港鐵MMA｜2男疑爭位激鬥倒地　阿伯起身想再打　女職員壓場：落車

撰文：田中貴
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雙方發生衝突，最重要是保持冷靜，切勿動武！社交媒體Instagram近日流傳1段影片，長約21秒，顯示在一輛抵達鑽石山站的港鐵列車內，未知屬於觀塘綫或屯馬綫，2名男子倒在車廂地板上，相信經歷完激烈打鬥。1名老婦坐在附近座椅勸架，大喊「唔好搞啦，大家後生仔」，畫面則見到阿伯一邊起身，一邊指控對面中年男子，「佢搞我先」，只見阿伯雙腳拖鞋甩脫，赤足站立，仍然試圖繼續動手，但被旁邊1名黑衣男子阻止，老婦同時猛喝「你唔好搞」。被指控先動手的中年男子同樣起身，大聲反駁「佢搞我先㗎」。

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隨後1一名港鐵女職員進入車廂，立即擋在2名男子中間，又嚴肅地要求眾人下車，當見到阿伯疑似仍想動手，女職員立即強硬地表示「落車啦先生，唔好再郁」、「落車！唔好郁啦」，又張開雙手防止再打鬥，影片至此結束。

2名男子倒在車廂地板上，相信剛經歷完激烈打鬥。（Instagram@cmia_mia影片截圖）
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上載影片者：為了座位打起來

樓主上載影片時留言表示「香港人壓力真的好大，為了座位打起來，唉」，相信事件涉及爭奪座位，許多網民留言指，有人讚賞港鐵職員表現專業：

「阿姐控制場面好專業」
「黑衣男阻止得好」
「唔郁點落車？」
「其實啲人咁衝動，好容易爆血管」
「仲後生仔？」

阿伯一邊起身，一邊指控對面中年男子，「佢搞我先」，只見阿伯雙腳拖鞋甩脫，赤足站立，仍然試圖動手，但被旁邊1名黑衣男子阻止。（Instagram@cmia_mia影片截圖）
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根據《香港鐵路附例》第28H條，任何人於鐵路處所之上，不論何時不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，違者罰款5,000元。

阿伯想再動手，但被人阻止，被指控先出手的中年男子同樣起身，反駁「佢搞我先㗎」。（Instagram@cmia_mia影片截圖）
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根據本港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。

阿伯想再動手，但被人阻止，被指控先出手的中年男子同樣起身，反駁「佢搞我先㗎」。（Instagram@cmia_mia影片截圖）
1名港鐵女職員進入車廂，嚴肅地要求眾人下車，懷疑見到阿伯仍然想動手，立即強硬地表示「落車啦先生，唔好再郁」。（Instagram@cmia_mia影片截圖）

Instagram@cmia_mia

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