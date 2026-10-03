日狐狸叼鼴鼠放民宅門前不吃就走　住戶稱來過7次　專家猜曬肉乾

日本發生1宗野生狐狸奇特行為事件！有民宅的閉路電視（CCTV）拍下罕見奇觀：1隻野生狐狸深夜咬着1隻鼴鼠來到住戶門口，將獵物放到人造草皮後卻完全不吃，徘徊近1小時後隨即離去。面對狐狸7次「無故送禮」，住戶無奈形容家門前簡直像「動物園」。對此，有研究鼴鼠30年的專家提出驚人假說：狐狸可能想把鼴鼠放在陽光充沛的地方曬乾，猶如製作「肉乾」！不過，該論斷尚未被證實。



鳥取縣米子市今年接獲多宗狐狸出沒報告。（山陰放送新聞截圖）

狐狸深夜叼鼴鼠上門 徘徊1小時留下獵物離去

據日本「山陰放送」 （BSS）9月23日報道，鳥取縣米子市今年接獲多宗狐狸出沒報告。其中1戶居民的CCTV畫面顯示，1隻野生狐狸在深夜走近住宅門前的人造草皮，隨後放下口中咬着的鼴鼠。畫面中，被捉的鼴鼠一度嘗試爬行逃走，但狐狸並未即時吃掉牠，反而只在草皮附近徘徊約1小時，便轉身消失於黑暗中，把鼴鼠獨留現場。

1隻野生狐狸在深夜走近住宅門前的人造草皮，隨後放下口中咬着的鼴鼠。（山陰放送新聞截圖）

1隻野生狐狸在深夜走近住宅門前的人造草皮，隨後放下口中咬着的鼴鼠。（山陰放送新聞截圖）

住戶透露，近期狐狸已頻繁造訪庭院前後達7次，早晨起床時亦曾發現院內留有鼴鼠屍體。面對野生動物接連到訪，住戶笑言家門前簡直像「動物園」。不過，報道指目前無法確認多次到訪的是否同1隻狐狸，亦未證實牠是否每次都會帶着獵物前來。

1隻野生狐狸在深夜走近住宅門前的人造草皮，隨後放下口中咬着的鼴鼠。（CCTV截圖）

鼴鼠具特殊異味 為何狐狸捉到卻不吃？

狐狸既然費盡心力獵捕鼴鼠，為何會將獵物棄於門前？日本環境省資料顯示鼴鼠確實屬於狐狸的獵物之一，單憑CCTV畫面，仍難以斷定這隻狐狸為何沒有當場進食。日本國立科學博物館專家川田伸一郎指出，鼴鼠身上帶有1種近似糞便的特殊氣味，因此有觀點認為牠們並非捕食者的首選美食。

發現鼴鼠屍體的位置，多數屬於日照充足的地方。（山陰放送新聞截圖）

將鼴鼠曬成「肉乾」？專家強調目前仍屬假說

研究鼴鼠約30年的川田根據經驗提出另一種推測，過去發現鼴鼠屍體的位置，多數屬於日照充足的地方，不禁讓人懷疑是否有捕食者刻意把獵物搬到陽光下「晾曬」後再食用。他以人類製作乾貨作比喻，認為曬乾過程或能改變肉質風味，並表示「這是一個有趣假說」，盼日後有相關研究實證。然而，報道亦補充，目前並無紀錄顯示狐狸後續有返回享用這隻鼴鼠，亦缺乏實驗證明狐狸具備去除異味或刻意「烹調」的能力。

川田懷疑是狐狸把獵物搬到陽光下「晾曬」後再食用。（山陰放送新聞截圖）

狐狸確有藏食習慣 惟與門前留獵物有別

事實上，狐狸將食物儲存留待日後食用並非罕見。英國伯明翰及黑鄉野生動物信託（Wildlife Trust for Birmingham and Black Country）資料顯示，狐狸常見有埋藏剩餘獵物的習慣，甚至會相隔數日後重返取食。然而，「將獵物埋在土裏」與「直接放在民宅草皮上」屬截然不同的行為，已知的藏食習性固然能提供行為背景參考，但仍不足以證明今次個案是在「儲糧」，更無法證實「曬肉乾」的推論。

切勿接近或餵食野生狐狸。 鳥取縣當局

遇到野生狐狸切勿餵食 避免殘留廚餘引動物到訪

考慮到傳染病及衛生風險，鳥取縣當局特別呼籲民眾切勿接近或餵食野生狐狸。日本北海道紋別市官方亦提醒，遇見狐狸時應保持距離，安靜離開，並避免把廚餘或寵物糧食留在戶外，以免吸引牠們到住宅附近覓食。即使狐狸看似溫順不怕人，市民亦應時刻保持安全距離。