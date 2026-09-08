17歲醉酒惡少凌晨強暴患病女　流浪狗發狠「咬腿救人」　天眼直擊

印度哥印拜陀（Coimbatore）日前發生一起「神犬救人」事件！



一名患有精神疾病的女子在深夜獨自坐在親戚家門前時，竟遭一名喝醉酒的17歲少年企圖強暴。就在危急時刻，當地的流浪狗群突然「正義感爆棚」，不僅對少年狂吠不止，甚至直接衝上前咬傷少年的雙腿，將惡徒逼退。

一名患有精神疾病的女子竟遭一名喝醉酒的17歲少年企圖強暴。就在危急時刻，當地的流浪狗群不僅對少年狂吠不止，甚至直接衝上前咬傷少年的雙腿，將惡徒逼退。（THE TIMES OF INDIA）

查縱火意外破案！警方調監視器目擊「神犬正義」

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根據外媒報導，警方透露這起案件發生在當地時間週四凌晨2點左右，地點位於圖迪耶盧爾（Thudiyalur）一帶。當時這名女子正坐在鐵路橋前，該名17歲少年因酒癮發作，藉著酒意靠近並試圖強行制服女子伸出魔爪。

女子當下嚇得大聲呼救，附近的兩隻流浪狗立刻察覺異狀並衝上前瘋狂吠叫。當少年執意壓制受害者時，其中一隻狗直接發狠猛咬少年的雙腿，隨後附近更多流浪狗加入圍攻，嚇得少年狼狽逃跑，狗群甚至一路追趕將他趕出該區域。

然而，警方原本是為了調查附近一家商店的縱火未遂案而調閱監視器，沒想到竟意外全程直擊這段「狗英雄救美」的驚險畫面。警方隨即根據監視器影像鎖定目標，於週五成功逮捕該名惡少，並將這名青少年移送少年管教所安置。

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