AI巨頭狂掃日本50噸舊書　掃描即切碎　罕見文獻面臨「永久蒸發」

日本全國各地的舊書店日前出現1股「神秘掃貨潮」。自2026年7月起，日本多間書店頻繁接獲來源不明的巨額訂單，大量專攻哲學、歷史、醫學及江戶時代的古籍舊書被悉數買走。經追查發現，這波「爆買潮」的背後，竟與美國人工智能（AI）開發企業有關。這批總重逾50噸的舊書運抵美國後，遭撕去書脊、逐頁高清掃描餵食AI模型，隨即全數切碎銷毀，極可能被用作訓練AI模型的數據，買家包括亞馬遜（Amazon）及開發Claude的AI巨頭Anthropic，引發日本國內關於版權保護及文化資產流失的隱憂。



日本大批涵蓋歷史、哲學、法律及醫學等專業領域的舊書遭北美AI巨頭及科技企業大量收購。（AI生成圖片）

專挑舊書「越舊越好」 11區書店現神秘掃貨潮

事件起因於長崎縣1間經營逾30年的舊書店。該店店主表示，9月中旬突然收到來自東京企業的電子郵件，一次過訂購了153本書，最終成交116本。店主坦言，這是開店以來首次遇到如此大規模的訂單。令人不解的是，訂單上的書籍種類繁雜，涵蓋《日本歷史》、《治療癌症的力量》至《富士山的秘密》等，且買家對書況的要求極低，「只要資料完整，即使有污漬或破損也無妨」。

只要資料完整，即使有污漬或破損也無妨 買家對書況的要求

類似情況並非孤例。福岡縣1間舊書店自7月中旬起，每日都會收到同1位顧客5至10本書的訂單，書籍涵蓋經營學至高爾夫球，種類廣泛。據日本全國古書組合會的數據顯示，目前至少在11個地區發現類似的大量採購行為，茨城縣更有書店1次過賣出逾千本政治類書籍。與過往暢銷的小說或漫畫不同，海外買家專攻哲學、歷史、醫學、法律及江戶時代生活文化等專業古籍。

福岡縣1間舊書店自7月中旬起，每日都會收到同1位顧客5至10本書的訂單，書籍涵蓋經營學至高爾夫球，種類廣泛。（AI生成圖片）

跨國轉運 美國AI公司為幕後推手

這批總重逾50噸（約10萬冊）的書籍，經岡山縣物流中心集中後直接出口至美國。外媒追蹤發現，買家包括亞馬遜（Amazon）位於拉斯維加斯的設施及AI巨頭Anthropic。這些企業的處理手法極其俐落，撕去書脊、逐頁進行高清數碼掃描，完成資料讀取後便將實體紙張全數切碎銷毀，把承載歷史的紙本轉化為機器學習的資料庫。

撕去書脊、逐頁進行高清數碼掃描，完成資料讀取後便將實體紙張全數切碎銷毀，把承載歷史的紙本轉化為機器學習的資料庫。（AI生成圖片）

隨著調查深入，福岡縣舊書店店主察覺，訂單的收件人姓名多為歐美人士。追蹤書籍流向後發現，這些外國買家會先將書籍寄至日本國內的貿易公司，再轉運至海外。加拿大1間舊書店的遭遇提供了關鍵線索。該店今年6月同樣收到大量不限種類的訂單，買家更直言正在尋找能大量提供舊書的合作夥伴，目的是用於AI開發。

調查顯示，美國AI開發公司Anthropic曾大量搜集全球各地的書籍，將其裁切掃描以供AI學習，隨後便將實體書丟棄。據進出口數據分析，近期從日本運往疑似與該計劃相關企業的書籍，總重量高達57.8噸。若以每本書500克計算，數量約為11.5萬冊。

江戶時代文獻及專業學術書包含大量未曾在網上公開的獨有資料，成為科技巨頭眼中極具價值的「數據礦山」。（AI生成圖片）

買實體書不等於獲授權 學者憂文化永久失傳

這場「掃書毀書」風暴隨即引發版權與文化保護的巨大爭議。儘管美國法院此前曾在1宗訴訟中初步認定Anthropic購買實體書訓練AI屬於「合理使用」（Fair Use），但美國作家協會及英國出版商協會均發表強烈抗議，強調購買紙本並不代表取得數碼化及AI訓練授權，無異於剝奪創作者應得報酬。

除了版權問題，物理性銷毀更令學術界深感不安。日本國立情報學研究所教授佐藤一郎警告，許多古籍珍本存世量極少且從未推出電子版，一旦被企業全數收購並切碎銷毀，這些知識將徹底從人類文明中抹去。日本漫畫家協會及多家主流出版社已發表聯合聲明，要求AI開發商必須先取得版權人授權，呼籲各國政府盡快制定法規，平衡科技發展與文化遺產保育。