有片！深水埗中秋MMA│背心男街頭爆粗追打阿叔　失足「自炒」撞牆

中秋佳節理應和和氣氣，切忌動怒惹起衝突。Facebook群組「車cam L（香港群組）」今年9月25日中秋節正日流傳1段影片，長約38秒，可見現場是深水埗大南街近南昌街1間食肆對開，影片開首已有2名男子在馬路，其中1名身穿白色背心的男子爆粗指罵手持印有中秋圖案紙袋的阿叔，背心男怒罵「我X你老X，扮嘢」。阿叔則不斷遊走，由馬路走到行人路，但背心男沒有放過對方，繼續指罵「你啱啱講乜X嘢？」、「問你，X你老X」。



阿叔立即橫過馬路，打算拾起馬路上一個玻璃樽，不排除當作武器自衛，背心男立即追趕，甚至推開阿叔。雙方糾纏期間，有人跌下手機，半推半撞衝到對面行人路，阿叔施展「迷蹤步」，成功避開追打；背心男餘勢未了，「失足」直撞向店舖牆邊，繼而繼續追趕對方。雙方走近對面行人路該間食肆，阿叔終於發火反駁「X你老XX」，不但手持食肆膠凳當作武器，甚至揚言報警，背心男則繼續指控阿叔「扮嘢」，雙方隨即走出馬路繼續對峙，影片便結束。



身穿白色背心的男子爆粗指罵1名手持印有中秋圖案紙袋的阿叔。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主笑言事件是「大師兄遇上中國古拳法」，引用周星馳電影《破壞之王》，「中國古拳法」第二代弟子外賣仔在擂台迎戰斷水流大師兄，但沒有正面硬撼。影片引來許多網民討論，紛紛嘲笑背心男跌倒：

「撞落牆做乜X」



「追打人，自己PK」



「腳步虛浮，係咪飲醉酒耍醉拳？」



「都話咗要勤練功，練穩個馬步，馬步不穩會點？咪跌囉」



阿叔立即橫過馬路，打算拾起馬路上1個玻璃樽，不排除當作武器自衛，背心男立即追趕。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

背心男立即追趕，甚至推開對方。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另有網民不滿樓主拍攝手法，認為觀看不便：

「個死人鏡頭一係直，一係橫，擰嚟擰去，手有事就睇醫生啦」



咁先有真實感啊！如果唔係又俾人話AI㗎啦！ 樓主笑言

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。另外，根據香港法例第245章《公安條例》第25條「在公眾地方打鬥罪」，最高可判處罰款5,000元及監禁12個月。

雙方半推半撞衝到對面行人路，阿叔施展「迷蹤步」，成功避開背心男追打，背心男餘勢未了，失足撞向店舖牆邊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雙方半推半撞衝到對面行人路，阿叔施展「迷蹤步」，立即避開背心男追打，背心男餘勢未了，失足撞向店舖牆邊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

至於在公眾地方使用粗言穢語，單純「講粗口」並非必然構成刑事罪行。不過，根據《公安條例》第17B（2）條，任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或有關行為相當可能導致社會安寧受到破壞，即屬犯罪；一經定罪，最高可被罰款5,000元及監禁12個月。

雙方一追一逃。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

街頭爭執互有動手即雙方都可能被控

街頭爭執「先動手者才是犯法」？「還擊就是自衛」？根據香港法例第245章《公安條例》第25條所設立的「在公眾地方打鬥罪」（Fighting in a public place），其重點在於「破壞公眾秩序與社會安寧」。只要控方能舉證雙方在街道或商舖等公眾場所有互相動手、推撞或糾纏的主觀意圖，且並非單純被動受襲，往往會對涉事雙方採取「同等拘捕」處置。有關罪行循簡易程序定罪，最高可面臨罰款5,000元及監禁12個月。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）