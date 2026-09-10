尖沙咀女生裙背透視設計露吊牌！被質疑存心退貨　網民向商家舉報

內地網購平台淘寶不少商家都設有「7天無理由退換」，允許買家在收到商品7天內，以不喜歡或不想要等個人原因申請退貨或換貨，但規定商品需保持完好、未拆封、不影響二次銷售，且吊牌、配件及贈品須齊全。有網民近日在尖沙咀商場內，發現有女生穿着連身裙，不過裙背透視的間條設計，讓人清楚看見裏頭還沒有剪掉的吊牌，故拍下照片好奇詢問「咁即係代表隨時可以退（貨）」。



尖沙咀有女生穿着連身裙搭乘扶手梯，裙背透視的間條設計讓人看見裏頭還未剪掉的吊牌，被質疑存心想退換貨。（「threads＠2ndhand_goodbye」圖片）

不少網民認定女子存心想退貨，「多數都係諗住着一次，之後扮唔啱着再去退錢」、「淘寶啲衫都已經夠平，都仲要咁樣做」、「仲要而家日日30幾度，成身臭汗着完都好意思退？」。有人看不過眼，透過吊牌的品牌名在淘寶尋到售賣連身裙的商家，並將照片分享至人工客服專員，該客服其後回覆指已收到不少人的反饋，表示往後會加強管控。



尖沙咀女穿連身裙 裙背透視設計露出吊牌

有女生在threads帳號發帖並上傳2張照片，顯示她在尖沙咀K11 MUSEA商場搭乘扶手電梯時，拍到前方1名穿着白色連身針織裙的女子正在自拍，見她左手手挽1個疑似法國奢侈品品牌Dior「Himalayan（喜馬拉雅」）系列的鱷魚皮手袋，而她裙背有2條透視的間條，從中可見裏頭有1張超大型的的吊牌。樓主見狀於是提出質疑，「我唔明白……咁即係代表隨時可以退（貨）？定fashion嘅嘢我唔識」。

手挽疑法國奢侈品品牌Dior鱷魚皮手袋女子在扶手梯自拍，裙背透視間條設計可見她未有剪掉吊牌。（「threads＠2ndhand_goodbye」圖片）

網民質疑女子存心退貨：無恥

許多網民認為相中女子不拆吊牌是存心想退貨，「咁大個牌都唔拆，肯定諗住着完一次就退」，故批評她「人無恥真係無敵」，「一條裙可以貴得去邊，點解咁嘅錢都唔俾」、「淘寶啲衫都已經夠平，都仲要咁樣做」、「又寒酸又想靚著去打卡，仲要而家日日30幾度，成身臭汗着完都好意思退？」、「終於明白，點解有時淘寶買返嚟啲新衫好似梅菜咁」。

呢個就係我而家唔敢隨便淘衫嘅原因，你永遠唔會知件衫經過幾多（人）手 網民意見

網民憂無理由退換政策被「玩爛」

有人則為商家抱不平，「淘寶（商家）就係驚啲人着完退，（所以）整好大個牌」、「已經特登整個大牌，咁都唔怕醜照着出街！」，同時擔憂退貨政策終被「玩爛」，「唔知大陸網購的7天無條件退貨政策？好多cheap精網購着一次然後退貨，有啲仲包埋運費，零成本着新衫打卡出片」、「退換條款玩到咁」、「每一個離譜嘅規定背後，都有更加離譜嘅故事」、「咁X乞衣嘅行為都做得出，難怪乜嘢制度都俾佢哋玩爛晒」。

（吊牌）睇嚟要再大塊啲，釘喺腰出面嗰啲收唔返入去嘅位到

淘寶網顯示該條連身裙原價要295人民幣，使用優惠後減至250人民幣。（threads截圖）

商家在吊牌清楚列明「拆除不退換」。（threads截圖）

熱心網民淘寶網尋商家 客服：收到很多姊妹的反饋了

有網民透過吊牌的品牌名，在淘寶搜尋到售賣該條連身裙的商家，淘寶網頁面顯示該條連身裙原價要295元人民幣（約345港元），使用優惠後減至250元人民幣（約292港元）；而吊牌亦清楚列明「拆除不退換」，估計該女子是為了之後可以退換貨，故未有拆下吊牌，直接穿在身上。有熱心網民紛紛將相片分享予商家人工客服，詢問「博主是你自己嗎？還是你的客戶」，又表示「你的客人試穿到香港了」。該客服其後回覆指已收到不少人的反饋，表示往後會加強管控。

（threads＠2ndhand_goodbye）