將嫦娥視作月宮仙人。（AI生成圖片）

菱角是中秋用作拜月的供品。（AI生成圖片）

因為吃起來要費勁打開硬殼，而且味道不算吸引，現時香港已很少見到菱角。（AI生成圖片）

3. 中秋傳統食物「黑色牛角」菱角

菱角是水生植物的果實，秋季當造，硬殼內的肉煮熟後帶粉糯口感。菱角曾是中秋用作拜月的供品，會和月餅、芋仔、水果放在食物盤，因「菱」與「伶」同音，民間有寓意孩子聰明伶俐的說法。菱角的外表看起來應該不覺得是食物，因為吃起來要費勁打開硬殼，而且味道不算吸引，現時香港已很少見。

芋仔是傳統的中秋節食物，會用來沾砂糖或蘸豉油吃。（AI生成圖片）

過去廣東習俗認為中秋剝芋皮有驅除鬼祟、疾病的作用。（AI生成圖片）

4. 中秋吃芋仔，重點其實是剝皮？

芋仔是傳統的中秋節食物，會用來沾砂糖或蘸豉油吃，過去廣東習俗認為中秋剝芋皮有驅除鬼祟、疾病的作用。以往祭月時，人們會先將芋仔煮熟連皮放在供桌，之後才剝皮吃。

昔日的香港家庭會在中秋時在月亮下擺供桌，放上月餅菱角等供品「拜月光」。（AI生成圖片）

過去有「男不拜月，女不祭灶」的說法，故拜月會由女性主持。（AI生成圖片）

5. 以前賞月要拜月光？

昔日的香港家庭會在中秋時在月亮下擺供桌，放上月餅菱角等供品，還有「男不拜月，女不祭灶」的說法，故拜月會由女性主持，但時代變遷下，一家人聚首最多也只是一同賞月。

許多餅店和酒樓設有月餅會，讓顧客每月繳款，接近中秋才領取月餅。（AI生成圖片）

「月餅會」讓有需要買月餅自用或對長輩送禮的家庭分攤開支。（AI生成圖片）

6. 月餅會是什麼？買月餅要每月供款

以往月餅算是貴價貨，許多餅店和酒樓設有月餅會，讓顧客每月繳款，接近中秋才領取月餅，讓有需要買月餅自用或對長輩送禮的家庭分攤開支。這和現時買iPhone和買名牌手袋可以分期付款的方式不同，過去的港人是要先付錢，再等待取月餅。

豬籠餅是以往給小孩的中秋節禮物。（AI生成圖片）

7. 小豬為甚麼被放進籠？豬籠餅曾是孩子中秋禮物

以往餅店中秋節前會在門前掛起小籠，入面「困」着小豬，即是豬籠餅（又稱豬仔餅）。（網上圖片）

以往餅店中秋節前會在門前掛起小籠，入面「困」着小豬，這就是豬籠餅（又稱豬仔餅）。豬籠餅傳統上不會包餡，主要以月餅皮一類材料製成，給小孩吃和玩。

過去吃完碌柚會保留柚皮做燈籠。（AI生成圖片）

過去吃完碌柚會保留柚皮做燈籠。（AI生成圖片）

8. 碌柚吃完可以變燈籠？

年輕一代可能只玩過電子燈籠和紙燈籠，過去的人在中秋吃完碌柚後，會保留柚皮做燈籠，厚實的果皮成了天然材料，保留碌柚的輪廓，又帶着淡淡果香。

「煲蠟」是危險及違法行為。（AI生成圖片／危險行為切勿模仿）

9. 什麼是煲蠟？每逢中秋都聽到政府勸喻？

許多00後已不認識什麼是煲蠟，甚至是如何「煲蠟」。「煲蠟」一般指把蠟集中加熱、熔化的玩火行為，甚至會向熱蠟潑液體，可能造成火焰突然升起、熱蠟飛濺及燒傷。

舊時中秋節，許多公園都會聚集大班小孩玩蠟燭。當中有頑童「煲蠟」，用月餅罐裝滿熔化了的滾蠟，朝上面淋汽水或水，更會朝滾蠟小便「用尿代汽水」，甚至有扔火機等誇張物品，令月餅罐當場爆出火球，場面極其危險引來保安阻止。直至政府加強宣導、發公告、播電視廣告及加強執法，「煲蠟」才絕迹於中秋節的公園。

政府於2003年立法禁止巿民煲蠟。（政府宣傳片截圖）

【中秋節】煲蠟屬違法活動 一旦燒傷意外保險恐無得賠

煲蠟是違法行為，據香港法例第132BC章《遊樂場地規例》，任何人在康文署轄下遊樂場地內將蠟燃燒或溶化；或將任何液體灑在或潑在熱蠟之上，以導致或相當可能導致任何人受傷或任何財產受損，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁14天。

另外，在康文署轄下場地（包括公園、泳灘及燒烤場）亂拋垃圾可被罰款3,000元。