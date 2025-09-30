網購中伏！港女拼多多買木屐　收貨驚見變這東西　網民笑：騙多多

滿心歡喜購買木屐往日本旅遊，收貨卻見到此物，着實令人無語！有港女在內地網購平台購入1對木屐，原作參加日本花火大會之用，詎料收貨時驚見日系木屐變成足底穴位按摩拖鞋，她將事件分享到社交平台，引來網民爆笑，「太癲，點解變咗養生拖鞋？」、「貨不對辦教科書級別」，又調侃「送埋腳底按摩功能，仲想點？」、「人哋着完（木屐）腳都斷，你着完就行氣活血」。



有港女分享於拼多多購買木屐，打算作參加日本花火大會之用，詎料收貨時變成足底穴位按摩拖鞋。（「threads＠jolibeebeee」圖片）

港女擬遊日參加花火大會 拼多多網購木屐

該女生在threads帳號「jolibeebeee」發帖，指早前於內地網購平台拼多多購入1對木屐，「滿心歡喜諗住着去日本睇花火大會」，卻沒曾想收貨時驚見木屐變成這東西，故崩潰稱「佢畀對咁嘅嘢我，wtX？！」

收貨驚見商品變「足底穴位按摩拖鞋」

從事主上傳截圖所見，她於拼多多網貼購入1對要價16.8人民幣（約18港元）、聲稱是日系人字拖的木屐，惟貨物運到打開包裝，卻驚見變成足底穴位按摩的木屐拖鞋。另一張相片顯示拖鞋有凸起疑似玉石粒粒，同時印有不同字體以標示各個穴位位置，其中以「生殖腺」字眼最為顯眼，明顯和配以日式和服的木屐截然不同，她因而將事件分享到網上，大訴貨不對辦經歷，惹來網民熱議。

拖鞋有凸起疑似玉石粒粒，印有不同字體標示各個穴位位置，而「生殖腺」字眼最為顯眼，和日式木屐截然不同。（「threads＠jolibeebeee」圖片）

網民笑騙多多：貨不對辦教科書級別

不少人看過照片後紛紛爆笑，「有料，笑X死我」、「太癲，點解變咗養生拖鞋？」、「終於明白點解叫騙多多」、「愛拼才會贏，你贏了」、「生殖腺幾隻字仲要咁搶眼」、「貨不對辦教科書級別」，又笑稱「日本風情變腳底按摩風」、「一邊睇煙花，一邊穴位按摩，歎」、「人哋着完（木屐）腳都斷，你着完就行氣活血」、「送埋腳底按摩功能，仲想點？」、「成功懷孕記得上嚟報喜」、「這不是花火大會用的，這對是走火警用的」。

網民安慰樓主：着木屐真係痛到X街

有網民則留言安慰樓主，「唔係自駕遊或住花火大會附近唔好着木屐，着半日隻腳會廢咗咁」、「帶對木屐影相好喇，一路都係着波鞋好啲，着木屐真係痛到X街」、「早幾日去花火大會，我都以為啲人會着木屐，但原來大部份人都唔係，女嘅會着拖鞋、涼鞋，男嘅9成都着波鞋，你對鞋……可以留返喺酒店着」。

（threads＠jolibeebeee）