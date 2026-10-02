內地網購女裝加2.4米防拆帶登熱搜　剪斷不退換？理解2種退貨分別

網購新衫到貨時，衣服卻掛着一條外露長達2.4米的絲帶，上面更標明「拆除不退不換」，多縫在領口或肩縫上，被稱作「防拆帶」。近日「女裝防拆帶」登上微博熱搜，《錢江視評》9月30日刊出評論，指部分商家在衣服加裝防拆帶，希望阻止買家穿着出席活動、旅行後再退貨。不過，這種做法也引起疑問，若防拆帶阻礙試身，剪斷後又發現衣服有品質問題，買家是否真的只能吃暗虧？



實際上商家單方面的「拆除不退不換」並非萬能法律條款，退貨資格要區分「無理由退貨」與「貨品瑕疵」2種情況。惡意穿着再退貨不受保障，但商品本身存在品質缺陷時，就算防拆帶已剪，商家仍須承擔法定責任，消費者收貨要做好證據留存。



內地網購女裝出現「防拆帶」，多名網民發現到手的女裝上面有一條長達2.4米的絲帶，上面標明「拆除不退不換」。（微博圖片）

內地網購女裝出現「防拆帶」，多名網民發現到手的女裝上面有一條長達2.4米的絲帶，上面標明「拆除不退不換」。（微博圖片）

女裝加裝防拆帶 商家防買家「免費租衫」

《錢江視評》指出，部分商家加裝外露防拆帶，是為防止少數買家利用「7日無理由退貨」，將衣服穿着使用後再退回。對商家而言，退回衣服若留下化妝品污漬或異味，便可能難以按全新商品出售。不過，該評論亦指出，退貨不一定涉及惡意使用，商品與宣傳不符、色差及縫線質素問題，同樣可能令買家要求退貨。因此，商家防範「穿完再退」的同時，也須保障正常試身及合理退貨的需要。

內地網購女裝出現「防拆帶」，多名網民發現到手的女裝上面有一條長達2.4米的絲帶，上面標明「拆除不退不換」。（微博圖片）

部分商家在衣服加裝防拆吊牌，希望阻止買家穿着出席活動、旅行後再退貨。（微博圖片）

買家抱怨巨型吊牌嚴重影響穿脫與試身。（《錢江視頻》影片截圖）

防拆手段非新事 買賣雙方博弈由來已久

類似防退換手段早已出現，去年11月，《極目新聞》報道防拆吊牌在網上大賣﹐「廠商銷量暴增10倍，售出近百萬個吊牌」。同時《濟南日報》亦曾走訪服裝商戶，當時漢服店主便坦言深受退回衣物留有污漬所苦；而買家則抱怨巨型吊牌嚴重影響穿脫與試身。這場商家與買家之間的博弈，早已持續多時。

廠商銷量暴增10倍、售出近百萬個吊牌。（《錢江視頻》影片截圖）

買家抱怨巨型吊牌嚴重影響穿脫與試身。（《錢江視頻》影片截圖）

剪斷防拆帶就不能退 先分清2大退貨情況

「拆除不退不換」是商家的告示，不能直接當作適用於所有情況的法律結論。判斷能否退貨，首先要分清「7日無理由退貨」與「商品存在品質問題」。

7日無理由退貨：按內地《網絡購買商品七日無理由退貨暫行辦法》，無理由退貨的商品應保持完好。為查驗商品而打開包裝，或為確認品質、功能而作合理調試，本身不影響商品完好；但超出查驗需要的使用，導致商品價值明顯減損，便可能影響退貨資格。辦法亦列明，服裝類商品的商標標識被剪除或摘除，以及商品受污、受損，均涉及商品不完好的判定。換言之，「7日無理由」並不等於可以穿着外出7日，再當作未使用商品退回。



服裝類商品的商標標識被剪除或摘除屬於商品不完好。（微博圖片）

貨品品質瑕疵：如果衣服本身不符合品質要求，處理方式便不同。內地《消費者權益保護法》第24條規定，消費者可依法或按約定要求退貨、更換或修理；第26條亦禁止商家透過不公平、不合理的格式條款，排除消費者權利或免除自身責任。簡單來說，「拆除不退不換」屬於商家單方面訂立的格式條款。若衣服存在車縫位破損、拉鏈壞掉或嚴重布料瑕疵，即使防拆帶已被剪斷，商家依然必須承擔貨品瑕疵的法定責任，不能單憑一條告示卸責。



「拆除不退不換」屬於商家單方面訂立的格式條款。（《錢江視頻》影片截圖）

「拆除不退不換」屬於商家單方面訂立的格式條款。（網上圖片）

網購小貼士：保留憑證及對話記錄

買家收貨後，可先保留吊牌及防拆帶，檢查尺碼、布料、車縫及拉鏈，再決定是否留下。若防拆帶妨礙正常試身，可先向客服查詢並保留對話；發現瑕疵時則拍照記錄，清楚說明退貨原因。上述涉及內地網購規則，跨境網購需留意個別平台的跨境退貨期限與運費安排。