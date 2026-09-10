日本擬研發「戰術AI衛星」指揮遠程導彈　專家：從防守變攻防兼備

【軍事】據《日本經濟新聞》披露，日本防衛省有一項太空新計劃，準備研發戰術AI衛星，為遠程導彈配備太空智能偵察系統。



戰術AI衛星為遠程導彈 加裝太空「智能大腦」

根據公開的研發規劃，日本防衛省將聯合本土軍工企業，在2027到2029財年研製戰術AI衛星的實驗機型，最快於2030財年進行太空在軌測試。目前，項目的研發經費已被列入日本2027年度防衛預算申請清單，但具體投入金額並未公開。

日本防衛省有一項太空新計劃，準備研發戰術AI衛星，為遠程導彈配備太空智能偵察系統。（央視網）

專家表示，傳統偵察衛星相當於一台「太空攝像機」：拍下圖像，把大量數據傳回地面，由地面完成處理、識別、研判。而戰術AI衛星接收其他偵察衛星傳來的情報數據，依靠AI技術在軌完成目標識別、位置跟蹤及動向預測，再把分析結果回傳地面指揮中心，為遠程導彈發射提供更快的決策依據。導彈一旦發射，戰術AI衛星還能持續更新目標訊息並下發給導彈，實現導彈「邊飛邊修正目標座標」。

軍事評論員邵永靈：首先，傳統模式從發現目標到輸出可用打擊情報，往往幾十分鐘到數小時，面對時間敏感目標的時候就容易情報失效。而AI衛星在軌完成分析，情報輸出壓縮到分鐘甚至是亞分鐘級別，可以持續跟蹤時間敏感機動目標。

其次，傳統衛星要持續下傳大容量原始圖像，信號發射多，容易被對手電子偵察捕捉，並進行干擾打擊。AI衛星只回傳簡短結果報文，被探測概率降低，如果地面站遭到干擾，還可以把目標訊息直接下發給作戰武器單元，大大提升了戰時韌性。戰術AI衛星，正是日本構建所謂「反擊能力」的關鍵天基環節。

戰術AI衛星能在地面受干擾時為遠程導彈提供協助，提升戰時韌性。（央視網）

日本為什麼突然急推戰術AI衛星？

AI衛星並不是日本首創，早在2000年，美國就已經做過星上智能圖像處理的衛星試驗。

2022年，日本修改《國家安全保障戰略》等三份安保文件，正式明確擁有「反擊能力」，同時啟動12式增程導彈研發、推進低軌衛星星座建設。如今再加上戰術AI衛星，一套進攻型作戰閉環即將成形：衛星星座負責偵察發現，AI衛星負責在軌運算處理，指揮系統負責研判決策，遠程導彈實施火力打擊。

邵永靈：

當下，日本遠程導彈要想打擊上千公里之外的目標，必須依賴美軍提供目標數據。研發戰術AI衛星的目的，就是要建立一套本國可控的天基快速情報鏈路，自主完成發現、識別、輸出座標，減少被「卡脖子」的風險，在同盟內部爭取更大的作戰自主權。

日本嘴上標榜「專守防衛」 軍事戰略核心發生重大轉變

今年，日本推進航空宇宙自衛隊建制化，正式將太空確立為獨立作戰領域，戰術AI衛星正是其太空軍事化佈局裏的關鍵裝備。日本嘴上標榜「專守防衛」，實際卻搭建起完整的「發現、決策、打擊、評估」遠程殺傷鏈條。

邵永靈：一是戰略定位由「專守防衛」轉向攻防兼備、擁有反擊能力。二是作戰空間從國土周邊陸海空，拓展至陸海空天網多域一體，追求遠距離、跨域作戰。三是作戰模式從依賴美軍情報支持，追求「同盟框架下的自主殺傷鏈」。這一系列變化倒逼整套戰後安保體制鬆動，日本已然走上「再軍事化」道路，成為亞太地區和平穩定的最大威脅。

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