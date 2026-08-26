旺角MMA｜男女糾纏擋臉兼出手刀　目擊者稱捉姦　影片內容惹質疑

有片都未必有真相，目擊者旁述又是否可信呢？Facebook最近流傳一段影片，長約7秒，現場是旺角花園街近先達廣場，當時正值晚上，2名男女在行人路上拉扯叫囂，男方身穿白衣紅褲，當街怒罵另1名白髮男子，女方則極力阻止，一度用手遮擋男方臉部，紅褲男出手阻擋，隨即用手刀劈向女方，繼而繼續指罵白髮男，眾人表現激動，而對罵內容難以聽清楚，目擊者則表示「捉姦，捉姦」，事件引來其他途人駐足觀望，但影片在未能確認事件真相便結束。



2名男女在行人路上拉扯叫囂。（Facebook影片截圖）

影片未有交代到時間日期，大量網民留言：

「男女單打喎」

「今次混雙」

「男女對決」



男方身穿白衣紅褲，當街怒罵另1名白髮男子，女方極力阻止，一度用手遮擋男方臉部。（Facebook影片截圖）

有網民則笑言在公眾地方打架成為香港日常：

「全民MMA日」

「香港成為國際格鬥之都，可以考慮搞多啲MMA比賽」

「散打練習」



紅褲男出手阻擋，隨即用手刀劈向女方。（Facebook影片截圖）

更有網民質疑今次打架目的，甚至不滿影片「無頭無尾」：

「影得嗰幾秒，就咪鬼擺上網啦，剩係呢幾秒，你鍾意話佢係咩嘢都得，嘥氣」

「影長啲啦」

「無頭無尾，即係點？」



紅褲男指罵白髮男。（Facebook影片截圖）

根據本港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。

眾人表現激動，所以對罵內容難以說清。（Facebook影片截圖）

（Facebook）