旺角MMA｜男女糾纏擋臉兼出手刀　目擊者稱捉姦　影片內容惹質疑

撰文：田中貴
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有片都未必有真相，目擊者旁述又是否可信呢？Facebook最近流傳一段影片，長約7秒，現場是旺角花園街近先達廣場，當時正值晚上，2名男女在行人路上拉扯叫囂，男方身穿白衣紅褲，當街怒罵另1名白髮男子，女方則極力阻止，一度用手遮擋男方臉部，紅褲男出手阻擋，隨即用手刀劈向女方，繼而繼續指罵白髮男，眾人表現激動，而對罵內容難以聽清楚，目擊者則表示「捉姦，捉姦」，事件引來其他途人駐足觀望，但影片在未能確認事件真相便結束。

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2名男女在行人路上拉扯叫囂。（Facebook影片截圖）
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影片未有交代到時間日期，大量網民留言：

「男女單打喎」
「今次混雙」
「男女對決」

男方身穿白衣紅褲，當街怒罵另1名白髮男子，女方極力阻止，一度用手遮擋男方臉部。（Facebook影片截圖）
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有網民則笑言在公眾地方打架成為香港日常：

「全民MMA日」
「香港成為國際格鬥之都，可以考慮搞多啲MMA比賽」
「散打練習」

紅褲男出手阻擋，隨即用手刀劈向女方。（Facebook影片截圖）
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更有網民質疑今次打架目的，甚至不滿影片「無頭無尾」：

「影得嗰幾秒，就咪鬼擺上網啦，剩係呢幾秒，你鍾意話佢係咩嘢都得，嘥氣」
「影長啲啦」
「無頭無尾，即係點？」

紅褲男指罵白髮男。（Facebook影片截圖）
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根據本港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。

眾人表現激動，所以對罵內容難以說清。（Facebook影片截圖）

（Facebook）

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