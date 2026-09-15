日企驚見AI替身代面試　對答如流卻眼神飄忽　全球逾5千企業受害

據日媒朝日電視台報導，東京一家科技公司在遠距面試時，發現應徵者雖能流利說出自己的經歷，畫面上卻顯示出一些不自然的地方。面試官發現對方說話的聲音與嘴型完全對不上、眼神飄忽游移，甚至把公司名稱唸錯。



當面試官忍不住打斷並質疑「你是用AI（人工智能）在說話嗎」時，對方辯稱「不是，是『您本人』（ご自身）在說話」，這種搞錯敬語使用方式的離譜行為，讓面試官當場斷定對方是AI，馬上退出會議。事後更有另一家企業出面證實，也遇過同一張臉孔與聲音的AI應徵者上門面試。

據日媒朝日電視台報導，東京一家科技公司在遠距面試時，發現應徵者雖能流利說出自己的經歷，畫面上卻顯示出一些不自然的地方。（YouTube@ANNnewsCH）

點圖看看日企面試官當場識破「AI替身」代打面試：

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這起離譜事件背後隱藏著跨國資安危機。專家指出，這極可能是朝鮮IT人員為了賺取外匯、滲透各國企業的偽裝手法；黑客以遠距工作滲透企業內部，不僅能匯出薪資，更能伺機竊取商業機密或植入勒索軟體。據美日等11國聯合發布的調查顯示，全球已有超過五千家企業受害、累計逾6,500起類似的冒名面試案件，美國聯邦調查局（FBI）更為此正式發布嫌犯通緝令。

專家提醒，由於現階段技術多採用臉部即時置換，面試官可要求對方「在臉前揮手」，藉由畫面運算跟不上的破綻拆穿對方，並需嚴防應徵者要求以加密貨幣支薪或使用非本人帳戶等行為。

此事件引起網友對的熱烈討論。有網友分析，語音和嘴形跟不上或唸錯公司名只是初階AI的破綻，隨技術飛躍式的進展，這些缺點很快會修正，甚至「在臉前揮手」這招也很快會失效。另一名網友則直言：「哪怕是全遠端職缺，至少最後一關面試也必須要求本人親自到場。」

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