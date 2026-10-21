西班牙西北部的加利西亞（Galicia）日前發生1宗烏龍報案事件！當地1名女子夜間驚見屋外草叢有一群約半米高、步伐規律的「發光小身影」，以為是當地傳說中的精靈或小矮人遊蕩，嚇得急忙報警求助。警方趕到現場，用手電筒一照，發現所謂的「發光怪物」，竟是一群穿着螢光間條反光背心的雞隻。



西班牙1名女子夜間驚見屋外草叢有一群約半米高、步伐規律的「發光小身影」，以為是當地傳說中的精靈或小矮人遊蕩，嚇得急忙報警求助。（網上影片截圖）

西班牙1名女子夜間驚見屋外草叢有一群約半米高、步伐規律的「發光小身影」，以為是當地傳說中的精靈或小矮人遊蕩，嚇得急忙報警求助。（網上影片截圖）

黑夜「發光精靈」 農夫解釋：保護家禽的無奈之舉

據西班牙語媒體upsocl報道，這場令人啼笑皆非的誤會，是因為當地農夫對家禽的溫柔保護。因加利西亞入冬後黑夜來得特別早，傍晚6時半已入黑，散養的雞隻在黑暗中習慣蹲在角落，導致農夫極難點齊數量。為了解決這個問題，農夫決定為雞隻穿上有反光條的迷你背心，讓牠們成為「螢光雞」，那就像漆黑中的螢火蟲一樣容易看到。

警方如臨大敵趕到現場，用手電筒一照，發現所謂的「發光怪物」竟是一群穿着螢光間條反光背心的雞隻。（網上影片截圖）

據當地媒體報道，加利西亞蓬特韋德拉（Pontevedra）一間公司更特別推出專為家禽設計背心，最早一批售賣此產品的商人庫索（Esteban Couso）坦言：「狗和貓都能穿，為什麼雞不行？」當農夫替雞套上反光背心後，冬夜裏只要手電筒或車燈一掃過，雞隻便會在黑暗中泛起螢光，農夫只需順著光點就能輕鬆將牠們捉到籠內。

警方如臨大敵趕到現場，用手電筒一照，發現所謂的「發光怪物」竟是一群穿着螢光間條反光背心的雞隻。（網上影片截圖）

心理學效應「空想性錯視」有解釋

這場烏龍報警事件並非單純的笑話，背後原來藏着沉痛的教訓。據悉報警的女子在數周前曾不慎撞死2隻雞，當時的理由正是「夜裏看不到」。

現場的影像在真相曝光後，現時已變成熱傳的爆笑影片，引發網民熱烈討論。（網上影片截圖）

在低光源環境下，人類的視覺系統會自動補完輪廓，心理學將這種大腦習慣在雜亂訊號中找尋熟悉面孔或人形的傾向，稱為「空想性錯視」（Pareidolia）。因此，當這名女子在缺乏「雞會穿衣服」的認知前提下，看見黑暗中發光、矮小、成群且夜行的小光點時，大腦便迅速將其解讀為超自然生物，嚇得她急急報案。而現場的影像在真相曝光後，現時已變成熱傳的爆笑影片，引發網民熱烈討論。