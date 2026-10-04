迷路熊錯認黑狗是媽媽緊隨！村民嚇到狂奔下山　網民笑翻：長太像

雲南山區日前發生一宗罕見而有趣的野生動物奇遇。村民上山採摘野生菌時，意外遇上一隻疑似迷路的小黑熊，豈料牠竟將同行村民飼養的大黑狗錯認成「媽媽」，一路緊緊尾隨。村民因擔心母熊在附近發動攻擊，嚇得連忙狂奔逃命，最後終擺脫小熊，平安回家。驚險又有趣的畫面在網上瘋傳，有網民笑言：「乍看還以為黑狗是黑熊！」



村民上山採摘野生菌時，意外遇上1隻疑似迷路的小黑熊，豈料牠竟將同行村民飼養的大黑狗錯認成「媽媽」，一路緊緊尾隨。（網上影片截圖）

村民上山採摘野生菌時，意外遇上1隻疑似迷路的小黑熊，豈料牠竟將同行村民飼養的大黑狗錯認成「媽媽」，一路緊緊尾隨。（網上影片截圖）

採菇遇上「認錯媽」小熊 誤將黑狗當親母熊

綜合內地媒體報道，事發於雲南香格里拉山區，事發時，一行數人正上山採摘野生菌菇，突然遇上1隻落單小黑熊，疑因迷路尋不到母熊。因小黑熊的身形與步態與一般幼犬有幾分相似，而村民飼養的黑狗體型健碩、毛色烏黑，小黑熊竟把大黑狗誤認作「熊媽媽」，緊緊跟在眾人身後，場面既逗趣又詭異。

因小黑熊的身形與步態與一般幼犬有幾分相似，而村民飼養的黑狗體型健碩、毛色烏黑，小黑熊竟把大黑狗誤認作「熊媽媽」，緊緊跟在眾人身後。（網上影片截圖）

因小黑熊的身形與步態與一般幼犬有幾分相似，而村民飼養的黑狗體型健碩、毛色烏黑，小黑熊竟把大黑狗誤認作「熊媽媽」，緊緊跟在眾人身後。（網上影片截圖）

眾人聞懷疑母熊叫聲急撤 小熊一路狂追

然而，這段奇遇暗藏致命風險。亞洲黑熊在內地屬國家二級重點保護野生動物，幼熊單獨出現，往往意味著極具護幼攻擊性的成年母熊就在周遭林間。村民稱當時疑似聽到大熊的叫聲，擔心母熊現身護幼傷人，隨即加快腳步往山下撤離；豈料小熊疑怕被丟下，竟一路緊緊尾隨追趕。眾人拉開距離後才終於擺脫小熊，安全返家後猶有餘悸地說：「幸好沒遇見小黑熊的媽媽。」

村民稱當時疑似聽到大熊的叫聲，擔心母熊現身護幼傷人，隨即拔足往山下狂奔。（網上影片截圖）

網民笑稱：狗熊難分

片段在網上瘋傳，有網民笑言：「小黑熊真的好像小狗」、「乍看還以為黑狗是黑熊」，其他留言亦紛紛表示：「有些狗跟熊就是長得像，難怪小熊認錯媽媽」、「小黑熊像可愛的跟屁蟲」。這次事件雖以喜劇收場，但官方也提醒，民眾在野外活動或行山時若巧遇野生熊類，切勿隨意靠近或餵食，應保持冷靜並緩慢後退，以確保自身安全。

村民稱當時疑似聽到大熊的叫聲，擔心母熊現身護幼傷人，隨即拔足往山下狂奔。（網上影片截圖）

野外遇熊切忌背對猛獸狂奔

對於村民因避免遇上母熊，而在幼熊面前拔腿狂奔的舉動，這其實是極為危險的舉動。根據美國國家公園管理局（U.S. National Park Service）以及跨機構野生動物安全組織發布的防範指南，在野外巧遇任何熊類時，切勿背對猛獸狂奔（Never run from a bear）是不可撼動的鐵則。黑熊的短程衝刺時速最高可達50公里以上，人類在崎嶇山徑絕無勝算，奔跑只會瞬間誘發食肉猛獸的追捕反射神經。正確的自保法則是：保持眼神平視但避免直視其雙眼挑釁，將孩童或寵物緊抱於胸前，眾人肩並肩站立以擴大視覺體積，並以低沉堅定的語調發出說話聲表明人類身份，同時面向猛獸、緩步向後撤離脫離其警戒領地。

（綜合）

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